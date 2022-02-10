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Мы посоветуем эвакуироваться неосновному составу своего дипперсонала из Украины. Может, англосаксы что-то готовят, – Лавров. ВИДЕО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может посоветовать неосновному персоналу российских дипмиссий в Украине на время вернуться в РФ после эвакуации дипломатов США, Великобритании и других стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы тоже посмотрели на их (англосаксонские коллеги) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой", — заявил Лавров.

Пока приблизительные сроки, когда российским дипломатам предстоит уехать из Украины, не озвучиваются.

Также Лавров еще раз заявил, что ситуация на Донбассе – это "внутриукраинская проблема, и ее обсуждать в Москве не будут".

Также читайте: Выражаем решительный протест из-за решения РФ заблокировать часть акватории Черного и Азовского морей. Это приведет к сложным последствиям для портов Украины, - МИД

Ранее ряд Западных стран приняли такое решение из-за опасности вторжения России в Украину.

Автор: 

Лавров Сергей (2330) россия (96472) эвакуация (2120)


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Топ комментарии
+61
если донбасс это внутриукраинская проблема, то чего вы лезете с указанием как ее решать??))
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10.02.2022 12:55 Ответить
+44
Вот нахрена козломордые затевают всю эту срань и бузу. История их так ничему и не научила. Еще ни одной захватнической войны Россея за свое существование не выигрывала. Везде с треском терпела унизительное поражение. Не будет исключением и в Украине.
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10.02.2022 12:55 Ответить
+33
Зі Львова можете повністю уїб.....ти!
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10.02.2022 12:59 Ответить
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Уйобуйте накуй мразі.
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10.02.2022 14:54 Ответить
А чому не зовсім ? Час прикривати всі дипустанови Московії.
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10.02.2022 14:56 Ответить
А в 2014 чего хотели?
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10.02.2022 17:04 Ответить
Так руский мир к тебе пришол бамбасянин.Ты же конченная ,приезжая мразь из кацапских ,мокшанских ****** ,поселившаяся в хаты умирающих от Голодомора украинцев ***** и позвала на наши земли.Теперь ,что тебе **** не так?Бутылку братья по родине и по матери вставили в не то отверсвтие еще и пустую...????
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10.02.2022 18:04 Ответить
А о чем персонаж писал, аж интересно стало?
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11.02.2022 00:13 Ответить
1. Чому досі не розірвані дипломатичні стосунки з козломордими?
2. Де хоча б жорсткий візовий режим з кацапами?
3. Чому до цього часу не закриті консульства в Харкові, Одесі, Львові?
3. Чому ще деякі москалі ходять по землі України, а не лежать в ній?
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10.02.2022 15:33 Ответить
Хоч якісь конкретні питання до влади. Хоча, по що я, яка влада?
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10.02.2022 19:15 Ответить
був би Порошенко...
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10.02.2022 21:37 Ответить
А почему бы им всем не свалить обратно?
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10.02.2022 15:42 Ответить
На білому катері до всім відомої матері. Нах...в кацапію.
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10.02.2022 16:09 Ответить
Ага, англосаксы...Совсем старая армянская лошадь умом тронулась! Пора копыта уже сдирать.
Надеюсь это от бессилия, хотят хоть чем-то нервы нормальным странам попортить, недофашики лаптеногие...
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10.02.2022 16:54 Ответить
что за официальный дипломатический термин такой - "англо-саксы"? Он произвел генетический анализ дипломатов/солдат стран членов НАТО и решил, что там преобладают именно потомки англо-саксонских племен?
Тогда Байден/Макрон/Джонсон имеют полное право назвать Лаврова и ко "наши финно-угорские коллеги".
https://bombay.d3.ru/argentinskoe-posolstvo-zaiavliaet-2253722/?sorting=rating
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10.02.2022 17:44 Ответить
С таким ником как у Вас, Маркиз, надо иметь более глубокие познания в мировой истории и не уподобляться лАврову. Угро-фины-коренные племена Поволжья. Никакого отношения к т.н. "русскем" они не имеют. Именно поэтому наряду с Голодомором в Украине в 1932-33 годах совок организовал голод в Поволжье. Угро-фины(Мокша, Эрзья, и пр.) подвергались со стороны "русскех" таким же издевательствам, как и украинцы. Учите историю, маркиз!
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10.02.2022 17:57 Ответить
Ну скажімо не стільки Поволжжя скільки Зауралля. А в поволжі найбільше постраждали райони заселені українцями, переселенними туди за часів Столипінської реформи. Хоча й мокшанам теж дісталось "за кумпанію".
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10.02.2022 23:52 Ответить
Звучит не плохо) Можете прихватить весь жопоблок, зеленых, красных... да по сути всех любителей рюзьге мира. Думаю что "Укрзалізниця" в состоянии выделить необходимое количество товарных вагонов.
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10.02.2022 18:00 Ответить
Забирайте весь свій гебешний пархат та звільніть нарешті нашу Лавру,окупанти.Бо у нашої влади ніяк до цього руки не доходять а центр Київа давно вже окупований мацквою. ГАНЬБА ВСІЙ ВЛАДІ.
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10.02.2022 18:25 Ответить
Ехай Ехай Нах .. в вашей же песне так и поётся)
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10.02.2022 18:28 Ответить
Эвакуируйте всех ваших граждан кому вы выдали русские паспорта на Донбассе и в Крыму, они должны покинуть территорию Украины.
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10.02.2022 18:28 Ответить
Англосакси... А чому не пікти? Яке ж воно кінчене...
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10.02.2022 19:17 Ответить
шо там слухати ту армянску пику-хамло був і хамлом здохне. Хач недобитий
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10.02.2022 20:39 Ответить
М-да, лошадь вона і рашці лошадь...нехай коні мене простять.
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10.02.2022 20:51 Ответить
Панове! Через книгарню markobook.com можна передати "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання є.
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10.02.2022 21:12 Ответить
Скільки ще років чекати, коли нарешті припиняться торгові відносини з ерефією та будуть уведені візи для орків?
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10.02.2022 21:16 Ответить
Если бы они ********* ещё и из Сирии, то было бы совсем хорошо.
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10.02.2022 21:17 Ответить
Ненавижу Совок , а эти гондоны взяли с Совка все самое мерзкое
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10.02.2022 21:26 Ответить
чому з кацапами на 8 му році війни не розірвані дипвідносини чому не запроваджений візовий режим
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10.02.2022 22:13 Ответить
гроші **** не пахнуть
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10.02.2022 22:14 Ответить
маразм крепчал и кони охренели
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10.02.2022 22:18 Ответить
☠️ поздно...
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11.02.2022 01:06 Ответить
а кацапы не готовят?
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11.02.2022 03:38 Ответить
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