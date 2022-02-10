Может нести угрозу жизни: в Минздраве предупредили, что "Молнупиравир", который продают в Хмельницком, не зарегистрирован в Украине

Препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19, который продается в Хмельницком, не зарегистрирован в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минздрава.

"Минздрав получил информацию, что в некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Минздрав не имеет никакого отношения к этим лекарствам. Имеющийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено", – сообщил первый заместитель министра Александр Комарида.

Он подчеркнул, что Минздрав не отвечает за препарат, который продают в Хмельницком и "который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов".

По словам Комариды, Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть.

"Молнупиравир" будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача. Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и карается в соответствии с законодательством", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19, - Ляшко

Как сообщалось, в воскресенье в Украину прибыла партия по 60 тыс. курсов препарата "Монупиравир", предназначенного для лечения коронавируса. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

К апрелю 2022 года в страну поступят еще 240 тысяч курсов указанного препарата.

"Молнупиравир" - противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускают в форме таблеток, он не имеет специальных требований хранения и удобно его принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.