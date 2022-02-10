МИД Великобритании отложил план "жесточайших санкций" против РФ на фоне визита Трасс в Москву, - The Guardian

МИД Великобритании не представил в парламент страны план "жесточайших санкций" против России.

Об этом пишет издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

План должен был быть подписан до 10 февраля, однако в МИДе Великобритании заявили о "задержке".

"Наш новый закон о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", - отметили в министерстве.

В МИД напомнили, что "это будет жесточайший режим санкций Великобритании против России".

Напомним, глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прибыла с официальным визитом в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины.

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