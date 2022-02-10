На заседании СНБО стоит рассмотреть вопросы безопасности и оборонно-промышленного комплекса, - нардеп "Голоса" Костенко

На выездном заседании СНБО необходимо рассмотреть вопросы безопасности. В условиях войны следует обращать внимание на оборонно-промышленный комплекс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

"Я надеюсь, что на СНБО будут действительно вопросы безопасности. Очень много мы рассматривали именно на комитете безопасности вопрос ГОЗ, трехлетний план закупок. И есть множество вопросов, в частности к предприятиям, которые находятся в Харькове. В частности, к тому же конструкторскому бюро Морозова, которое не выполняет задачу ГОЗ, не строит требуемые БТРы. Вопрос по банкротству завода Малышева. У нас авиаремонтный завод стоит под банкротством. Это все нужно поднимать и решать", – подчеркнул парламентарий.

По словам Костенко, это оборонно-промышленный комплекс, который нельзя уничтожать или не обращать на него внимания в условиях войны.

"Это то, что нас будет держать, когда мы говорим о мобилизации и других вещах. Все это имеет высокие экспортные потенциалы, просто на это сейчас никто не обращает внимания. Поэтому я надеюсь на такие задачи. Я буду следить за тем, что они будут рассматривать. Если они этого не сделают, это будет антигосударственная позиция, нужно принять решение по этим государственным предприятиям, и я надеюсь, что, возможно, территориальную оборону посмотрят, как она комплектуется, другие бригады, которые там есть, там у нас 92 бригада дислоцируется, поэтому надеюсь, что будет очень плодотворно", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове.

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