"Если обезумевшие нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем", - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никакой горячей войны не будет, если не будет "провокаций".
Об этом он заявил сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту, - заявил Лукашенко. - А из зоны комфорта вылезти и начать воевать… Я думаю, Павел (Павел Муравейко, который назначен первым заместителем государственного секретаря Совбеза. - Ред.), ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее".
"Поэтому я не думаю (что будет горячая война. - Ред.). Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем он убежден, что людям о складывающейся ситуации говорить надо: "Чтобы они понимали, что в любой момент…"
"Они же нас щупают: то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война", - сказал Лукашенко.
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Я не розумію ?
Ми НАТО запросимо. А ви сидіть у своєму запорєб'ї.
Фашизм - народ для держави.
Націонал-соціалізм - держава для народа.
"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро.
Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и НАТО"- представитель МИД РФ Мария Захарова.
Начинали в Москве традиционно с размахом - красные линии, вывод элементов ПРО из Румынии и откат Альянса на границы 1997 года.
Рисовали толстым маркером по мелкому глобусу сферы влияния.
А теперь "ну хоть заберите вооружение из Украины".
Сосед, понимаешь, собака, вооружается - не хочет на подвал в "Изоляцию" и жить за 100 долларов в месяц в Сомали. Заберите у него ствол, а мы бумажку подмахнем на обратной стороне Будапештского меморандума.
Что такое - не дает коварное НАТО соседа тюкнуть в спину? Вот обидно россиянам и Маше в их лице.
И что характерно - все вот эти взводы Мк-19, 40 пулеметов на батальон, "Стингеры" по 50 штук на бригаду, ПТРК тысячами лежат со времен победы в Холодной войне.
Только США треть своих дивизий сократили, британцы тоже немало.
Захочет Запад - вы рыгать будете этими "Джавелинами", "ТОУ" и "Энлоу". За копейки для их бюджетов. Вот так вот они и выглядят сферы влияния. Да вы видно забыли когда пюре "Анкл Бенс" и "ножки Буша" по гуманитарке из США получали. Но как говорит ваш лидор - нравится не нравится, терпи моя красавица.
https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3142164569329242/ Кирилл Данильченко
Провокация была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым - начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом - по указанию Адольфа Гитлера.
Операцию под условным названием «Консервы» Гейдрих разработал ещё в 1938 году, во время Судетского кризиса. Но тогда она не нашла применения, так как Великобритания и Франция пошли на уступки, подписав Мюнхенское соглашение.
Вопрос о вооружённом вторжении в Польшу Гитлером был уже решён. Но у руководства гитлеровской Германии возникла проблема в правдоподобном поводе начала нападения на Польшу. И снова возникла идея инсценировать нападение.
Согласно плану Гейдриха сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Глейвице (теперь Гливице, Польша) и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; напасть на лесничество в Пинчене севернее Кройцбурга (теперь Ключборк, Польша); на участке границы между Глейвицем и Ратибором (теперь Рацибуж, Польша) уничтожить таможенный пункт.
Роль «погибших во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, умерщвлённым посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами»; отсюда и название операции.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/s-kodovogo-signala-babushka-umerla-nachalas-vtoraya-mirovaya-voyna.html
А ведь еще недавно ЗЕ, Ермак и СН буквально осанны Луке пели.
По сути ЗЕ все пути отхода отрезали:
- ***** собирается спящую красавицу оттрахать,
- Лука грозится войной,
- китайские коммуняки все это поддерживают,
- коллективный Запад все знает про вагнеровцев и про отмывание бабок Коломоя в оффшорах.
Остался только Оман.
ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
России обещали что НАТО не будет расширяться на восток, а глупая и наивная Россия поверила и теперь расплачивается за это.
Жодний Українець не назове, диктатора самозванця - "батьком".
Я думаю, шо лука зі своїми хєнєралами, як зустрів би пацанів з Правого Сектора чи Айдару, то обдристались би повній!
Бульбофюрер так ты подивись уважніше, хто маца, то вже мабуть дыркин на твоє лоно спокусився
Филатов ответил на гневные эскапады Беларуси и РФ по поводу флага
Напомним, ранее мы писали, что на «Аллее многонационального народа» возле мэрии Днепра государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, который сейчас использует белорусская оппозиция.