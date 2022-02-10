60 железнодорожных платформ для Kyiv City Express построят в Киеве и области, - "Укрзализныця"

В рамках проекта Kyiv City Eхpress будет спроектировано около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве и области.

Об этом сообщает пресc-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Kyiv City Express реализуется в рамках программы "Большая стройка".

"Укрзализныця" накануне объявила тендер на разработку проектно-сметной документации. Спроектировать все запланированные платформы компания-победитель должна будет до конца года.

Обязательным условием для проектов должны быть пандусы, пешеходные переходы через рельсы, тактильная навигация. Предусматривается оснащение платформ турникетными системами, информационными табло, камерами видеонаблюдения, средствами экстренного вызова помощи и энергоэффективным освещением.

"Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ — шириной 1 метр от края. Кроме того, на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки", - отметили в "Укрзализныце".

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Новые платформы планируют построить на следующих станциях и остановочных пунктах: Киев-Северная (платформы № 1, 2, 3), Протасов Яр, Киев-Демеевский, Выдубичи, Левый Берег, Дарница, Русановка, Левобережная, Киев-Днепровский, Троещина-2, Троещина, Почайная, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубеживский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, участок Святошин-Клавдиево – Святошино, Новобеличи, Беличи, Ирпень, Лесная Буча, Буча, Стеклозаводская, Ворзель, Киев, Кичеево, Немешаево, Клавдиево.

Kyiv City Express – это транспортная железнодорожная система, цель которой соединить города-спутники со столицей: Бровары, Борисполь, Боярку, Белую Церковь, Бучу, Вишневое, Вышгород, Васильков, Ирпень, Мироновку, Фастов. В целом – 46 станций и примерно 343 км, новый и модернизированный подвижной состав электропоездов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что программа Владимира Зеленского предусматривает запуск масштабной программы обновления парка грузовых вагонов.

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