Легендарный рынок в Киеве стал "черной дырой контрабанды". Братки, титушки… Не исключаю, что там можно купить танк, - "слуга народа" Гетманцев

На Владимирском рынке, расположенном на улице Антоновича в Киеве, торгуют контрабандой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил НВ в интервью, опубликованном 10 февраля.

"Киевляне знают легендарный Владимирский рынок? Историческое место в центре. Моя прабабушка еще туда ходила за продуктами. После Майдана Владимирский рынок, к слову, пребывающий в коммунальной собственности, перешел под контроль семьи одного из тогдашних заместителей генерального прокурора (наиболее одиозного, связанного, как свидетельствует пресса, с одной вечной кандидаткой в президенты с 2008 года). Так вот, после этого рынок города превратился в черную дыру контрабанды", – сказал он.

По словам нардепа, на Владимирском рынке "можно купить все".

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"Не знаю, можно ли приобрести танк, но не исключаю. Туда налоговики даже боятся заходить. Братки, титушки… Талантливой прокурорской семье удалось восстановить там анклав лихих 90-х. Естественно, вся работа в черную. Заработки огромные. Не ФОП — торговцев, конечно, а администрации", – утверждает Гетманцев.

Он подчеркнул, что установление регистраторов расчетных операций (РРО) "эти заработки значительно снизит", но не приведет к увольнению предпринимателей.

"Именно ФОП там и появятся вместо схемных, через которых толкается контрабас. А теперь вопрос, вас удивляет, что администрация рынка через громкоговорители и другими методами собирает всех работающих на рынке на акции под ВР? А удивляет вас то, что по странному стечению обстоятельств главным лоббистом требований администрации рынка по отмене РРО в ВР является упомянутая Юлия Тимошенко? Все объяснимо и за всем стоят точно не интересы ФОП. Так работала эта страна 28 лет…", - сказал Гетманцев.