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Новости Война
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На следующей неделе глава ОБСЕ Рау посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины

На следующей неделе глава ОБСЕ Рау посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит РФ на следующей неделе из-за обеспокоенности по поводу ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом он сообщил сегодня на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией с безопасностью и вокруг Украины, и на Донбассе, и ростом военного присутствия России вдоль границы с Украиной, а также в Беларуси. Как действующий глава, я продолжу обеспечивать и призывать страны-участницы искать точки соприкосновения. В этом контексте на следующей неделе я уезжаю в Москву", - сказал Рау.

Он подчеркнул, что поддержка форматов ОБСЕ по решению конфликтов и мирных процессов – это приоритет польского председательства в ОБСЕ.

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ОБСЕ (4889) россия (96455) Донбасс (26958) Рау Збигнев (69)


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Да что они все на поклон к этому ничтожеству бегают.
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10.02.2022 11:25 Ответить
Надо ехать к царьку на поклон, он это любит и крипты больше старперам выделит. Старые пидо расы германо европейские могут благодаря Хутину жизнь продлить сегодня это реально, благодаря успешному развитию методик по удлинению теломер ( участки ген отвечающие за старение)
Не ислючено что в 70-75 и мы бы себя так вели, как знать(
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10.02.2022 12:27 Ответить
пусть там выскажет свои претензии к его гопникам в дырляндии по поводу порчу их имущества безпилотников ОБСЕ, ЧТО ОБСТРЕЛИВАЮТ ИХ И СОТРУДНИКАМ ИХ организации не дают исполнять свои служебные обязанности! пусть их угомонит...
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10.02.2022 11:30 Ответить
***** тільки цього і треба. шоб ви їздили і йому увагу приділяли, бо воно кінчене і його ніхто не любить
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10.02.2022 11:43 Ответить
 
 