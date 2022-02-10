РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 858 83

"Если обезумевшие нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никакой горячей войны не будет, если не будет "провокаций".

Об этом он заявил сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту, - заявил Лукашенко. - А из зоны комфорта вылезти и начать воевать… Я думаю, Павел (Павел Муравейко, который назначен первым заместителем государственного секретаря Совбеза. - Ред.), ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко готов признать оккупированный Крым "российским": "Как только Путин мне скажет"

"Поэтому я не думаю (что будет горячая война. - Ред.). Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он убежден, что людям о складывающейся ситуации говорить надо: "Чтобы они понимали, что в любой момент…"

"Они же нас щупают: то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война", - сказал Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) провокация (1464)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
Смешно когда фашист называет других нациками. Так ты же и есть самый главный нацик и фашист вместе со своим хозяином Х***лом. Вы даже свой народ и детей убиваете а о остальных народах вообще говорить не приходится.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:44 Ответить
+42
показать весь комментарий
10.02.2022 12:41 Ответить
+38
показать весь комментарий
10.02.2022 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Себя имеет в виду
показать весь комментарий
10.02.2022 12:37 Ответить
А кляті нацики осмілилися маневри проводити на своїй території одночасно з Божественними Пуйлом і Лукою. Нема щоб грузити ті кляті Джавеліни для передачі мухосранцям.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:42 Ответить
Вояка - гола срака! 😁Воно без кацапської допомоги не могло собі дати раду з мирними живими підставками для білих надувних кульок. 😁 Бігало дурне у броніку з автоматом і обмоченими штанами.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:18 Ответить
Кому ваш колхоз потрібний?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:40 Ответить
"Ждут провокации финской военщины"...
показать весь комментарий
10.02.2022 15:18 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 12:41 Ответить
На шо намек, а-ля Муссолини будет повешен?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:55 Ответить
А пыня - "самозастрелим".
показать весь комментарий
10.02.2022 12:55 Ответить
Він просто дібіл, типу ми не розуміємо його спроби виправдати своє захоплення влади.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:41 Ответить
там фашизм, соціалізмом там не пахне
показать весь комментарий
10.02.2022 12:44 Ответить
де він соціалізм в Україні побачив? ідіот
показать весь комментарий
10.02.2022 12:43 Ответить
а ти спробуй тарган проклятий
показать весь комментарий
10.02.2022 12:43 Ответить
Смешно когда фашист называет других нациками. Так ты же и есть самый главный нацик и фашист вместе со своим хозяином Х***лом. Вы даже свой народ и детей убиваете а о остальных народах вообще говорить не приходится.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:44 Ответить
Це зєля "нацик" чи може бєня?
показать весь комментарий
10.02.2022 12:44 Ответить
Якщо і буде провокація на території України - то чого ще вам сюди лізти ?
Я не розумію ?
Ми НАТО запросимо. А ви сидіть у своєму запорєб'ї.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:44 Ответить
Ну гнида усатая, подстилка Путинская, уже достал. Ты посмотри как у него крылышки то расправились. Прямо бравый Жуков.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:45 Ответить
Стережись головного нацика. Він же не керований як нюхне.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:45 Ответить
"Як нюхне" - будет всех бонбить!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:15 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 12:45 Ответить
Я не понял, санитары, почему не проследили, чтоб пациент принял таблетки??!!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:46 Ответить
коли вже неуки вивчать, що фашизм і націонал-соціалізм - мають фундаментальні відмінності.
Фашизм - народ для держави.
Націонал-соціалізм - держава для народа.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:46 Ответить
Я ще не забув, коли Крим лякали "нациками" ві "правосєками". Всі, як хворі, шарахалися при їх спогадах. Але це хворе уявлення було тільки у російськьких пропагандонах - в Крим прийшли буряти і чеченці, правосеків так і ніхто не побачив. А сьогодні картопляний зрадник білорусів, придумав знову "нациків". Відкрий історію і подивися, в останні століття нападають тільки московити і тільки вони не гидують обстріляти своїх, щоб вбити декілька тисяч, щоб досягти мети і когось звинувачувати в нападі.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:46 Ответить
Не пхайте носа у справи сусідніх країн і буде вам щастя
показать весь комментарий
10.02.2022 12:47 Ответить
Божевільний нацик це бульбафюрер.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:47 Ответить
Одні дебіли навкруги, що зі Сходу, що з Півночі
показать весь комментарий
10.02.2022 12:47 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 12:48 Ответить
Когда дураки поумнеют, к власти придут новые дураки...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:48 Ответить
Майн бульбен фюрер!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:48 Ответить
Якщо ви хочете воювати, то ви руками свого фсб влаштуєте любі провокації.... Україна має двох божевільних сусідів , яким віри не має і для яких організувати "Солсберецькі Шпілі" в любій країні елементарно ...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:49 Ответить
другими словами, як що будете робить як ми вам скажемо
показать весь комментарий
10.02.2022 12:51 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27971310.html Лежит Вовочка в гробу

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро.

Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и НАТО"- представитель МИД РФ Мария Захарова.

Начинали в Москве традиционно с размахом - красные линии, вывод элементов ПРО из Румынии и откат Альянса на границы 1997 года.

Рисовали толстым маркером по мелкому глобусу сферы влияния.

А теперь "ну хоть заберите вооружение из Украины".

Сосед, понимаешь, собака, вооружается - не хочет на подвал в "Изоляцию" и жить за 100 долларов в месяц в Сомали. Заберите у него ствол, а мы бумажку подмахнем на обратной стороне Будапештского меморандума.

Что такое - не дает коварное НАТО соседа тюкнуть в спину? Вот обидно россиянам и Маше в их лице.

И что характерно - все вот эти взводы Мк-19, 40 пулеметов на батальон, "Стингеры" по 50 штук на бригаду, ПТРК тысячами лежат со времен победы в Холодной войне.

Только США треть своих дивизий сократили, британцы тоже немало.

Захочет Запад - вы рыгать будете этими "Джавелинами", "ТОУ" и "Энлоу". За копейки для их бюджетов. Вот так вот они и выглядят сферы влияния. Да вы видно забыли когда пюре "Анкл Бенс" и "ножки Буша" по гуманитарке из США получали. Но как говорит ваш лидор - нравится не нравится, терпи моя красавица.

https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3142164569329242/ Кирилл Данильченко
показать весь комментарий
10.02.2022 12:51 Ответить
1 сентября 1939 года, произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны.

Провокация была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым - начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом - по указанию Адольфа Гитлера.

Операцию под условным названием «Консервы» Гейдрих разработал ещё в 1938 году, во время Судетского кризиса. Но тогда она не нашла применения, так как Великобритания и Франция пошли на уступки, подписав Мюнхенское соглашение.

Вопрос о вооружённом вторжении в Польшу Гитлером был уже решён. Но у руководства гитлеровской Германии возникла проблема в правдоподобном поводе начала нападения на Польшу. И снова возникла идея инсценировать нападение.

Согласно плану Гейдриха сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Глейвице (теперь Гливице, Польша) и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; напасть на лесничество в Пинчене севернее Кройцбурга (теперь Ключборк, Польша); на участке границы между Глейвицем и Ратибором (теперь Рацибуж, Польша) уничтожить таможенный пункт.

Роль «погибших во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, умерщвлённым посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами»; отсюда и название операции.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/s-kodovogo-signala-babushka-umerla-nachalas-vtoraya-mirovaya-voyna.html
показать весь комментарий
10.02.2022 12:52 Ответить
Луку совсем понесло...
А ведь еще недавно ЗЕ, Ермак и СН буквально осанны Луке пели.

По сути ЗЕ все пути отхода отрезали:
- ***** собирается спящую красавицу оттрахать,
- Лука грозится войной,
- китайские коммуняки все это поддерживают,
- коллективный Запад все знает про вагнеровцев и про отмывание бабок Коломоя в оффшорах.

Остался только Оман.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:54 Ответить
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
показать весь комментарий
10.02.2022 12:54 Ответить
Паатаму-чта бубочка не захотел расторгать СНГовский договор о взаимопомощи, на манер ОДКБ.
показать весь комментарий
10.02.2022 12:59 Ответить
заговорённый путиным.... НЕ УВАЖАЕМЫЙ ЛУКАШЕНКО! да если бы не россия за вашими спинами . то украинская армия на сегодня какая она есть разорвала бы вашу армию (которая ещё не всиралась в чужих руках ни разу -не воевала ещё) действительно за несколько дней .сами бы разбежались вояки..... молчал бы уже вояка...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:54 Ответить
Сумашедшие нацики хотят напасть ночью на огород беларусов и выкопать бульбу... зимой)))
показать весь комментарий
10.02.2022 12:56 Ответить
Треба перестати у бульбаша електрику і паливо купляти, він ще не так заспіває!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:00 Ответить
Наши нацики - наши проблемы, если уж на то пошло.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:01 Ответить
Проект пыни "Тихановская" уже свернули, бо не отсвечивет?
показать весь комментарий
10.02.2022 13:01 Ответить
старий клоун на розiгрiвi публiки!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:02 Ответить
Тоесть война допускается ? Провокация не провокация нацики не нацики это все лирика. И кто такие нацики для меня не понятно это те хто ходит с факелами , пусть себе ходят за их голосуют 2% или те кто хочет жить в своей стране без коррупции и тоталитаризма так таких 99% украинцев. Уже давно пора подавать иск на выгодополучателей так званых гарантов вклбчая Китай, Германию и Францию и других , специально говорю не по Будапештскому меморандума , а от вывода Украиной третьего ядерного потенциала в мире и это факт за агрессию РФ со своими войсками , особенно на тех кто отрицает агрессию Минскими соглашениями. Это давно можно было сделать но Порошенко и Зеленский - один организовал Минск другой хочет его воплотить с 35 тыс.вооруженными бандюками и депутатами от ОРДЛО ,хотят и рыбку съесть и на стул сесть , и Украину грабить скупая недвижимость и прочее на Западе у гарантов и с Путиным договориться по тихому.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:06 Ответить
Интересно, есть в мире люди, которые верят в бред этих самопроголошеных фюрерков.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:10 Ответить
А что украинская пресса все новости из всех психбольниц печатает?
показать весь комментарий
10.02.2022 13:14 Ответить
палковник русской армии разбушевался)))
показать весь комментарий
10.02.2022 13:15 Ответить
Я б не цитував Лукашенка . Білоруський папуга говорить те , що йому каже говорити фашистський режим в Росії . Скажуть назвати себе гандoном , папуга без вагань назве себе гандoном 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.02.2022 13:22 Ответить
Молодец бацька!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:25 Ответить
Ты шо конченый?
показать весь комментарий
10.02.2022 13:28 Ответить
Переписывание истории, ложь и агрессия исходят именно от запада.
России обещали что НАТО не будет расширяться на восток, а глупая и наивная Россия поверила и теперь расплачивается за это.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:33 Ответить
Никто России ничего не обещал. Россия ****** помойка и страна холопов.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:43 Ответить
То кацап! Не звертайте на нього увагу, одразу в СПАМ.
Жодний Українець не назове, диктатора самозванця - "батьком".
показать весь комментарий
10.02.2022 13:50 Ответить
Замена Жирику уже есть.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:27 Ответить
смешно слушать говнокомандующего никогда не воевавшей армии.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:29 Ответить
Так він питав свого генерала, який воював на навчаннях в окопі!
Я думаю, шо лука зі своїми хєнєралами, як зустрів би пацанів з Правого Сектора чи Айдару, то обдристались би повній!
показать весь комментарий
10.02.2022 13:32 Ответить
Білорусь, нажаль, уже фашизувалась до рівня Ерефии... Таракан з шкіри вілазит чтоб стать приемником пуйла...
показать весь комментарий
10.02.2022 13:38 Ответить
це взагалі сюр - ті хто про ти нас веде війну, звинувачують в тому що МИ ведемо проти них війну.
показать весь комментарий
10.02.2022 13:39 Ответить
это Гораздо тяжелее учений, какое отношение киевские нацики имеют к началу войны? это наше внутренее дело
показать весь комментарий
10.02.2022 13:43 Ответить
казки про "нациків", які їдуть на поїздах захоплювати кримський флот ми чули ще в 2014-ому році! Тільки ось правда "нациків" тоді не було, а москалі крим все-таки вкрали....
показать весь комментарий
10.02.2022 13:52 Ответить
Жінка Корчинського минулого року в інтерв'ю Муждабаєву жалілася, що вони таки хотіли це зробити разом з "Братством" та іншими нациками, але тодішня влада (Турчинов) їм не видала зброю, тому і Крим був зданий...через його незгоду..
показать весь комментарий
10.02.2022 14:05 Ответить
Содержанку кабаева мацають.....
Бульбофюрер так ты подивись уважніше, хто маца, то вже мабуть дыркин на твоє лоно спокусився
показать весь комментарий
10.02.2022 13:54 Ответить
А кого саме з нас він має на увазі?
показать весь комментарий
10.02.2022 13:58 Ответить
своїх агентів в України, які зараз представляють білоруських "біженців" з "Білоруського дому", до якого має відношення "Малюта".
показать весь комментарий
10.02.2022 14:02 Ответить
Згадав про очільника нацистської сєкти "Традиція і порядок" "Малюту", "Боцмана" (Короткіх), агента КГБ Білорусії..який досі в Україні має всі привілеї та має вплив на Моню Стирського.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:00 Ответить
Мы живем в свободной стране:
Филатов ответил на гневные эскапады Беларуси и РФ по поводу флага

Напомним, ранее мы писали, что на «Аллее многонационального народа» возле мэрии Днепра государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, который сейчас использует белорусская оппозиция.





показать весь комментарий
10.02.2022 14:02 Ответить
Ситуация, как перед оккупациет Крыма. Туда тоже ехали нацики, но так и не доехали, где сошли с поездов, никто не видел.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:03 Ответить
Ему только и осталось что подгавкивать.Он до сих пор не понимает в какую жопу проталкивает Беларусь.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:09 Ответить
Уровень образования колхозного имбецила не тянет даже на три класса , для умственно отсталых. Для начала хотя бы поинтересовался ( кстати как и политики Раши) что означает слово ,, нацист,, и конечно ,, фашизм,, Все кому не лень ,, лепят ,, - фашист, нацист , для начала узнайте значение этих понятий. В мире много фашистских режимов , но с ними на равных общаются ,, мировые демократии,,- 2мировая ничему не научила , деньги решают все , пока не наступит последняя - третья мировая. С фашистами нельзя вести переговоры , их нельзя считать субъектами - с ними нужно бороться любыми средствами. Не трудно догадаться какие страны фашистские.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:21 Ответить
Лука, канеш, ******** еще тот. Говорит все четко по методичке, даже с плюсом. Но вот по факту все как-то наоборот - бензинчик и дизелек продаем, эл.энергию продаем, продуктики какие-никакие продаем и т.д. Не удивлюсь, если и з/ч к армейской совковой технике втихаря оттуда идут.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:38 Ответить
Биба🇷🇺🔞🔄🔞Боба🇧🇾
показать весь комментарий
10.02.2022 14:45 Ответить
Сделав легкий анализ, подаваемых на парашенских каналах, материалов, не остается сомнений где фашисты с шовинистами. А старый, выживший из ума, совковый петух, лукашенко, еще и угрожает, имея ввиду, что если Украина не пойдет на парашенские условия, то "украинские нацисты" тут же нападут на бульбандию, и картофельному гестапо придется защищаться.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:04 Ответить
Бюльбофюрер всрався.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:23 Ответить
Да хватит цитировать уже этих немощных,он же не незаконный ,зачем,ещё эта мегаарми будет угрожать,картошкой,того гляди,закидают…
показать весь комментарий
10.02.2022 15:34 Ответить
І ми,Химко, люди.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:42 Ответить
когда ж ты уже сдохнешь гандон усатый!!!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 17:15 Ответить
В Украине нацистская и коммунистическая идеологии запрещены законом, в то время как в р.Белорусь и в РФ коммунисты себя очень вольготно чувствуют, а фашистская идеология ненависти к другим народам, к демократии, к свободному человеку, уже стала государственной в России. Так что, чья бы корова мычала.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:24 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 20:55 Ответить
 
 