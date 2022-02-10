Мы посоветуем эвакуироваться неосновному составу своего дипперсонала из Украины. Может, англосаксы что-то готовят, – Лавров. ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий в Украине на время вернуться в РФ после эвакуации дипломатов США, Великобритании и других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы тоже посмотрели на их (англосаксонские коллеги) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой", — заявил Лавров.

Пока приблизительные сроки, когда российским дипломатам предстоит уехать из Украины, не озвучиваются.

Также Лавров еще раз заявил, что ситуация на Донбассе – это "внутриукраинская проблема, и ее обсуждать в Москве не будут".

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Ранее ряд Западных стран приняли такое решение из-за опасности вторжения России в Украину.