65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Европейцы готовы принять долгосрочные угрозы как следствие защиты Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ.

"Исследование показало, что европейцы готовы принять серьезные потенциально долгосрочные угрозы, как следствие защиты Украины, включая возможное прибытие большого количества беженцев, большие расходы на энергию, кибератаки и угрозу военных действий России", - отмечают авторы.

Респонденты в Польше, Румынии и Швеции чаще говорили, что приход на помощь Украине "стоил риска" всех этих возможных последствий, при этом 53% опрошенных в Польше, в частности, сказали, что поддержка Украины стоила даже риска возможных последствий военных действий, направленных против их страны.

В Польше сильнее всего уверены, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения.

Граждане Франции и Германии меньше желают нести любой из этих потенциальных рисков, говорят авторы отчета.

"Респонденты в Польше больше всего обеспокоены не только военными действиями России против их собственной страны, но и тем, как конфликт может заставить украинцев бежать из Украины. Немцы, финны, румыны и итальянцы в первую очередь опасаются, что Россия перекроет им энергоснабжение. Для румын не менее важная угроза связана с экономическим спадом, вероятно, отражающим исторически нестабильную экономическую ситуацию в стране. Между тем граждане Франции и Швеции больше всего обеспокоены кибератаками. Но в целом европейцы рассматривают энергетическую зависимость как самую серьезную общую проблему в отношениях с Россией: большинство во всех опрошенных странах, кроме Швеции (47%), говорят, что это является серьезной угрозой, и эта точка зрения была яркой в ​​Польше (77%)", - говорится в исследовании.

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Хотя большинство европейцев считают, что Украину нужно защищать, между ними существуют большие отличия в том, как это делать. В то время как 65% поляков считают, что Польша должна стать на защиту Украины, среди респондентов в Финляндии, Италии и Германии преобладает мнение, что их собственные страны не должны этого делать.

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"Политические разногласия внутри опрошенных стран могут быть еще более разительны, чем между ними", - отмечают авторы исследования.

"В Германии, вопреки стереотипам, наибольшую готовность защищать Украину выражают сторонники левоцентристских партий в правительстве, а не Христианско-демократического союза (ХДС). Большинство нынешних сторонников зеленых и большинство избирателей Социал-демократической партии хотят, чтобы Германия защищала Украину. Среди тех, кто голосует за ХДС, чуть больше респондентов не хотят, чтобы Германия защищала Украину, чем хотят, чтобы она это делала", - говорится в исследовании.

"Во Франции сторонники президента Эммануэля Макрона и его правоцентристского соперника Валери Пекресс хотят, чтобы Франция защищала Украину. Но — в отличие от Германии, где большинство людей, голосующих за крупнейшую крайне правую партию ("Альтернатива для Германии"), не хотят, чтобы их страна делала то же самое, — сторонники лидеров националистов Марин Ле Пен и Эрик Земмур расходятся во мнениях по этому вопросу", - добавили авторы исследования.

"То же самое относится и к сторонникам всех основных партий в Италии, которую многие считают одной из стран-членов ЕС, наиболее симпатизирующих России. Те, кто голосует за Демократическую партию, больше всего (55%) хотят, чтобы их страна встала на защиту Украины, но 40% сторонников партии придерживаются противоположного мнения. Точно так же, хотя 54% тех, кто голосует за крайне правых "Братьев Италии", говорят, что их страна не должна защищать Украину, 37% считают, что она должна это делать. Интересно, что сторонники ультраправой Лиги Маттео Сальвини также разделились по этому вопросу", – отмечается в исследовании.

"В Польше большинство сторонников всех партий желают, чтобы Польша защищала Украину", - добавили авторы исследования.

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Стоит ли защита Украины при российском вторжении риска угрозы российских боевых действий? (в процентах)

"Данные опросы также демонстрируют разрыв между поколениями. Есть интересные отличия в восприятии старшего и молодого поколений в восточных и западных странах-членах ЕС", - отмечают авторы.

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"Результаты опроса в Финляндии, похоже, укрепляют стереотипы по "поколению снежинок". Хотя молодые финны с относительной вероятностью верят в приближение войны, они меньше, чем те, кому за 60, готовы защищать Украину, если это чревато экономическим спадом, повышением цен на энергоносители, кризисом с беженцами, кибератаками или российскими военными действиями.Аналогичные тенденции наблюдаются и в Польше, хотя пожилые люди так же, как и молодые (73%) считают, что угроза военных действий России против Украины реальна, они чаще считают, что стоит идти на все эти риски, чтобы защитить Украину. Тем не менее, разрыв между поколениями в других опрошенных странах, особенно во Франции и Германии, очень отличается, там молодые люди готовы больше идти на жертвы, чем пожилые, во всех областях. Удивительно, но во Франции молодые респонденты гораздо охотнее их сограждан старшего возраста готовы идти на риск военных действий России для защиты Украины", - говорится в исследовании.