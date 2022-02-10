Легендарный рынок в Киеве стал "черной дырой контрабанды". Братки, титушки… Не исключаю, что там можно купить танк, - "слуга народа" Гетманцев
На Владимирском рынке, расположенном на улице Антоновича в Киеве, торгуют контрабандой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил НВ в интервью, опубликованном 10 февраля.
"Киевляне знают легендарный Владимирский рынок? Историческое место в центре. Моя прабабушка еще туда ходила за продуктами. После Майдана Владимирский рынок, к слову, пребывающий в коммунальной собственности, перешел под контроль семьи одного из тогдашних заместителей генерального прокурора (наиболее одиозного, связанного, как свидетельствует пресса, с одной вечной кандидаткой в президенты с 2008 года). Так вот, после этого рынок города превратился в черную дыру контрабанды", – сказал он.
По словам нардепа, на Владимирском рынке "можно купить все".
"Не знаю, можно ли приобрести танк, но не исключаю. Туда налоговики даже боятся заходить. Братки, титушки… Талантливой прокурорской семье удалось восстановить там анклав лихих 90-х. Естественно, вся работа в черную. Заработки огромные. Не ФОП — торговцев, конечно, а администрации", – утверждает Гетманцев.
Он подчеркнул, что установление регистраторов расчетных операций (РРО) "эти заработки значительно снизит", но не приведет к увольнению предпринимателей.
"Именно ФОП там и появятся вместо схемных, через которых толкается контрабас. А теперь вопрос, вас удивляет, что администрация рынка через громкоговорители и другими методами собирает всех работающих на рынке на акции под ВР? А удивляет вас то, что по странному стечению обстоятельств главным лоббистом требований администрации рынка по отмене РРО в ВР является упомянутая Юлия Тимошенко? Все объяснимо и за всем стоят точно не интересы ФОП. Так работала эта страна 28 лет…", - сказал Гетманцев.
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На границе им надавали по мордасам.
В таможне их проигнорировали.
В портах и жд станциях их послали.
На одесском 7-м км им опять дали по мордасам.
Вот теперь спустились на уровень городских рынков.
Скоро СБУ будет бабушек с лотками отлавливать (цыганок побоится трогать).
Лише у Києві? А в Одесі?
И что плохого в покупке танка во врем войны?
и какимто боком влепили сюда Тимошенко....
сдается мне - этот дипутат чейто заказ отрабатывает....
братвы какойто наверное... из 90-тых... той самой, которую он же и вспоминает...
С его слов, там чисто тимошенковска мафия сплотилась, и только и ждут команды пойти на митинг, в свободное от контрабаса время.
Как по мне, все проще, как и везде. Люди просто стараются выжить, как могут. Не все получают конверты ежемесячно и налоги и давление фискалов вынуждают искать пути для прибыли.
Если нет закона в суд подать невозможно. Нс этом руки греют совсем небедные люди. А ты о контрабанде))) контрабас идет через границу и контролируеться теми же людьми и их родственриками что и контрабас. Тьфу на тебя .
До коле ще терпіти цих бовдурів ?!!