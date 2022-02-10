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Новости Оборона
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На заседании СНБО стоит рассмотреть вопросы безопасности и оборонно-промышленного комплекса, - нардеп "Голоса" Костенко

На заседании СНБО стоит рассмотреть вопросы безопасности и оборонно-промышленного комплекса, - нардеп

На выездном заседании СНБО необходимо рассмотреть вопросы безопасности. В условиях войны следует обращать внимание на оборонно-промышленный комплекс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.

"Я надеюсь, что на СНБО будут действительно вопросы безопасности. Очень много мы рассматривали именно на комитете безопасности вопрос ГОЗ, трехлетний план закупок. И есть множество вопросов, в частности к предприятиям, которые находятся в Харькове. В частности, к тому же конструкторскому бюро Морозова, которое не выполняет задачу ГОЗ, не строит требуемые БТРы. Вопрос по банкротству завода Малышева. У нас авиаремонтный завод стоит под банкротством. Это все нужно поднимать и решать", – подчеркнул парламентарий.

По словам Костенко, это оборонно-промышленный комплекс, который нельзя уничтожать или не обращать на него внимания в условиях войны.

"Это то, что нас будет держать, когда мы говорим о мобилизации и других вещах. Все это имеет высокие экспортные потенциалы, просто на это сейчас никто не обращает внимания. Поэтому я надеюсь на такие задачи. Я буду следить за тем, что они будут рассматривать. Если они этого не сделают, это будет антигосударственная позиция, нужно принять решение по этим государственным предприятиям, и я надеюсь, что, возможно, территориальную оборону посмотрят, как она комплектуется, другие бригады, которые там есть, там у нас 92 бригада дислоцируется, поэтому надеюсь, что будет очень плодотворно", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове.

Также читайте: На заседание СНБО в Харькове пригласили мэров городов: Зеленский хочет показать, что именно он является организатором теробороны, - Бутусов

Автор: 

оборона (5252) СНБО (4447) Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+3
Борислав Береза

А вот тут даже я удивился. После того, как 4 февраля руководство США передало Украине первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы, то я и в кошмарном сне не мог представить, что уже 9 февраля кто-то будет продают их по 35 000$ за штуку. Я так понимаю, что списание нескольких машин прошло успешно и кто-то решил обеспечить себе конец эпохи бедности по примеру депутатов от "Слуги народа" Клочко, Юрченко, Кузминых и других представителей https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=*NK-R #моносброда .

Красиво живут чиновники при Вас, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Но мерзко.

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10.02.2022 11:28 Ответить
+1
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10.02.2022 11:29 Ответить
+1
Знаком с одним из цеховиков Харькова. Он мне говорил,но я не верил. Он пытался сдать площади в аренду,а соседний цеховик полностью свой компплекс в связи с падением рынка в Харькове после 2014. Так вот он утверждал ,что по Харькову бегала туча офицеров АТО с мешками наличной гривны и валюты, пытавшихся их вложить в недвижимость,аренду, производство. Это и военные и полицаи. У этого цеховика много знакомых среди полиции,судей,прокуратуры ,барыг Барабашова .Поначалу я не верил, однако Торговля на крови ,теракты в Харькове, меня окончательно убедили.
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10.02.2022 12:35 Ответить
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Борислав Береза

А вот тут даже я удивился. После того, как 4 февраля руководство США передало Украине первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы, то я и в кошмарном сне не мог представить, что уже 9 февраля кто-то будет продают их по 35 000$ за штуку. Я так понимаю, что списание нескольких машин прошло успешно и кто-то решил обеспечить себе конец эпохи бедности по примеру депутатов от "Слуги народа" Клочко, Юрченко, Кузминых и других представителей https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=*NK-R #моносброда .

Красиво живут чиновники при Вас, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Но мерзко.

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10.02.2022 11:28 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 11:29 Ответить
Знаком с одним из цеховиков Харькова. Он мне говорил,но я не верил. Он пытался сдать площади в аренду,а соседний цеховик полностью свой компплекс в связи с падением рынка в Харькове после 2014. Так вот он утверждал ,что по Харькову бегала туча офицеров АТО с мешками наличной гривны и валюты, пытавшихся их вложить в недвижимость,аренду, производство. Это и военные и полицаи. У этого цеховика много знакомых среди полиции,судей,прокуратуры ,барыг Барабашова .Поначалу я не верил, однако Торговля на крови ,теракты в Харькове, меня окончательно убедили.
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10.02.2022 12:35 Ответить
Накрыть все руководство Украины одним ударом? мозгов Нет. Нет.
И списать на......
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10.02.2022 11:43 Ответить
Во Львове нужно собираться.
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10.02.2022 11:45 Ответить
Або в Івано_Франківську. Шо за хрінь. Я, не бот.
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10.02.2022 11:46 Ответить
Не ср...ти. Ніхно не скаже, що боягузи. Міри безпеки. Від чуйла все, що не можна чекати, можна.
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10.02.2022 11:48 Ответить
Андрей Илларионов больше сказал. Все что знал, то сказал.
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10.02.2022 11:54 Ответить
А меня несколька иная повестка для СНБО ,чем у Костенко! И чем моя повестка хуже?Ликвидировать топонимику савка и царата раз и навсегда! Вводить санкции против всех рад,нарушающих данное требование. В срок до 8 марта!
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10.02.2022 12:24 Ответить
 
 