Лавров об обсуждении вопроса Украины с Трасс: "Разговор немого с глухим"
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "разговором немого с глухим" обсуждение с британской коллегой Элизабет Трасс украинской проблематики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс в четверг.
Лавров добавил, что создалось впечатление, будто британские коллеги "либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют".
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- "Дебіл" бл....!😏
Чи визнав коли небудь себе дебілом, хоч один дебіл
В переводе на гражданский с дипломатического Трасс не поверила всей той брехне, которую по привычке начали вываливать кацапы. И это очень позитивный сигнал.
Давайте больше камней.
Ну, слава труду.
Значит, в Украину впинуть эти раковые образования на ИХ условиях не получается.
Давно пора призанать ДНР и ЛНР (такие близкие и столь "различные" и по национальному составу, и по пути исторического развития, и по национальным традициям) республики.
А то что же только Южная Осетия в одиночестве гордом их признала:
"Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание." - Гугл
Даже Абхазию признали:
- РФ
- Никарагуа
- Венесуэла
- Науру
- Сирия.
(странно, что Кубы нет, наверное кубинцам не заплатили).
Что же они с признанием ЛНР и ДНР менжуются?
И почему, спаршиваю я, до сих пор не признала Абхазию Южная Осетия??? Что не поделили это две молодые демократии?
Это что же за репутация у этих двух "демократий' такая, что от них даже другие новодельные "демократии" шарахуются?
Зрозуміло, що "відскакували", бо ж британці розуміють, що Лавров бреше і реальний стан справ теж розуміють.
https://www.youtube.com/watch?v=ATDDDw1N_VU
Я, в курсе с опозданием. Но,...