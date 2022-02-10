Выражаем решительный протест из-за решения РФ заблокировать часть акватории Черного и Азовского морей. Это приведет к сложным последствиям для портов Украины, - МИД
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации заблокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы.
"Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву. Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", - резюмировали во внешнеполитическом ведомстве Украины.
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тільки тоді ми можемо побачити реальу картину з намірами рф
"Дау здравствует суд Линча, самый гуманный и быстрый суд в мире!"
Не гарантирую, что точно дословно, но смысл постарался сохранить...
Зібрали всю свою волю в кулак і висловили рішучий протест.
Знай наших!
А вот подсрачника дать, ну тут кто как.
Впрочем - Рашка пыталась точно также заблокировать море "для учений" возле Ирландии - ее рыболовы Ирландские послали натрибу и всей массой пошли в "закрытые" Рашкой районы.
(или сразу после закрытия олимпиады - после 20-го...)
Плюс усиленная кацапо-мобилизация (кста - на 3 года берут и плюс с зарплатой, раньше только на 2-3 мес. призывали ), и про стягивание войск и чеченских батов в Донбасс, десантных кораблей в Черное море я промолчу - все уже знают об этом ...
Ну шо !? Войны не будет этА простА пугалки !? Да !? Только примите во внимание еще то что в поле в палатках кацапо-вояки сидеть долго не смогут - начнут бухать, дуреть и бунтовать....
Нам потрібно просити в амерів їхні комплекси з дальнім радіусом дії...
Тому що свої сикали розробляти через їб...чий договір який всі держави порушили а ми дальше дотримуємся і як послідні диб... ли з 2014 так і не спромоглись політично рішитись на програму ракет дальної дії хоча б 2000 радіусом.... тоді б Ху...ло точно вже не був таким наглим... якби ми могли дістати в глуб території РФ...