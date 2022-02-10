На следующей неделе глава ОБСЕ Рау посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит РФ на следующей неделе из-за обеспокоенности по поводу ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом он сообщил сегодня на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией с безопасностью и вокруг Украины, и на Донбассе, и ростом военного присутствия России вдоль границы с Украиной, а также в Беларуси. Как действующий глава, я продолжу обеспечивать и призывать страны-участницы искать точки соприкосновения. В этом контексте на следующей неделе я уезжаю в Москву", - сказал Рау.

Он подчеркнул, что поддержка форматов ОБСЕ по решению конфликтов и мирных процессов – это приоритет польского председательства в ОБСЕ.

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