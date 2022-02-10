Лавров об обсуждении вопроса Украины с Трасс: "Разговор немого с глухим"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "разговором немого с глухим" обсуждение с британской коллегой Элизабет Трасс украинской проблематики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс в четверг.

Лавров добавил, что создалось впечатление, будто британские коллеги "либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют".

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