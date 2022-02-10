Более 43 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19 прибыли в Украину, - Минздрав

43 711 флаконов "Ремдесивира" (100 мг), приобретенных ГП "Медицинские закупки Украины", доставлены в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Ремдесивир" (100 мг) разрешен Минздравом Украины для использования в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.

Отмечается, что препарат закупается США, ЕС, Великобританией, Израилем, Японией, Сингапуром, ОАЭ, Таиландом и другими странами.

"Ремдесивир" уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время COVID-19. Хотя течение болезни, вызванной штаммом "Омикрон", является не таким сложным, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен. Еще в конце прошлого года по поручению Минздрава было закуплено более 60 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир". Из которых 20 тысяч еще в январе были развезены в регионы", - сообщил заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

Препарат закупается за средства государственного бюджета. Стоимость одного флакона составляет 300 гривен. Всего на 43 711 флаконов было потрачено 13 113 300 гривен.

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