Эстония начала укреплять границы с РФ, когда ситуация в Украине обострилась. Это обязанность перед ЕС и НАТО, - гендиректор пограничной охраны Вахер

5-6 лет назад Эстония начала оперативно восстанавливать границу, поскольку на тот момент ситуация с границей была очень плачевной.

Об этом заявил шеф полиции и приграничной охраны Эстонии Эльмар Вахер в интервью Цензор.НЕТ.

"Для нас это не только граница Эстонии с Россией. Это граница Евросоюза, НАТО и России. Поэтому это наша обязанность перед Евросоюзом и НАТО. Это граница Евросоюза и НАТО длиной примерно 400 км. Одна треть – это река, еще одна треть – большое озеро. И наконец где-то 140 километров зеленой границы", - объяснил он.

По словам Вахера, сейчас Эстония строит границу и тратит значительные средства на это.

"Скажем, когда возобновилась эта угроза в Украине, наше правительство выделило дополнительные 22,5 млн евро на строительство границы. И мы ищем возможности провести это строительство быстро", - добавил он.

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"Если спецслужбы врага склонны к провокациям, мы должны действовать крайне продуманно. Для примера: если ночью наши пограничники слышали стрельбу где-то на правой стороне границы – это не значит, что мы смотрим только направо. Тем более, внимательно мы должны смотреть налево. Как бывший следователь я знаю, как действуют преступники. Все очень просто - угрожаешь одному банку бомбой, а нападаешь на другой банк", - отметил Вахер.

Интервью с Эльмаром Вахером для Цензор.НЕТ читайте здесь.