На заседании СНБО стоит рассмотреть вопросы безопасности и оборонно-промышленного комплекса, - нардеп "Голоса" Костенко
На выездном заседании СНБО необходимо рассмотреть вопросы безопасности. В условиях войны следует обращать внимание на оборонно-промышленный комплекс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко.
"Я надеюсь, что на СНБО будут действительно вопросы безопасности. Очень много мы рассматривали именно на комитете безопасности вопрос ГОЗ, трехлетний план закупок. И есть множество вопросов, в частности к предприятиям, которые находятся в Харькове. В частности, к тому же конструкторскому бюро Морозова, которое не выполняет задачу ГОЗ, не строит требуемые БТРы. Вопрос по банкротству завода Малышева. У нас авиаремонтный завод стоит под банкротством. Это все нужно поднимать и решать", – подчеркнул парламентарий.
По словам Костенко, это оборонно-промышленный комплекс, который нельзя уничтожать или не обращать на него внимания в условиях войны.
"Это то, что нас будет держать, когда мы говорим о мобилизации и других вещах. Все это имеет высокие экспортные потенциалы, просто на это сейчас никто не обращает внимания. Поэтому я надеюсь на такие задачи. Я буду следить за тем, что они будут рассматривать. Если они этого не сделают, это будет антигосударственная позиция, нужно принять решение по этим государственным предприятиям, и я надеюсь, что, возможно, территориальную оборону посмотрят, как она комплектуется, другие бригады, которые там есть, там у нас 92 бригада дислоцируется, поэтому надеюсь, что будет очень плодотворно", - добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове.
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А вот тут даже я удивился. После того, как 4 февраля руководство США передало Украине первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы, то я и в кошмарном сне не мог представить, что уже 9 февраля кто-то будет продают их по 35 000$ за штуку. Я так понимаю, что списание нескольких машин прошло успешно и кто-то решил обеспечить себе конец эпохи бедности по примеру депутатов от "Слуги народа" Клочко, Юрченко, Кузминых и других представителей https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=*NK-R #моносброда .
Красиво живут чиновники при Вас, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Но мерзко.
И списать на......