Может нести угрозу жизни: в Минздраве предупредили, что "Молнупиравир", который продают в Хмельницком, не зарегистрирован в Украине
Препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19, который продается в Хмельницком, не зарегистрирован в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минздрава.
"Минздрав получил информацию, что в некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Минздрав не имеет никакого отношения к этим лекарствам. Имеющийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено", – сообщил первый заместитель министра Александр Комарида.
Он подчеркнул, что Минздрав не отвечает за препарат, который продают в Хмельницком и "который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов".
По словам Комариды, Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть.
"Молнупиравир" будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача. Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и карается в соответствии с законодательством", - сказал он.
Как сообщалось, в воскресенье в Украину прибыла партия по 60 тыс. курсов препарата "Монупиравир", предназначенного для лечения коронавируса. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.
К апрелю 2022 года в страну поступят еще 240 тысяч курсов указанного препарата.
"Молнупиравир" - противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускают в форме таблеток, он не имеет специальных требований хранения и удобно его принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.
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В Україні вакцини від COVIDу не зареєстровані, а колимся начебто вакцинами і допомагає...
І взагалі - реєстрацію придумали для відкатів!
сша японія англія та інші країни вживають а нам не можна.
а чому???????????????????
а томі що сидить десь підріло яке має поставити підпис, печать і дати дозвіл якимось окремим компаніям (не всім) щоб зробити монополіста та отримати за свої дії пару лямів баксів.
колись подавали на розгляд закон.
якщо ліки дозволені в цивілізованих країнах то дозволу не потрібно.
але куй вам а не ліки.
бо то ***** не отримало своїх бабулесів.
...Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир"
Так зарегистрирован или нет?