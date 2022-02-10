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Премьер Эстонии Каллас об оружии для Украины: От Германии до сих пор нет ответа по поводу гаубиц

Премьер Эстонии Каллас об оружии для Украины: От Германии до сих пор нет ответа по поводу гаубиц

Германия пока не дала официального ответа Эстонии на запрос лицензии на поставку артиллерии в Украину на фоне угрозы нового вторжения России.

Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У нас до сих пор нет официального ответа от Германии по поводу гаубиц", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что каждая страна имеет право самостоятельно решить, какую помощь предоставить Украине. По ее словам, Эстония считает необходимым помогать "всеми возможными способами".

Как отметила премьер, Таллинн готов предоставить Киеву оружие и боеприпасы, чтобы "помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии".

Также читайте: Эстония начала укреплять границы с РФ, когда ситуация в Украине обострилась. Это обязанность перед ЕС и НАТО, - гендиректор пограничной охраны Вахер

В четверг, 10 февраля, Каллас посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено ситуации с безопасностью в Украине и в целом в Восточной Европе.

Автор: 

Германия (7114) оружие (10290) Эстония (1466) Каллас Кая (243)


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Топ комментарии
+1
Після Петра Першого Росією увесь час керували німці.
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10.02.2022 12:19 Ответить
+1
Свинопси сидять в Раші, а Німеччина йде у них на поводу, блокуючи передачу 9 (!) дуже старих габиць. А от ти чомусь їм дупи лижеш.
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10.02.2022 12:42 Ответить
+1
Нормальные гаубицы. Хоть и старые, но не один барбекю по-бурятски сделать могут.
Преуменьшать помощь наших партнёров, могут только свинопсы. Поэтому не надо этого делать.
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10.02.2022 13:09 Ответить
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Після Петра Першого Росією увесь час керували німці.
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10.02.2022 12:19 Ответить
не хочуть давати ржаві гаубиці, тоді нехай дають ракети.
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10.02.2022 12:23 Ответить
Этих?
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10.02.2022 12:27 Ответить
На этот ты сидишь, когда бутылки нет рядом, свинопёс
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10.02.2022 12:31 Ответить
Свинопси сидять в Раші, а Німеччина йде у них на поводу, блокуючи передачу 9 (!) дуже старих габиць. А от ти чомусь їм дупи лижеш.
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10.02.2022 12:42 Ответить
Нормальные гаубицы. Хоть и старые, но не один барбекю по-бурятски сделать могут.
Преуменьшать помощь наших партнёров, могут только свинопсы. Поэтому не надо этого делать.
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10.02.2022 13:09 Ответить
Німеччина вперлася рогами, щоб не дати дозвіл. Є два варіанти дій.
1. Всюди писати, що то іржавий антикварний мотлох.
2. Всюди писати, що то гарна і смертоносна зброя.

При якому варіанті дій Німеччина скоріше погодиться надати дозвіл?
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10.02.2022 13:45 Ответить
Не при каком. Они не читают этот форум. И оружие передают нам наши друзья со стран Балтии.
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10.02.2022 14:15 Ответить
З Вам все ясно. Ви активно працюєте по другому варіанту дій, який зменшує шанси України одержати цю зброю. В даній ситуації великої різниці між тим чи Ви - ворог України, чи Ви - корисний для росії ідіот, я не бачу.
В дискусії можна ставити крапку.
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10.02.2022 14:28 Ответить
По поводу полезного идиота, советую подумать, что форум этот читаю много людей со стран Балтии. Когда они видят, что их правительство передает оружие тем, кто называет его хламом, какие выводы они сделают.
Дискуссия действительно завершена
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10.02.2022 14:38 Ответить
Д-30. Вполне пригодные для стрельбы по московитам.
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10.02.2022 13:26 Ответить
Якщо це Д-30 то чому сертифікат кінцевого користувача дає Дойчланд? Це ж гаубиці совкового виробництва.
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10.02.2022 13:35 Ответить
Совок склеил ласты. Благо хоть у т.н. правоприемника - России спросить не требуется. Цирк конечно, но что поделаешь, таковы правила.
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10.02.2022 14:10 Ответить
Раша - самозванець, а не правонаступник. Просто Захід з цим погодився, бо так легше було контролювати ЯО і одержувати енергоносії.
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10.02.2022 14:30 Ответить
Вони ще каски шукають !
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10.02.2022 13:13 Ответить
Так як німці самі є прямими нащадками фашистів і нацистів , то вони не можуть об'єднуватися з решту країнами Європи та США , що об'єднуються задля повалення фашистського режиму в Росії . Невже це так важко зрозуміти .
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10.02.2022 13:15 Ответить
Кстати гаубицы единственное не партизанское оружие которое мог бы прислать Запад.
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10.02.2022 13:25 Ответить
Каллас !!! Когда некто Пукин оттуда делал ноги, он же оставил после себя Штирлеца..... с окладом акционера Газпрома.
В чем тупик???
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10.02.2022 13:40 Ответить
НЕМЦЫ ЗАСУНУЛИ ЯЗЫК В #опу ...
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10.02.2022 13:41 Ответить
НАМ НУЖНЫ ПАНЦЕР 2000 !!!
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10.02.2022 13:44 Ответить
Відсутність відповіді це і є відповідь.
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10.02.2022 14:07 Ответить
 
 