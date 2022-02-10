РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9997 посетителей онлайн
Новости Война
2 848 47

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Европейцы готовы принять долгосрочные угрозы как следствие защиты Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ.

"Исследование показало, что европейцы готовы принять серьезные потенциально долгосрочные угрозы, как следствие защиты Украины, включая возможное прибытие большого количества беженцев, большие расходы на энергию, кибератаки и угрозу военных действий России", - отмечают авторы.

Респонденты в Польше, Румынии и Швеции чаще говорили, что приход на помощь Украине "стоил риска" всех этих возможных последствий, при этом 53% опрошенных в Польше, в частности, сказали, что поддержка Украины стоила даже риска возможных последствий военных действий, направленных против их страны.

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета 01

В Польше сильнее всего уверены, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения.

Граждане Франции и Германии меньше желают нести любой из этих потенциальных рисков, говорят авторы отчета.

"Респонденты в Польше больше всего обеспокоены не только военными действиями России против их собственной страны, но и тем, как конфликт может заставить украинцев бежать из Украины. Немцы, финны, румыны и итальянцы в первую очередь опасаются, что Россия перекроет им энергоснабжение. Для румын не менее важная угроза связана с экономическим спадом, вероятно, отражающим исторически нестабильную экономическую ситуацию в стране. Между тем граждане Франции и Швеции больше всего обеспокоены кибератаками. Но в целом европейцы рассматривают энергетическую зависимость как самую серьезную общую проблему в отношениях с Россией: большинство во всех опрошенных странах, кроме Швеции (47%), говорят, что это является серьезной угрозой, и эта точка зрения была яркой в ​​Польше (77%)", - говорится в исследовании.

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета 02

Насколько позиция России по отношению к Украине серьезно угрожает вашей стране в этих отраслях? (в процентах)

Хотя большинство европейцев считают, что Украину нужно защищать, между ними существуют большие отличия в том, как это делать. В то время как 65% поляков считают, что Польша должна стать на защиту Украины, среди респондентов в Финляндии, Италии и Германии преобладает мнение, что их собственные страны не должны этого делать.

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета 03

Должна ли моя страна защищать Украину в случае российского вторжения? (в процентах)

"Политические разногласия внутри опрошенных стран могут быть еще более разительны, чем между ними", - отмечают авторы исследования.

"В Германии, вопреки стереотипам, наибольшую готовность защищать Украину выражают сторонники левоцентристских партий в правительстве, а не Христианско-демократического союза (ХДС). Большинство нынешних сторонников зеленых и большинство избирателей Социал-демократической партии хотят, чтобы Германия защищала Украину. Среди тех, кто голосует за ХДС, чуть больше респондентов не хотят, чтобы Германия защищала Украину, чем хотят, чтобы она это делала", - говорится в исследовании.

"Во Франции сторонники президента Эммануэля Макрона и его правоцентристского соперника Валери Пекресс хотят, чтобы Франция защищала Украину. Но — в отличие от Германии, где большинство людей, голосующих за крупнейшую крайне правую партию ("Альтернатива для Германии"), не хотят, чтобы их страна делала то же самое, — сторонники лидеров националистов Марин Ле Пен и Эрик Земмур расходятся во мнениях по этому вопросу", - добавили авторы исследования.

"То же самое относится и к сторонникам всех основных партий в Италии, которую многие считают одной из стран-членов ЕС, наиболее симпатизирующих России. Те, кто голосует за Демократическую партию, больше всего (55%) хотят, чтобы их страна встала на защиту Украины, но 40% сторонников партии придерживаются противоположного мнения. Точно так же, хотя 54% тех, кто голосует за крайне правых "Братьев Италии", говорят, что их страна не должна защищать Украину, 37% считают, что она должна это делать. Интересно, что сторонники ультраправой Лиги Маттео Сальвини также разделились по этому вопросу", – отмечается в исследовании.

"В Польше большинство сторонников всех партий желают, чтобы Польша защищала Украину", - добавили авторы исследования.

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета 04

Какие возможные последствия являются риском при защите Украины в случае российской агрессии? (В семи странах, в процентах)

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета 05

Какие последствия помощи Украине достойны риска в случае российского вторжения? (Разница между "стоят риска - недостойны риска", в процентах)

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета 06

Стоит ли защита Украины при российском вторжении риска угрозы российских боевых действий? (в процентах)

"Данные опросы также демонстрируют разрыв между поколениями. Есть интересные отличия в восприятии старшего и молодого поколений в восточных и западных странах-членах ЕС", - отмечают авторы.

65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета 07

Стоит ли защита Украины в случае российского вторжения риска угрозы экономического спада? (в процентах)

"Результаты опроса в Финляндии, похоже, укрепляют стереотипы по "поколению снежинок". Хотя молодые финны с относительной вероятностью верят в приближение войны, они меньше, чем те, кому за 60, готовы защищать Украину, если это чревато экономическим спадом, повышением цен на энергоносители, кризисом с беженцами, кибератаками или российскими военными действиями.Аналогичные тенденции наблюдаются и в Польше, хотя пожилые люди так же, как и молодые (73%) считают, что угроза военных действий России против Украины реальна, они чаще считают, что стоит идти на все эти риски, чтобы защитить Украину. Тем не менее, разрыв между поколениями в других опрошенных странах, особенно во Франции и Германии, очень отличается, там молодые люди готовы больше идти на жертвы, чем пожилые, во всех областях. Удивительно, но во Франции молодые респонденты гораздо охотнее их сограждан старшего возраста готовы идти на риск военных действий России для защиты Украины", - говорится в исследовании.

Автор: 

опрос (2870) Польша (8546) россия (96455) Евросоюз (17343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:14 Ответить
+19
Дякуємо за підтримку .
показать весь комментарий
10.02.2022 11:17 Ответить
+13
Кацапы как огня боятся восточных славян, поэтому и сеют вражду пропагандой, диверсиями и тд. Когда на землях восточных славян нет междоусобиц, то москва горит.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:14 Ответить
ПОработали США на информационном пространстве
показать весь комментарий
10.02.2022 11:15 Ответить
Согласен, но поляки все равно молодцы, это их гонористая воинственная ментальность проснулась)
показать весь комментарий
10.02.2022 12:06 Ответить
Дякуємо за підтримку .
показать весь комментарий
10.02.2022 11:17 Ответить
...а українці 300 років Росію захищали.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:20 Ответить
100 років назад якраз армія УНР допомогла захистити Варшаву від навали червонодупої орди, надіючись на взаємну допомогу у звільненні України. Пілсудський угоди не дотримав,та й з часом скурвився але то вже інша історія.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:23 Ответить
Полякам уважуха..есть куча претензий к ним, и у них к нам..историки пусть разбираются..а вот именно сейчас- умницы..
показать весь комментарий
10.02.2022 11:24 Ответить
Кацапы как огня боятся восточных славян, поэтому и сеют вражду пропагандой, диверсиями и тд. Когда на землях восточных славян нет междоусобиц, то москва горит.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:30 Ответить
У поляків є така фігня як гонор, вони через нього свого часу не тільки Україну як друга втратили а і власну державність, а от ВКЛ як складову Речі Посполитої втратили через зраду тодішніх зелених та жопоблока, українська старшина зрадила в угоду полякам.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:57 Ответить
Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями завжди була третя сторона,
котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші.
Але зараз про це говорити неполіткоректно.
Хоча, років 15 тому, деякі польські історики про це говорили. За що і поплатились.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:27 Ответить
Московія, як рабів гнала українців на забій в усі куточки світу!
показать весь комментарий
10.02.2022 11:26 Ответить
Мордор повинен бути знищений
показать весь комментарий
10.02.2022 11:32 Ответить
Поляки делают для нас гораздо больше чем мы для них. И это позорно и стыдно. Как и тут ни одного слова подяки.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:09 Ответить
Что делают, конкретно?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:19 Ответить
ты хочешь развести словесные прения?! типа не доказал значит и не делают ничего?! Так ты можешь только перекричать оппонета в кокретном чате но не по сути))
Много делают. Как помощь с 14 года по военке так деньгами и во внешней политике. За принятие Украины в НАТО/ЕС. Критикует жестко Францию и Германию. Спорить не надо, смешно и глупо. как и затевать словесный срач по очевидным вещам.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:29 Ответить
Рост экономики польши руками украинских заробитчан - это не помощь?!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:52 Ответить
Нет, это не помощь. Это решение своих частных проблем. Кроме украинцев там есть и белорусы и молдаване и даже кацапы, пусть ине в таких объемах))
И да - условия которые поляки создают при найме нашей раб. силы гораздо лучше чем предлагают наши замечательные хозяева-предприниматели))
А ты сейчас договоришься, что это мы спасаем польскую экономику)) Они просто используют ситуацию. Что было тебе понятнее - найди хоть одного руководителя который бы тебя поблагодарил со словами - эх ребятки! если бы не вы то загнулась бы моя контора)) Нет, риторика другая - не нравится!?? За ворота, у меня там еще тысяча таких как ты стоит. С Польшей то же самое.
И само понятие помощи не подразумевает оплату за труд. Я же сказал - они часто отстаивают наши интересы в политике и в НАТО. А ты считаешь что это мы им помогаем, раз Васыль и Нинка САМИ поехали на зароботки))?!
показать весь комментарий
10.02.2022 14:01 Ответить
И да, если захочется возразить - то что бы два раза не вставать сразу опровергни такой вывод - если наши заробитчане это помощь полякам а не их в ответ - то зачем же мы помогаем свинокацапоте позволяя нашим таким же заробитчанам ехать в Швабрию?!! Кто кому помогает?! Мы свиноте или свинота выручает нас?
показать весь комментарий
10.02.2022 14:08 Ответить
Приємні , хоч трохи дивні результати)
Значит полчки в массе за Украину, как бы хитро и эффективно кацапы не пытались нас посориить, нам надо дружить с поляками у нас общие цели и они способны качественно воевать, как и украинцы
показать весь комментарий
10.02.2022 12:09 Ответить
Це зрозуміло. Віддам все, але хай до нас не прийдуть.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:09 Ответить
Это вам "зрозумило". А даже до многих украинцев ещё не дошло, что если придут кацапы, то им будет жопа вне зависимости от их вероисповеданья и отношения к С.Бандере.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:11 Ответить
Попа? Це не то слово. сталін перевернется.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:15 Ответить
Зачем далеко ходить. На подвале в Донецке сидели отнюдь не "биндеровцы". Но много придурков думают, что раз они не голосовали за Пороха, то это сделает какую-то разницу для чечена(бурята, свой вариант), который пришёл его грабить.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:18 Ответить
Ого, я прям начинаю поляков уважать немного...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:10 Ответить
Вони пам"ятають. Україна забула.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:16 Ответить
Дкуємо поляків, бо в нас тут не всі голоті захищати Україну. Багато пішли в бік даунбаса, а ще є такі "какая разница" - воборці Гундоса.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:13 Ответить
Это так понимать ТОЛПЫ Поляков добровольцев штурмуют Украинские границы? Или Украинские заробитчане туда?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:18 Ответить
Це москалям потрібно розуміти так, що українці і поляки разом будуть гасити московську орду на своїй землі і потім на землі ворога. І московських свиней більше в Європу пускати не будуть.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:50 Ответить
Бред....Озабоченность....поляки и все остальные только за себя!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:58 Ответить
Бендерівці боролись проти большевізма. Не дивно, що почали працювати з фашизмом. Дальше вчіть історію.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:22 Ответить
Це виходить, що боролися з італійцями? Бо тільки там був в ті часи фашизм. А війська УПА, як бандерівці так і мельниковці боролися і з більшовиками і з нацистами і виключно на своїй землі.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:52 Ответить
Большевізм прийшов. УПА боролися за свою Землю. І на своїй Землі. При чому Італія?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:55 Ответить
Просто Ви написали, що боролися з більшовиками і не дивно, що працювали з фашистами. Точніше буде з нацистами, бо німці фашистами не були. Фашистами були, як не дивно, італійці.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:56 Ответить
Макарон хочет свою рашу в Франции. не нодо.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:26 Ответить
Що, правда,Юлі голос був вирішальним при захваті Криму зеленими чоловічками? Не реагувати.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:28 Ответить
Обамы и Госдепа.......
показать весь комментарий
10.02.2022 12:31 Ответить
Зрадники, всі.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:38 Ответить
Маневри РФ в Чорному морі? Дядько Чорномор? Топи.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:31 Ответить
Что не понятно?! Мы с Поляками экономические КОНКУРЕНТЫ!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:32 Ответить
Торговые партнеры.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:36 Ответить
по поставке рабочей силы.....к сожалению.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:38 Ответить
Да. не спорю. а как бы могли с ресурсами Украины. Германия в попе давно бы была.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:41 Ответить
Штазі дальше работают. Там на канале Украина 24 политик сказочник.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:47 Ответить
 
 