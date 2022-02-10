"Если обезумевшие нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никакой горячей войны не будет, если не будет "провокаций".

Об этом он заявил сегодня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Все на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту, - заявил Лукашенко. - А из зоны комфорта вылезти и начать воевать… Я думаю, Павел (Павел Муравейко, который назначен первым заместителем государственного секретаря Совбеза. - Ред.), ты не хуже меня знаешь, что такое воевать. В окопах, наверное, посидел, пострелял, поползал на тактических занятиях и так далее".

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"Поэтому я не думаю (что будет горячая война. - Ред.). Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он убежден, что людям о складывающейся ситуации говорить надо: "Чтобы они понимали, что в любой момент…"

"Они же нас щупают: то вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война", - сказал Лукашенко.