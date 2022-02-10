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Новости Борьба с коронавирусом
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Может нести угрозу жизни: в Минздраве предупредили, что "Молнупиравир", который продают в Хмельницком, не зарегистрирован в Украине

Может нести угрозу жизни: в Минздраве предупредили, что

Препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19, который продается в Хмельницком, не зарегистрирован в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минздрава.

"Минздрав получил информацию, что в некоторых заведениях Хмельницкого уже продают препарат "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Минздрав не имеет никакого отношения к этим лекарствам. Имеющийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине, а следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено", – сообщил первый заместитель министра Александр Комарида.

Он подчеркнул, что Минздрав не отвечает за препарат, который продают в Хмельницком и "который, возможно, является фальсификатом и несет угрозу жизни пациентов".

По словам Комариды, Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир" через аптечную сеть.

"Молнупиравир" будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно безвозмездно, только по назначению врача. Продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и карается в соответствии с законодательством", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19, - Ляшко

Как сообщалось, в воскресенье в Украину прибыла партия по 60 тыс. курсов препарата "Монупиравир", предназначенного для лечения коронавируса. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

К апрелю 2022 года в страну поступят еще 240 тысяч курсов указанного препарата.

"Молнупиравир" - противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускают в форме таблеток, он не имеет специальных требований хранения и удобно его принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Автор: 

лекарства (1231) Минздрав (4906) Хмельницький (480)


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Топ комментарии
+4
Бояться, що всі побіжать купувати Молнупіравір і ніхто не буде більше вакцинуватися?
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10.02.2022 12:18 Ответить
+4
А Супрун пропонувала зробити автоматичною реєстрацію ліків, які зареєстровані в ЄС, США і Канаді... Зебіли це відкинули! А в Грузії при Міхо таке зробили якраз і ліки подешевшали в рази!
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10.02.2022 12:31 Ответить
+3
Не занесли откат до сих пор
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10.02.2022 12:17 Ответить
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Не занесли откат до сих пор
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10.02.2022 12:17 Ответить
"Минздрав не отвечает за препарат" - интересно, а когда наш минздрав отвечал хоть за один препарат, который они одобрили?
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10.02.2022 12:59 Ответить
Бояться, що всі побіжать купувати Молнупіравір і ніхто не буде більше вакцинуватися?
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10.02.2022 12:18 Ответить
Бояться, що гроші за сертифікацію не візьмуть, ще й відкат. Сертифікація дуже дорога, через це багато лікарських засобів оформляють як БАД, аби дешевше
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10.02.2022 13:21 Ответить
А шо предупреждать то? Сообщили бы в куда надо. Или все-таки правильно сделали, что предупредили. У "куда надо"есть дела поважнее.
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10.02.2022 12:21 Ответить
Богатырёва ещё взятки не получила потому препарат использовать нельзя. Вот она ещё в США полетит и там разберётся. Там тоже запретят.
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10.02.2022 12:24 Ответить
"Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах." - а украинцы от него помереть могут?
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10.02.2022 12:25 Ответить
Препарат на людях ще не пройшов повне випробування, ось на україньцях випробують тоді і дадуть відповідь.
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10.02.2022 12:34 Ответить
А Супрун пропонувала зробити автоматичною реєстрацію ліків, які зареєстровані в ЄС, США і Канаді... Зебіли це відкинули! А в Грузії при Міхо таке зробили якраз і ліки подешевшали в рази!
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10.02.2022 12:31 Ответить
Мы дожны поддержать взяточников команды Зеленского и сказать дружное :"Нет монупіравіру !"
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10.02.2022 12:32 Ответить
Гляди,захотели мимо кормушки бабло рубить
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10.02.2022 12:34 Ответить
а "джавєліньі" сертифіковані в Україні, дауни зеленоголові?
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10.02.2022 12:41 Ответить
Та у нас все вимагають сертифікувати - і айфони нові, і Мерседеси... От типу якщо Мерседес не пройшов сертифікацію, то він гірший за Таврію?))
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10.02.2022 12:48 Ответить
вот імєнно . "ві нє панімаєтє. єта другоє" або "какайаразніца" коли треба
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10.02.2022 13:05 Ответить
ну так бесплатный просто продают..., господи, и бесплатный кислород продают и койко места продают..., да все бесплатное у нас продают в больничках как и раньше..., именно за бесплатное и ненавидели все медбарыги Уляну Супрун и боролись с ней не щадя живота своего..., а счас все нормуль - все медбарыги все бесплатное продают, а нарид все бесплатное радостно покупает..., все так привыкли...
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10.02.2022 12:41 Ответить
Подумаєш "не зареєстрований в Україні"... Головне - хворим людям допомагає!
В Україні вакцини від COVIDу не зареєстровані, а колимся начебто вакцинами і допомагає...
І взагалі - реєстрацію придумали для відкатів!
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10.02.2022 12:44 Ответить
головне в дописі в низу.
сша японія англія та інші країни вживають а нам не можна.
а чому???????????????????
а томі що сидить десь підріло яке має поставити підпис, печать і дати дозвіл якимось окремим компаніям (не всім) щоб зробити монополіста та отримати за свої дії пару лямів баксів.
колись подавали на розгляд закон.
якщо ліки дозволені в цивілізованих країнах то дозволу не потрібно.
але куй вам а не ліки.
бо то ***** не отримало своїх бабулесів.
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10.02.2022 12:53 Ответить
...Имеющийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине...
...Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир"
Так зарегистрирован или нет?
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10.02.2022 12:53 Ответить
шото так мутно все это....
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10.02.2022 13:15 Ответить
А когда у нас что-то было не мутно в отношении государственных закупок или получения лицензий и разрешений?
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10.02.2022 13:58 Ответить
особенно в фармакологической или просто в медицинской мафии...
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10.02.2022 14:07 Ответить
Пола Минздрав проснется и что-то сделает, умрут тысячи пациентов от КОВИДа! Тысячи людей остались живы благодаря тому, что покупали контрабандные (хоть и втридорога) актемру, ремдесевир, барицитинаб и сейчас покупают молнупиравир по 4 тыс. грн. за упаковку! И он (контрабандный) ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ в ранних сроках заболевания!
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10.02.2022 17:03 Ответить
 
 