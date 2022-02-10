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Новости Агрессия России против Украины Война
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Данные разведки о скоплении войск РФ на границах с Украиной остаются "мрачными", - Джонсон

Данные разведки о скоплении войск РФ на границах с Украиной остаются

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, являются "самым опасным моментом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом Джонсон сказал во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Я не думаю, что решение уже было принято (Путиным. – Ред.). Но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро", – отметил британский премьер.

По его словам, данные разведки относительно российской угрозы Украине остаются "мрачными", ведь на границах Украины скоплено огромное количество тактических батальонных групп - "70 или даже больше".

"Это, пожалуй, самый опасный момент в наибольшем кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетие... Комбинация санкций с военной решимостью плюс дипломатия - это то, что мы считаем правильным", - подчеркнул Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если обезумевшие нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем", - Лукашенко

Автор: 

россия (96472) Джонсон_Борис (506)


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Най нападають, все рівно помремо, краще вже в полі, ніж від раку в ліжку
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10.02.2022 13:12 Ответить
А если мы победим, то расея будет нашим вассалом и до конца веков будет платить нам дань!!!
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10.02.2022 13:30 Ответить
китайці свої 50% не віддадут !
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10.02.2022 13:58 Ответить
а молодежь??
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10.02.2022 21:34 Ответить
Зараз вискочить Зеленько і скаже що не все так погано...
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10.02.2022 13:33 Ответить
Степень мрачности?
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10.02.2022 13:52 Ответить
Мрачно будущее условного "бурята" при вторжении в Украину. Почему то все забывают про "ванек",которые будут сдыхать неизвестно из-за чего. Ну,то есть,по приказу шойгу
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10.02.2022 13:55 Ответить
Ну за-то у нас в ОП убаюкивают народ колыбельными видосами с песнопением - вАйны не будет!! типа я уже договорился с Куйлом и все нац. интересы Украины сдал с потрохами - как меня и просили в кремле...
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10.02.2022 13:58 Ответить
 
 