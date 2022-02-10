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Новости Война
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Выражаем решительный протест из-за решения РФ заблокировать часть акватории Черного и Азовского морей. Это приведет к сложным последствиям для портов Украины, - МИД

Выражаем решительный протест из-за решения РФ заблокировать часть акватории Черного и Азовского морей. Это приведет к сложным последствиям для портов Украины, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации заблокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.

"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву. Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Также читайте: 6 десантных кораблей РФ перебрасывают из Средиземного моря в Черное

Автор: 

Азовское море (1605) МИД (7033) россия (96472) военные учения (3466) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+25
Надо не протест, а в суды идти, есть морское право в конце концов
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10.02.2022 12:38 Ответить
+25
Повторю. Были бы на дежурстве сейчас "Нептуны" - чхали бы на все выбрики Раши. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике. Мы бы уже имели 6-8 дивизионов, что полностью решало проблему.
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10.02.2022 12:50 Ответить
+14
значит мало санкций "полезных" для ********
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10.02.2022 13:10 Ответить
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Надо не протест, а в суды идти, есть морское право в конце концов
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10.02.2022 12:38 Ответить
А черное Черное море. Не спит.
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10.02.2022 13:07 Ответить
суд по МН17 напомнить сколько идет??
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10.02.2022 21:45 Ответить
треба щоб як найбільші кораблі на повному ходу йшли в пункти призначення згідно морському праву, заздалегідь отримавши дозвіл від України.
тільки тоді ми можемо побачити реальу картину з намірами рф
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10.02.2022 12:44 Ответить
Повторю. Были бы на дежурстве сейчас "Нептуны" - чхали бы на все выбрики Раши. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике. Мы бы уже имели 6-8 дивизионов, что полностью решало проблему.
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10.02.2022 12:50 Ответить
Навеяло...
"Дау здравствует суд Линча, самый гуманный и быстрый суд в мире!"

Не гарантирую, что точно дословно, но смысл постарался сохранить...
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10.02.2022 12:58 Ответить
дело не в Нептунах... дело в яйцах....
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10.02.2022 13:01 Ответить
"Нептуны" хорошо, но в данном случае это не имеет значения
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10.02.2022 13:19 Ответить
Пару нептнутов бы в борт куда лучше протестов, но из-за зеленого всё слито
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10.02.2022 12:51 Ответить
Молодці!
Зібрали всю свою волю в кулак і висловили рішучий протест.
Знай наших!
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10.02.2022 12:54 Ответить
о чем думали, когда Крым захватывали, мост строили, подписывали с цапами про внутреннее море???
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10.02.2022 13:00 Ответить
Интересно. Существуют же международные правила и законы по поводу морских учений и закрытия для этой цели участка моря. Но не могут же они мешать судоходству. Проводите это в своих территориальных водах или по крайней мере в международных водах вне линий прохода судов других стран. Хотя о чем это я.. Где Раша и где международные законы... А почему бы Турции на пример или Дании не объявить учения и не закрыть проливы Черного моря и Балтийского ну к примеру.
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10.02.2022 13:03 Ответить
Если кто то в магазине сядет срать на пол, вы же не будете его поддерживать тем же?
А вот подсрачника дать, ну тут кто как.
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10.02.2022 13:15 Ответить
Потому, что Дания и Турция не террористы.
Впрочем - Рашка пыталась точно также заблокировать море "для учений" возле Ирландии - ее рыболовы Ирландские послали натрибу и всей массой пошли в "закрытые" Рашкой районы.
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10.02.2022 13:27 Ответить
Хорошо что протест решительный, иначе не прошло бы.
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10.02.2022 13:05 Ответить
Самое в точку. не пойдет.
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10.02.2022 13:08 Ответить
значит мало санкций "полезных" для ********
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10.02.2022 13:10 Ответить
Воруют на "миллиарды", догадка. А тут капля в море. https://www.youtube.com/watch?v=WlgzamrHD18
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10.02.2022 13:10 Ответить
аж странно что мид Украины отреагировал.Обычно молчит как рыба об лед. думал что речь идет о миде Польши или стран Балтии. прочел еще раз статью не , все верно Мид Украины
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10.02.2022 13:15 Ответить
А чё сложна встречна абъявить учения па всему Чернаму марю.
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10.02.2022 13:15 Ответить
Решительный протест сильнее обеспопоенности? Подскажите
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10.02.2022 13:22 Ответить
Неправильно!! Причем в корне. Протест протестом, но....те же зоны и..или...рядом лежащие следует объявить зонами НАШИХ артиллерийских стрельб в те же сроки!!! Эту заявку уже надо сделать! Причем в Азове зона должна быть как можно ближе к Ростову.
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10.02.2022 13:37 Ответить
Ну вот и окно возможностей для кацапов - с 12 по 18 февраля..
(или сразу после закрытия олимпиады - после 20-го...)
Плюс усиленная кацапо-мобилизация (кста - на 3 года берут и плюс с зарплатой, раньше только на 2-3 мес. призывали ), и про стягивание войск и чеченских батов в Донбасс, десантных кораблей в Черное море я промолчу - все уже знают об этом ...
Ну шо !? Войны не будет этА простА пугалки !? Да !? Только примите во внимание еще то что в поле в палатках кацапо-вояки сидеть долго не смогут - начнут бухать, дуреть и бунтовать....
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10.02.2022 13:38 Ответить
Зе-идиоти полтора года не строили Нептун и тут вдруг "НЕОЖИДАННОСТЬ" !!!
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10.02.2022 13:40 Ответить
нифига се, перекрыли до Од, и это при том что Ник. обл как бы в зоне Укр! как бы можно представить гипотетические(практические) удары по ВМФ противника!
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10.02.2022 13:41 Ответить
БЛОКУЮТ - ВЗРЫВАЙТЕ !!!
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10.02.2022 13:48 Ответить
Завалите Керченский мост пуском ракеты со стороны Средиземного моря, пусть ватники выражают протест
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10.02.2022 14:11 Ответить
такие же кукареканья были когда мокшане построили керченский мост...никто санкции ни за что не введет. Почему допустили чтобы это стало возможным? Почему не вышли наши корабли для обеспечения свободы прохода гражданских суден??если бы мокшане напиали бы - был бы факт агрессии...Почему не договорились с кораблями НАТО чтобы они там первые на рейд стали???а счас мокшане там станут и будут уже сами кричать "на нас напали" если мы попытаемся оттуда их сдвинуть.
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10.02.2022 14:46 Ответить
Хто пише про нептуни ви далекі від армії без обід, Нептун немає такої дальності ураження як ****... крилаті ракети.... плюс принцип наведення.... Просто перероблений радянський комплекс, застаріла х...ня

Нам потрібно просити в амерів їхні комплекси з дальнім радіусом дії...

Тому що свої сикали розробляти через їб...чий договір який всі держави порушили а ми дальше дотримуємся і як послідні диб... ли з 2014 так і не спромоглись політично рішитись на програму ракет дальної дії хоча б 2000 радіусом.... тоді б Ху...ло точно вже не був таким наглим... якби ми могли дістати в глуб території РФ...
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10.02.2022 14:49 Ответить
Зате наклепали плавучих нікому непотрібних мішеней, які навіть в десантний корабель на близкій відстані не зможуть попасти в шторм більше 3 балів, тому що комплекси наведень не розраховані на це.... Хоча мало сумніваюсь що вони доживуть до зустрічі з десантними кораблями, при попередній вогневій підготовці
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10.02.2022 14:52 Ответить
 
 