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60 железнодорожных платформ для Kyiv City Express построят в Киеве и области, - "Укрзализныця"

60 железнодорожных платформ для Kyiv City Express построят в Киеве и области, -

В рамках проекта Kyiv City Eхpress будет спроектировано около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве и области.

Об этом сообщает пресc-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Kyiv City Express реализуется в рамках программы "Большая стройка".

"Укрзализныця" накануне объявила тендер на разработку проектно-сметной документации. Спроектировать все запланированные платформы компания-победитель должна будет до конца года.

Обязательным условием для проектов должны быть пандусы, пешеходные переходы через рельсы, тактильная навигация. Предусматривается оснащение платформ турникетными системами, информационными табло, камерами видеонаблюдения, средствами экстренного вызова помощи и энергоэффективным освещением.

"Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ — шириной 1 метр от края. Кроме того, на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки", - отметили в "Укрзализныце".

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Новые платформы планируют построить на следующих станциях и остановочных пунктах: Киев-Северная (платформы № 1, 2, 3), Протасов Яр, Киев-Демеевский, Выдубичи, Левый Берег, Дарница, Русановка, Левобережная, Киев-Днепровский, Троещина-2, Троещина, Почайная, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубеживский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы Дачи, участок Святошин-Клавдиево – Святошино, Новобеличи, Беличи, Ирпень, Лесная Буча, Буча, Стеклозаводская, Ворзель, Киев, Кичеево, Немешаево, Клавдиево.

Kyiv City Express – это транспортная железнодорожная система, цель которой соединить города-спутники со столицей: Бровары, Борисполь, Боярку, Белую Церковь, Бучу, Вишневое, Вышгород, Васильков, Ирпень, Мироновку, Фастов. В целом – 46 станций и примерно 343 км, новый и модернизированный подвижной состав электропоездов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что программа Владимира Зеленского предусматривает запуск масштабной программы обновления парка грузовых вагонов.

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Автор: 

Киев (25795) Киевская область (4239) Укрзализныця (2767) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+1
Щось суперзбиткове і смердяче росказує про народження майбутнього і світлого.
Якийсь сюр.
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10.02.2022 11:37 Ответить
+1
Насмешили. Под поводом коронавируса жиды отменили пригородные поезда, которые ходили еще до первой мировой войны, даже в годы немецкой оккупации.
Дизель на Вышгород не ходит лет 10, городская электричка в предсмертной агонии...
Очередная порция лапши на уши лохам.
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10.02.2022 11:46 Ответить
+1
Сирожа Лещ на этом проекте теперь себе заработает на квартиру в Англии и дом в Испании. А ЗЕбыдлу расскажет сказку, что это женушка надиджеила в клюбах
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10.02.2022 11:56 Ответить
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Щось суперзбиткове і смердяче росказує про народження майбутнього і світлого.
Якийсь сюр.
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10.02.2022 11:37 Ответить
А серОже лещенко об этом запретили рассказывать...значит кто то другой сдал эти грандиозные планы...
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10.02.2022 11:39 Ответить
Насмешили. Под поводом коронавируса жиды отменили пригородные поезда, которые ходили еще до первой мировой войны, даже в годы немецкой оккупации.
Дизель на Вышгород не ходит лет 10, городская электричка в предсмертной агонии...
Очередная порция лапши на уши лохам.
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10.02.2022 11:46 Ответить
Сирожа Лещ на этом проекте теперь себе заработает на квартиру в Англии и дом в Испании. А ЗЕбыдлу расскажет сказку, что это женушка надиджеила в клюбах
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10.02.2022 11:56 Ответить
Кличко уже не мер?
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10.02.2022 12:02 Ответить
А почему мэр Киева должен строить вокзалы жителям Василькова, Боярки или Ирпеня? У них что нет своих мэров?!
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10.02.2022 12:55 Ответить
В верху -"В рамках проекта Kyiv City Eхpress будет спроектировано около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве......."
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10.02.2022 12:56 Ответить
Это ж не киевпастранс. Имеются ввиду пригородные электрички. При чем здесь Кличко?
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10.02.2022 13:17 Ответить
Укрзалізниця планує без тебе? Володя?
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10.02.2022 12:06 Ответить
НЕ уловили? Поясняю - на всех станциях электричек сковыряют асфальт и заменгят плиткой за 1,2 миллиарда гривен.
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10.02.2022 12:12 Ответить
На сегодняшний день они не могут навести порядок в движении существующей городской электрички. Постоянно отменяют их, интервалы движения не соблюдаются. Превратили ее в ненадежный вид транспорта, на который лучше не рассчитывать. Теперь новое вранье.
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10.02.2022 12:29 Ответить
тримачів для шнурків побільше!
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10.02.2022 12:55 Ответить
По направлению Святошин - Буча и так уже везде новые платформы. Будут отмывать бабло на том, что якобы их по второму разу построят???
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10.02.2022 13:11 Ответить
Я даже боюсь представить масштабы грядущего распила, если они на ручках и крышках для унитаза миллионы отмывают))
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10.02.2022 13:16 Ответить
 
 