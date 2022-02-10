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ФСБ РФ заявляет, что украинский студент Осипчук с сообщниками организовал серию "минирований" учебных заведений в РФ, странах СНГ и в ОРДЛО

ФСБ РФ заявляет, что украинский студент Осипчук с сообщниками организовал серию

ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах подрыва объектов образования в РФ, странах СНГ и на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом российским СМИ сообщили в центре по связям с общественностью ФСБ РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Организаторами и администраторами были гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, обучающийся на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его сообщники", - уверяют в ФСБ.

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Автор: 

минирование (1446) россия (96455) ФСБ (1945)


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Топ комментарии
+31
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10.02.2022 11:18 Ответить
+29
Особенно в ОРДЛО. Там что есть , что взрывать? Там козломордые как мамай прошлись.
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10.02.2022 11:12 Ответить
+27
"Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает....."
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10.02.2022 11:13 Ответить
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Ла-ла-ла!
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10.02.2022 11:10 Ответить
Це тепер так курсові здають на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету.Так тримати!
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10.02.2022 11:30 Ответить
Интересно ( конечно если это правда) Что эти паны в ********** забыли?
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10.02.2022 16:29 Ответить
Особенно в ОРДЛО. Там что есть , что взрывать? Там козломордые как мамай прошлись.
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10.02.2022 11:12 Ответить
Есть что взрывать - кацапские пердаки!
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10.02.2022 11:37 Ответить
У будь-якому випадку студента Осипчука заохотити державною нагородою. Можливо навіть хорошим компом з дарчим написом від СБУ.
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10.02.2022 12:27 Ответить
Ну надо ж такое придумать? А мы все думали, что это дело рук кацапов. Антон, ты чего толпы кацапов пригнал на нашу границу! Отведи их по домам..
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10.02.2022 12:36 Ответить
https://ua.news/ua/rossyya-vydvynula-novyj-ultymatum/ https://ua.news/ua/rossyya-vydvynula-novyj-ultymatum/

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10.02.2022 11:13 Ответить
"Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает....."
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10.02.2022 11:13 Ответить
Треба мінувати макшанські військові частини, електростанції, центри зв'язку.
І в слушний час підривати. А не школи.
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10.02.2022 11:14 Ответить
Зі школами вони самі успішно справляються.)
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10.02.2022 11:16 Ответить
трепещите, жители мацквы и далее до самых до окраин... скоро по накатанной фсбшной традиции начнут падать от рук ненависных бандеровцев целые кварталы....
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10.02.2022 11:14 Ответить
Не дивуйся! Вчора дружина товариша телефонувала на Гродненщину - матері Питає: "Как вы там?" Мама відповідає: "Та божечки! К вайне гатовимся!" "К какой войне?" Так на нас же Украина гатовится напасть!" "Мама! Вы в своём уме?!" "А зачем вам НАТО столько аружия прёт?!"
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10.02.2022 11:33 Ответить
это вам товарищ рассказал, или дружина товарища?
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10.02.2022 13:06 Ответить
Читать умієш? Для "недоганяючих" - "Лежу я в постелі з дружиною товариша і він мені розповідає в її присутності - поки я ділом займаюся!"
Починай "пускать слинку"!
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10.02.2022 13:19 Ответить
опа. а вот это звоночек
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10.02.2022 11:14 Ответить
а нас за шо?
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10.02.2022 11:15 Ответить
підвищену стипендію цьому чоловікові!
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10.02.2022 11:16 Ответить
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10.02.2022 11:18 Ответить
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10.02.2022 12:23 Ответить
Твари кацапские стрелки переводят.
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10.02.2022 11:18 Ответить
нужно же чем то москалям ответить на задержание у нас телефонных террористов руководимых из Расейки
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10.02.2022 11:19 Ответить
Жителям Воронежа, Рязани и прочих мухосрансков нужно быть бдительнее. Плешивый дед с подельниками могут загрузить в подвалы "сахара" со всеми вытекающими последствиями.
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10.02.2022 11:20 Ответить
Для приводу розвязати війну потрібно хоч пів Воронежу підірвати. Щоб було переконливо.
Там сахаром не обійдешся. З бомбардувальника підірвуть.
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10.02.2022 11:26 Ответить
"Какіє ваші даказатєльства?" (с)
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10.02.2022 11:23 Ответить
Премию ему, премию!
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10.02.2022 11:26 Ответить
Всё что заявляете суньте себе в задний проход
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10.02.2022 11:27 Ответить
Ой...а "мальчікі в трусіках" де поділися!?
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10.02.2022 11:28 Ответить
Усє закончіліс(
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10.02.2022 11:45 Ответить
Так мєтодічки ж обновили, мальчіків вже нема, усіх розп'яли!
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10.02.2022 11:53 Ответить
а откуда у кацапни, навчальни заклады?
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10.02.2022 11:28 Ответить
Брешут, как обычно.
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10.02.2022 11:29 Ответить
Молодець цей студент український ,завербував 14 кацапів .
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10.02.2022 11:30 Ответить
Ого яка талановита в нас молодь. В 19 років таке організувати по свій раші і ордло. Достойний нащадок Степана Бандери .
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10.02.2022 11:30 Ответить
Не верю я им, очередное кино снимают.
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10.02.2022 11:31 Ответить
..мультики для касабського лохторату
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10.02.2022 11:34 Ответить
Біндерафци акружают!!!
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10.02.2022 12:07 Ответить
фсб раши сами же минировали у нас (а теперь понятно, что и у себя в раше) школы и садики, торг.центры, аэропорты, а теперь заявили, что организатор наш студент все в духе кацапии - не виноватая я, он сам пришел
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10.02.2022 11:39 Ответить
Бреше кацап немов старий цап.
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10.02.2022 11:44 Ответить
Та знаємо ми, знаємо і про те як Арсеній Яценюк катував та розстрілював російських солдат у Чечні, і як розпинали "малєнького мальчіка в трусіках"
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10.02.2022 11:45 Ответить
Що він там робив? Нема чого шдятися по Рашках.
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10.02.2022 11:46 Ответить
Він дистанційно. То мабуть в КПІ зараз такі лабораторні роботи.
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10.02.2022 11:57 Ответить
Він так само в рашціяк ти в Чехії.
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10.02.2022 13:08 Ответить
в вк видел в тп екб--конечно агент тарас тарасович сало-шароваренко.....главное убивают их чубуреки кассирш в магазинах...
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10.02.2022 11:59 Ответить
Молодец пацан.Найти и наградить)
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10.02.2022 12:02 Ответить
хунта ставить ЛАЙК!
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10.02.2022 12:06 Ответить
"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"

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10.02.2022 12:06 Ответить
гeбня юзає тeму
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10.02.2022 12:12 Ответить
То на рашці - пердаки рвуться...
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10.02.2022 12:20 Ответить
Ооо!! КПИ даёт просраться кацапам! Молодцы!
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10.02.2022 12:22 Ответить
Тема не раскрыта. Где "визитки Яроша"?
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10.02.2022 12:36 Ответить
Вполне прогнозируемо. В рашке назначили крайнего и по классике жанра - это студент из Украины. Обесчеловечивание Украины продолжается полным ходом. А что наше СБУ? Где расследования тех "минирований", которые носили масовый характер в Украине?
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10.02.2022 12:42 Ответить
це якраз і відповідь за мінування у нас недавно-рівноцінна відповідь,нехай привикають
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10.02.2022 12:57 Ответить
Ярош вышел в тираж и уже не котируется?
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10.02.2022 12:51 Ответить
Нас там нет 😉🤣🤣🤣
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10.02.2022 12:53 Ответить
Молодец!!!
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10.02.2022 14:24 Ответить
Путлерайх вирішив, що заручників недостатньо?
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10.02.2022 14:24 Ответить
Путин там на рашке постоянно с детьми воюет.
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10.02.2022 17:00 Ответить
 
 