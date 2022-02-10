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МИД Великобритании отложил план "жесточайших санкций" против РФ на фоне визита Трасс в Москву, - The Guardian
МИД Великобритании не представил в парламент страны план "жесточайших санкций" против России.
Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
План должен был быть подписан до 10 февраля, однако в МИДе Великобритании заявили о "задержке".
"Наш новый закон о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - отметили в министерстве.
В МИД напомнили, что "это будет жесточайший режим санкций Великобритании против России".
Напомним, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прибыла с официальным визитом в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины.
Топ комментарии
+19 Подгорелый ватник
показать весь комментарий10.02.2022 12:25 Ответить Ссылка
+11 частный сектор
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+8 Rusin
показать весь комментарий10.02.2022 12:20 Ответить Ссылка
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Это понятно...
Тим, що голОкомандувач хрін кладе на безпеку країни і зайнятий аферою з телефонами, вікатами, та підготовкою до порушення Конституції?
По друге, країну ніхто не танцює. Країна восьмий рік воює, з кацапами, які на наї напали.
По третьє, конституційний обов'язок презИдента, це армія і безпека країни, за рахунок бюджету, в який українці платять податки, а не витрата цих податків на відосіки, відкати та грабунок країни.
Про економічний розвиток України при ВАЗелінському і говорити немає сенсу.
Угу...Дошли до того, что генпрокурора лишают должности за кредит.
И что это должно обозначать? Кто мешал с начала войны поставить экономику на "военные рельсы"? Население ограбили - а толку никакого нет: армию не вооружили, население стало бедными.
Начну так: есть факты грабежа страны - почему вы до сих пор не зарегистрировали заявление о пидозре? Или вы только умеете языком молотить?
Страну за пять лет папередники сделали самой бедной в Европе - нынешнему президенту чтобы вывести страну на надлежащий уровень требуется обращать внимание и на экономический сектор. Только после того, как у населения появятся деньги в кармане - будет хорошее финансирование армии. Подумайте головой: сколько времени бедное население сможет содержать высококлассную армию, путем изъятия "крох" с их карманов?
Есть официальная статистика финансового положения страны с 14 по 21 год. Сравнивайте сами, бо не имеет смысла "толочь воду в ступе".
Щоб не воняли потім.
Вот оригинал. Тут написано, что юристы все ещё в процессе формулировки этих беспрецедентных законов. Просто подать в парламент формулировку х*йлу-п*зда, будет не достаточно.
Не понятно, почему цензор подает это, как зраду?