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Новости Санкции против России
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МИД Великобритании отложил план "жесточайших санкций" против РФ на фоне визита Трасс в Москву, - The Guardian

МИД Великобритании отложил план

МИД Великобритании не представил в парламент страны план "жесточайших санкций" против России.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

План должен был быть подписан до 10 февраля, однако в МИДе Великобритании заявили о "задержке".

"Наш новый закон о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что "это будет жесточайший режим санкций Великобритании против России".

Напомним, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прибыла с официальным визитом в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины.

Также читайте: Глава МИД Великобритании Трасс перед визитом в РФ: Москва не должна сомневаться в силе нашего ответа

Автор: 

Великобритания (5046) россия (96472) санкции (11598) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+19
Корректируют планы. Великобритания не та страна, которая будет лобызаться с хрюсским свинарником.
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10.02.2022 12:25 Ответить
+11
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10.02.2022 12:25 Ответить
+8
"затримка", ще не відміна.
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10.02.2022 12:20 Ответить
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"затримка", ще не відміна.
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10.02.2022 12:20 Ответить
Корректируют планы. Великобритания не та страна, которая будет лобызаться с хрюсским свинарником.
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10.02.2022 12:25 Ответить
як там на бульбашии? цвиточкамы помахалы добре?
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10.02.2022 12:26 Ответить
Какие цветочки, там ща для любителей букетиков в ускоренных темпах начали строить тюрьму.
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10.02.2022 12:37 Ответить
Ну і до чого це питання конкретній людині, яка підтримує Україну?
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10.02.2022 12:46 Ответить
В основному така ж вата
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11.02.2022 19:39 Ответить
Так никто не будет ничего резкого делать, на фоне встреч МИД.

Это понятно...
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10.02.2022 12:44 Ответить
Найбільша кара для злочинців - це чекати саму цю кару і дрищати . А чи буде ця кара це неважливо
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10.02.2022 12:21 Ответить
Треба ПРО, але вони дорогі
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10.02.2022 12:22 Ответить
В першу чергу їбабусі закуплять у китайців смартфони на мільярд з лишком,а зброю нам нато дасть!
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10.02.2022 12:28 Ответить
отличный вариант!
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10.02.2022 12:39 Ответить
Да не подначивайте чела, а то его жаба задавит,
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10.02.2022 12:42 Ответить
Чим "отлічний"?
Тим, що голОкомандувач хрін кладе на безпеку країни і зайнятий аферою з телефонами, вікатами, та підготовкою до порушення Конституції?
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10.02.2022 12:50 Ответить
о "безпеке" сейчас обязаны беспокоится те, кто "танцует" страну. В бедной стране президент должен беспокоиться социальными программами и экономическим развитием.
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10.02.2022 13:01 Ответить
Ой, я вас умоляю. Не смешите только мои мешти... "Главного" танцора рак доiдае. Его скоро сами кацапы линчуют.
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10.02.2022 13:07 Ответить
разве он один?
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10.02.2022 14:44 Ответить
Вам ніхто, нічого не винен, тим більше платники податків Англії, Америки, Польщі, балтійських країн, Чехії. По перше.
По друге, країну ніхто не танцює. Країна восьмий рік воює, з кацапами, які на наї напали.
По третьє, конституційний обов'язок презИдента, це армія і безпека країни, за рахунок бюджету, в який українці платять податки, а не витрата цих податків на відосіки, відкати та грабунок країни.
Про економічний розвиток України при ВАЗелінському і говорити немає сенсу.
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10.02.2022 13:39 Ответить
"не винен" - значить все за свой счет.

Угу...Дошли до того, что генпрокурора лишают должности за кредит.
И что это должно обозначать? Кто мешал с начала войны поставить экономику на "военные рельсы"? Население ограбили - а толку никакого нет: армию не вооружили, население стало бедными.

Начну так: есть факты грабежа страны - почему вы до сих пор не зарегистрировали заявление о пидозре? Или вы только умеете языком молотить?
Страну за пять лет папередники сделали самой бедной в Европе - нынешнему президенту чтобы вывести страну на надлежащий уровень требуется обращать внимание и на экономический сектор. Только после того, как у населения появятся деньги в кармане - будет хорошее финансирование армии. Подумайте головой: сколько времени бедное население сможет содержать высококлассную армию, путем изъятия "крох" с их карманов?

Есть официальная статистика финансового положения страны с 14 по 21 год. Сравнивайте сами, бо не имеет смысла "толочь воду в ступе".
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10.02.2022 14:59 Ответить
Ви в якій реальності живете? Питання риторичне. Очевидно, що в зебільній.
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10.02.2022 15:09 Ответить
Вы маете на увазi гатунок, чи вiдмiннiсть вiд iнших?
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10.02.2022 13:10 Ответить
вибачте, к какому "пункту" вопрос?
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10.02.2022 15:02 Ответить
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10.02.2022 12:25 Ответить
100% щоб не травонули там цю жіночку, воно ж хворе(
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10.02.2022 12:33 Ответить
Все вірно. Поїхала, потрібно зразу попередити московитів, дати їм добу на відведення військ з України, а потім і санкції.
Щоб не воняли потім.
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10.02.2022 12:28 Ответить
Ключевое слово - "вiдклало".
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10.02.2022 12:30 Ответить
Вот я и смотрю, шо тебе на голову уже вiдклали, и это не розы
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10.02.2022 12:45 Ответить
Про "затримку".
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10.02.2022 12:31 Ответить
Конфисковать всю Недвижимость у рашиков? И бабло из банков?
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10.02.2022 12:36 Ответить
Truss told MPs the laws would be in place by 10 February, but nothing has been put to parliament, raising suspicions among opposition MPs that government lawyers are struggling to frame the sweeping and unprecedented new laws.

Вот оригинал. Тут написано, что юристы все ещё в процессе формулировки этих беспрецедентных законов. Просто подать в парламент формулировку х*йлу-п*зда, будет не достаточно.
Не понятно, почему цензор подает это, как зраду?
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10.02.2022 12:36 Ответить
Какая зрада? Ведь такой вариант - это прессинг на муйло.
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10.02.2022 12:40 Ответить
В первую очередь, задержка не связана с визитом премьера, от слова ВООБЩЕ. Это два отдельных процесса. Именно это можно прочитать в оригинальной статье, на которую ссылается цензор
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10.02.2022 12:44 Ответить
Все это правильно, если не учитывать факт аглицкой дипломатии, когда с улыбкой на лице вас послали к едреной бабушки и вы остались довольны.
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10.02.2022 12:47 Ответить
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10.02.2022 12:37 Ответить
Трасс красава на прессконференции,,,ни шага назад.А Лавруша брехал одно и тоже не краснея
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10.02.2022 13:06 Ответить
Жесточайшие санкции против Абрамовича и других воров которых они прячут в Лондоне?
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10.02.2022 13:19 Ответить
 
 