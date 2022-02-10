Данные разведки о скоплении войск РФ на границах с Украиной остаются "мрачными", - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, являются "самым опасным моментом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Джонсон сказал во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Я не думаю, что решение уже было принято (Путиным. – Ред.). Но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро", – отметил британский премьер.

По его словам, данные разведки относительно российской угрозы Украине остаются "мрачными", ведь на границах Украины скоплено огромное количество тактических батальонных групп - "70 или даже больше".

"Это, пожалуй, самый опасный момент в наибольшем кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетие... Комбинация санкций с военной решимостью плюс дипломатия - это то, что мы считаем правильным", - подчеркнул Джонсон.

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