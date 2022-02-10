РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости
4 908 11

Столтенберг опроверг идею "финляндизации" Украины: "Это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться"

Столтенберг опроверг идею

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подверг критике идею "финляндизации" Украины и добавил, что страна должна сама решать - вступать в Альянс или нет.

Об этом генсек Альянса заявил в интервью La Vanguardia, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о "финляндизации" Украины, Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО, в частности Франция, признали право всех стран определять собственный путь.

"Идея о том, что большие государства могут решать, что могут делать их соседи, – это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния стали частью истории и должны остаться в истории. Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решать, отвечает ли она требованиям для вступления, и никто другой", - подчеркнул он.

Термин "финлядизация" означает суровый нейтралитет Финляндии во время холодной войны, закрепленный в договоре с Москвой 1948 г., когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне. Договор гарантировал Финляндии, что в отличие от других стран Восточной Европы, она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее французские СМИ сообщили, что якобы Макрон заявил журналистам, что среди идей для обсуждения с Путиным возможность "финляндизации" Украины - согласие на ограничение украинского суверенитета и, в частности, украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах.

Позже Макрон опроверг эту информацию.

Издание New York Times сообщило, что идею "финляндизации" Украины обсуждают в дипломатических кругах.

Также читайте: Столтенберг: РФ перенесла ядерные учения, но НАТО сохраняет бдительность

Автор: 

НАТО (10180) Финляндия (991) членство в НАТО (1549) Столтенберг Йенс (1620)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Спасибо здравомыслящим политикам!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:09 Ответить
+1
Що прикро, насправді, президенти та еліти Німеччини та Франції не думають наперед. Вони купуються на обіцянки фуйла , яким грош ціна... Самі валять свою ж безпеку. Тимчасові пряники неодмінно обернуться кнутом.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:12 Ответить
+1
Вся справа в зрадниках і крисах. Не було б них, мокша сиділа б тихо на болотах і нікуди не рипалася. Зрадників треба чистити в першу чергу і крис, в цьому треба допомога, самі на справимося.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибо здравомыслящим политикам!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:09 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 12:52 Ответить
тим часом намічається транспортна блокада США з канадського боку

Смерічка@_Smeritchka

·
https://twitter.com/_Smeritchka/status/1491580119609221126 8 ч



Титушня в Онтарио перекрыла единственную автомагистраль, ведущую к США. Нормальная такая демократия получается, при которой одна часть цивильных граждан имеет право на свободу ограничивать свободу остальных граждан.
Так и до блокпостов с "ополченцами" недалеко.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:10 Ответить
То точно тітушня чи всетаки далекобійники які не бажають примусово вакцинуватися?
Чи для вас "какая разніца"?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:42 Ответить
Що прикро, насправді, президенти та еліти Німеччини та Франції не думають наперед. Вони купуються на обіцянки фуйла , яким грош ціна... Самі валять свою ж безпеку. Тимчасові пряники неодмінно обернуться кнутом.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:12 Ответить
Мабуть, сподіваються, що в Україні обломають зуби.
показать весь комментарий
10.02.2022 23:07 Ответить
Вся справа в зрадниках і крисах. Не було б них, мокша сиділа б тихо на болотах і нікуди не рипалася. Зрадників треба чистити в першу чергу і крис, в цьому треба допомога, самі на справимося.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:27 Ответить
100% была бы страна единой, не было бы партий антиукраинских в раде шариёв и опзж всяких и предателей шпионов всегда присутствовавших в ветвях власти Украины при всех без исключения президентов. а алигархи не были бы также проросийскими и едины со своей страной . была бы армия, сильная процветающая европейская страна давно бы и в нато, а так межпартийные войны,вечные демонстрации, делёж на запад и восток и по языкам .и так далее нет единства к сожалению....(хотя наша страна не едина в разногласиях политических и там много продажных политиков которые с любовью относятся к россии и часто за денежные купюры...) но всёже... а так бы с рашкой было бы давно покончено...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:41 Ответить
НЕ НУЖНО БЫТЬ ПОЛИТИКОМ ДАЖЕ А ПРОСТО ТРЕЗВОМЫСЛЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ чтобы понимать что никакой финляндизации и быть не может после всего что уже произошло за эти основные 8 скоро лет!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:34 Ответить
Гарантування хоть чогось росіею звучить як анекдот!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:39 Ответить
а вы это французскому пид*ру скажите.......
показать весь комментарий
10.02.2022 17:11 Ответить
 
 