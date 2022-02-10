Премьер Эстонии Каллас об оружии для Украины: От Германии до сих пор нет ответа по поводу гаубиц
Германия пока не дала официального ответа Эстонии на запрос лицензии на поставку артиллерии в Украину на фоне угрозы нового вторжения России.
Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"У нас до сих пор нет официального ответа от Германии по поводу гаубиц", – сказала она.
Каллас подчеркнула, что каждая страна имеет право самостоятельно решить, какую помощь предоставить Украине. По ее словам, Эстония считает необходимым помогать "всеми возможными способами".
Как отметила премьер, Таллинн готов предоставить Киеву оружие и боеприпасы, чтобы "помочь Украине в сотрудничестве с нашими союзниками защититься от российской агрессии".
В четверг, 10 февраля, Каллас посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что основное внимание на встрече будет уделено ситуации с безопасностью в Украине и в целом в Восточной Европе.
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1. Всюди писати, що то іржавий антикварний мотлох.
2. Всюди писати, що то гарна і смертоносна зброя.
При якому варіанті дій Німеччина скоріше погодиться надати дозвіл?
В дискусії можна ставити крапку.
Дискуссия действительно завершена
В чем тупик???