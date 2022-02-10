Более 43 тыс. флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения COVID-19 прибыли в Украину, - Минздрав
43 711 флаконов "Ремдесивира" (100 мг), приобретенных ГП "Медицинские закупки Украины", доставлены в страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Ремдесивир" (100 мг) разрешен Минздравом Украины для использования в стационарном лечении пациентов с COVID-19, входящих в группы риска.
Отмечается, что препарат закупается США, ЕС, Великобританией, Израилем, Японией, Сингапуром, ОАЭ, Таиландом и другими странами.
"Ремдесивир" уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время COVID-19. Хотя течение болезни, вызванной штаммом "Омикрон", является не таким сложным, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен. Еще в конце прошлого года по поручению Минздрава было закуплено более 60 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир". Из которых 20 тысяч еще в январе были развезены в регионы", - сообщил заместитель главы Минздрава Александр Комарида.
Препарат закупается за средства государственного бюджета. Стоимость одного флакона составляет 300 гривен. Всего на 43 711 флаконов было потрачено 13 113 300 гривен.
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Вот вам и причина низкой смертности в Израиле и других странах...там уже давно этим лечат...
На ком испытывали?
Впочем, можно испытать на лохторате запоребрика.
Поскольку суседские уколизаторы заверещали, что "ковидла провоцируят диабет, ширяйтесь, граждане". то можно сделать вывод, что число желающих ширнуться Спутниками за поребриком сильно упало, особенно после того, как Жирик, 7 раз ширнувшийся, то ли уже откинулся, то ли наподходе.
А западные исследователи пишут примечательное.
Оказывается, если пре-диабетик (это тот, кто еще не на инсулине, но у кого очень много GAD антител, убивающих бета-клетки поджелудки) ширнется жЫжей, то он имеет хороший шанс отправиться к праотцам досрочно, ибо получает гипогликемию (низкий сахар крови), а гипогликемия требует срочной, вот абсолютно срочной медицинской помощи.
Вот статья в которий рассказано от 3 таких случаях, причем двое ********** оказались в реанимации:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dme.14631
На "Госдуре"российской можно проверить, там много жЫрных, шансы найти там пре-диабетиков очень велики.
Если передохнут - невелика потеря, напротив, профит, причем всем: и нам, и мышебратьям.
Ну, с NZ то понятно, там деньго закончились совсем, даже на 3-й бустер не хватает.
Но вот почему наш китайский холуй, Премьер штата Виктория, не стоит в очереди за сим медикаментом?
Неужто и у него деньги китайские закончились?
оккупация в Украине - со стороны прислуг, дорвавшихся до власти.. эти прислуги уничтожили медицину, врачи увольняются, поликлиники, стационары закрываются, а шлюшки законтачены на борьбу с орви.. как этих шлюшков и голобородек - оторвать от корыта, которым они считают бюджет Украины?
Ремдесивір - це добре, а от відкати на офшорні рахунки - це погано!