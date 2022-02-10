Выражаем решительный протест из-за решения РФ заблокировать часть акватории Черного и Азовского морей. Это приведет к сложным последствиям для портов Украины, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации заблокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.

"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву. Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Также читайте: 6 десантных кораблей РФ перебрасывают из Средиземного моря в Черное