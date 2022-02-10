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Легендарный рынок в Киеве стал "черной дырой контрабанды". Братки, титушки… Не исключаю, что там можно купить танк, - "слуга народа" Гетманцев

Легендарный рынок в Киеве стал

На Владимирском рынке, расположенном на улице Антоновича в Киеве, торгуют контрабандой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил НВ в интервью, опубликованном 10 февраля.

"Киевляне знают легендарный Владимирский рынок? Историческое место в центре. Моя прабабушка еще туда ходила за продуктами. После Майдана Владимирский рынок, к слову, пребывающий в коммунальной собственности, перешел под контроль семьи одного из тогдашних заместителей генерального прокурора (наиболее одиозного, связанного, как свидетельствует пресса, с одной вечной кандидаткой в президенты с 2008 года). Так вот, после этого рынок города превратился в черную дыру контрабанды", – сказал он.

По словам нардепа, на Владимирском рынке "можно купить все".

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"Не знаю, можно ли приобрести танк, но не исключаю. Туда налоговики даже боятся заходить. Братки, титушки… Талантливой прокурорской семье удалось восстановить там анклав лихих 90-х. Естественно, вся работа в черную. Заработки огромные. Не ФОП — торговцев, конечно, а администрации", – утверждает Гетманцев.

Он подчеркнул, что установление регистраторов расчетных операций (РРО) "эти заработки значительно снизит", но не приведет к увольнению предпринимателей.

"Именно ФОП там и появятся вместо схемных, через которых толкается контрабас. А теперь вопрос, вас удивляет, что администрация рынка через громкоговорители и другими методами собирает всех работающих на рынке на акции под ВР? А удивляет вас то, что по странному стечению обстоятельств главным лоббистом требований администрации рынка по отмене РРО в ВР является упомянутая Юлия Тимошенко? Все объяснимо и за всем стоят точно не интересы ФОП. Так работала эта страна 28 лет…", - сказал Гетманцев.

Автор: 

контрабанда (2410) рынок (534) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+33
а серйозно - звідки там береться контрабанда якщо на митниці працюють кращі люди призначені особисто чесним Зеленським? І під контролем чесного Колі Катлєти
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10.02.2022 11:01 Ответить
+26
Часы там можно купить как у тебя за 40 штук баксов и главное без налогов.
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10.02.2022 10:57 Ответить
+21
так все-таки на кого работает советник сивковича гетманцев?
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10.02.2022 10:58 Ответить
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"Слуги" ищут свой уровень "борьбы с контрабандой":
На границе им надавали по мордасам.
В таможне их проигнорировали.
В портах и жд станциях их послали.
На одесском 7-м км им опять дали по мордасам.
Вот теперь спустились на уровень городских рынков.
Скоро СБУ будет бабушек с лотками отлавливать (цыганок побоится трогать).
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10.02.2022 11:33 Ответить
Технологии и в том, что избиратели голосуют за тех кто больше на слуху. Для этого и устраивается это шумное псевдопротивостояние между партиями из окружения Коломойши.
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10.02.2022 11:33 Ответить
нечисть зеленая - может начнешь с таможни когда растамаживают торговые сети эшелонами - с Эпицентра начни дебила ,потом АТБ и по списку
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10.02.2022 11:36 Ответить
друзям все!всім іншим по закону) ну,ви самі бачите саме так вони і роблять..
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10.02.2022 11:41 Ответить
"Легендарний ринок у Києві став "чорною дірою контрабанди". Братки, тітушки…"

Лише у Києві? А в Одесі?
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10.02.2022 12:58 Ответить
Верить этому грязноротому - себя не уважать.
И что плохого в покупке танка во врем войны?
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10.02.2022 11:37 Ответить
Кстати, а поподробнее про танки адрес, телефон, пароль... А то я резко ощущаю потребность в танках... Неужели повезло?
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10.02.2022 13:31 Ответить
собрали всё в кучу, приплели прокурора, но его личность не раскрыли.

и какимто боком влепили сюда Тимошенко....

сдается мне - этот дипутат чейто заказ отрабатывает....

братвы какойто наверное... из 90-тых... той самой, которую он же и вспоминает...
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10.02.2022 11:40 Ответить
Так а де ж стопроцентний Генпрокурор, де той, до якого за чортів дзвонять і ще чимало інших "де". Аби щось прокукурікати?
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10.02.2022 11:41 Ответить
Гетьманцев - лох
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10.02.2022 11:51 Ответить
Обидел внученка кто то там, вот он и решил нагадить барыгам, заодно полив грязью политических оппонентов.
С его слов, там чисто тимошенковска мафия сплотилась, и только и ждут команды пойти на митинг, в свободное от контрабаса время.
Как по мне, все проще, как и везде. Люди просто стараются выжить, как могут. Не все получают конверты ежемесячно и налоги и давление фискалов вынуждают искать пути для прибыли.
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10.02.2022 11:51 Ответить
Вони беруть приклад із Банкової, де подібне, тільки в набагато більших масштабах, почало процвітати після приходу до влади зеленої цвілі, щоправда, короткозорий Гетьманцев, це впритул не помічає.
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10.02.2022 11:56 Ответить
а от і відповідь, чиє то урло третій день по Києву швендяє
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10.02.2022 12:09 Ответить
Когда уже арестуют этого бывшего помощника агента лубянки сивковича и его маму на которой имущества,как на любовнице миллиардера
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10.02.2022 12:19 Ответить
Рекомендую проверить деятьльность государственного фонда стартапов на фиктивность как организации так и конкурса в целом. В Украине нет закона о стартапах и бюджетные деньги распределяют "эксперты" не имеющие на это законных прав. Принципы распределения благ в Украине мы понимаем.
Если нет закона в суд подать невозможно. Нс этом руки греют совсем небедные люди. А ты о контрабанде))) контрабас идет через границу и контролируеться теми же людьми и их родственриками что и контрабас. Тьфу на тебя .
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10.02.2022 12:35 Ответить
ЩО НЕ СЛУГА - ТО ІДІОТ ! Він що не розумії, що підробку-контрабанду купляють бідні люди з ряду причин...
До коле ще терпіти цих бовдурів ?!!
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10.02.2022 12:36 Ответить
Гетьманцев. Дуже не росповсюджене призвисько, мабуть цей гетьманцев колись був сидоровим чи Петровим.
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10.02.2022 12:37 Ответить
Разумков теж дуже не розповсюджене. Ясно, що хтось із предків змінив з іншого. Але не з Іваненко чи Сидоренко і не з Іванова чи з Сидорова. А з іншого. Легко догадатись з якого сортів прізвища.
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10.02.2022 13:04 Ответить
невже венедіктова кришує ринок у Києві? гетманцев здав.
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10.02.2022 13:01 Ответить
юля инвалид, пожалейте бабушку верните к корыту сеню и турчина с пашинским
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10.02.2022 13:10 Ответить
Так посадите эту Тимошенко!!За ней давно тюрьма плачет, а Порошенко дебил, сделал е мученницей Януковича!! Тимошенко уже закупула через подставных лиц уже более миллиона гектаров земли У бедных Украинцев, в разных областях!! .а вы сней возитесь как цыган с торбою!! А, кто будет отвечать за газовый кабальный контракт на закупку газа Украиной, подписанные ею на 10 лет с пуйлом -******, 450 долларов за 1000кубов???? тюрьма за ней давно плачет и там ей и место лет на 10-15, а вы ей позволяете звиздеть на всех экранах и каналах ТВ!!
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10.02.2022 13:24 Ответить
А де ж береться контрабанда? Її ж побороли?
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10.02.2022 13:25 Ответить
Гетманцев и Зеленский прочая воровитая свита слуг народа!!....Перестаньте играть в поддавки с олигархами ворюгами на рынках и с бандюганами в киеве и не только в Киеве!!!! Что кишка тонка навести порядок на каком-то сраном вонючем рынке площадью несколько гектаров??. И Это в Киеве где десятки тысяч полицейких, томажников. налоговиков, прокуроров в прочей силовой срани!!! Что вы все расписываетесь в собственном безсилии!!!.....А как же вы собираетесь наводить порядок во всей Украине.?? Хватит хныкать!..Пора уже за три года засучить рукава и начать действительно работать!...Понятно , что вы не хотите и не можете, потому . что сами получаете там свою огромную долю взятки!! ........Тогда поучитесь у путина, как наводить порядок на рынках и не только на рынках!! Вспомните про знаменитый Черкизовский рынок в Москве!! Там тоже хозяин говорил, что он бог и царь и что???? За пару ночей Путин, ликвидировали самый злостный, самы креминогенный и вонючий рынок , в Москве!!Практически государство в государстве!! и ничего !!теперь там прекрасная стоянка для авто и прекрасные зелёные газоны!!...И Все давным- давно забыли и про вонючий Черкизовский рынок и про его обанкротившегося наглого хозяйна!! учитесь неучи...зеленского..
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10.02.2022 13:50 Ответить
Нужно срочно его снести, а на месте поставить человейник в 30 этажей или ТЦ.
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10.02.2022 13:50 Ответить
смотрящему за потоки контрабанды не нравится что сколько товара протягивают мимо его кармана
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10.02.2022 14:07 Ответить
ге-брехливий подонок
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10.02.2022 14:46 Ответить
Сказочный
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10.02.2022 14:55 Ответить
після його пояснень чогось хочеться помити руки... бридкий. а сам нічого не декларує і де взяв не пояснює. чесний ти наш....
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10.02.2022 16:14 Ответить
и в этом тоже виноват Порошенко.....
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10.02.2022 17:06 Ответить
Хотим в ес и нато при этом налоги платить не хотим и контрабасом торговать хотим.
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10.02.2022 17:06 Ответить
Явно пробивают для очередной застройки.Рынок снесут и опять приюты для" сирот "строить будут
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10.02.2022 18:08 Ответить
******* и враг Украины, враг народа! Уничтожить.
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10.02.2022 21:04 Ответить
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