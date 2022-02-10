ФСБ РФ заявляет, что украинский студент Осипчук с сообщниками организовал серию "минирований" учебных заведений в РФ, странах СНГ и в ОРДЛО
ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах подрыва объектов образования в РФ, странах СНГ и на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом российским СМИ сообщили в центре по связям с общественностью ФСБ РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Организаторами и администраторами были гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, обучающийся на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его сообщники", - уверяют в ФСБ.
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І в слушний час підривати. А не школи.
Починай "пускать слинку"!
Там сахаром не обійдешся. З бомбардувальника підірвуть.
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"