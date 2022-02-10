Столтенберг опроверг идею "финляндизации" Украины: "Это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подверг критике идею "финляндизации" Украины и добавил, что страна должна сама решать - вступать в Альянс или нет.

Об этом генсек Альянса заявил в интервью La Vanguardia, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о "финляндизации" Украины, Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО, в частности Франция, признали право всех стран определять собственный путь.

"Идея о том, что большие государства могут решать, что могут делать их соседи, – это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния стали частью истории и должны остаться в истории. Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решать, отвечает ли она требованиям для вступления, и никто другой", - подчеркнул он.

Термин "финлядизация" означает суровый нейтралитет Финляндии во время холодной войны, закрепленный в договоре с Москвой 1948 г., когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне. Договор гарантировал Финляндии, что в отличие от других стран Восточной Европы, она не столкнется с советским вторжением, но она согласилась оставаться вне НАТО и позволила соседнему гиганту оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее французские СМИ сообщили, что якобы Макрон заявил журналистам, что среди идей для обсуждения с Путиным возможность "финляндизации" Украины - согласие на ограничение украинского суверенитета и, в частности, украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах.

Позже Макрон опроверг эту информацию.

Издание New York Times сообщило, что идею "финляндизации" Украины обсуждают в дипломатических кругах.

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