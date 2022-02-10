Государственный телеканал ДОМ доплатил бывшему собственнику "Зе Медиа" еще 11 млн грн за шоу с Пальчевским
Государственный телеканал Дом 7 февраля подписал второй контракт на 11,6 млн грн с компанией "Имажинариум" бывшего владельца "Зе Медиа" на производство 16 выпусков шоу с политиком Андреем Пальчевским.
Копия контракта обнародована в системе Prozorro.
Это уже второй контракт госканала с фирмой "Имажинариум" на производство шоу "О жизни с Андреем Пальчевским" . Первый договор на 12 млн грн был подписан 13 декабря 2021 года. Тот первый договор предусматривал разработку проекта шоу и написание сценариев.
Второй договор от 7 февраля 2022 года предусматривает запись 16 выпусков и их монтаж. Стоимость съемок и монтажа одной передачи с Пальчевским хронометражем 45 мин составляет 727 тыс. грн.
ООО "Имажинариум" создано в октябре 2021 года, за 2 месяца до контракта с каналом ДОМ. По данным платформы YouControl, руководителем этой компании является Владимир Татаренко - бывший директор ООО "Зе Медиа", которое проводило опрос "5 вопросов от Президента" и занималось рекламой избирательной кампании "Слуги народа".
Напомним, расходы государственного бюджета на содержание телеканала "ДОМ" и UATV в декабре 2021 года составили 533 млн грн.
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от саме тому:
1. треба вже поставити крапку у відносинах з кацапнею;
2. країна нарешті має визначитись чи це Україна чи малоросія/усср;
3. аби розібратися нарешті з усією зеленською, опзжопівською, нашівською, шарійовською, комуністичною наволоччю. остаточно.
за что такие бабки, щас есть блогеры которые снимают не хуже ихнего продакшена. тупой распил
Получается в два раза дороже.
Власники https://opendatabot.ua/p/7HGM533 Татаренко Володимир Сергійович засновник 300 000 грн. (100%)
Позор Зе и Ко !!!!
На выборах мест Вам не видеть в парламенте, как своего о4..ка.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!