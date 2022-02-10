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Государственный телеканал ДОМ доплатил бывшему собственнику "Зе Медиа" еще 11 млн грн за шоу с Пальчевским

Государственный телеканал ДОМ доплатил бывшему собственнику

Государственный телеканал Дом 7 февраля подписал второй контракт на 11,6 млн грн с компанией "Имажинариум" бывшего владельца "Зе Медиа" на производство 16 выпусков шоу с политиком Андреем Пальчевским.

Копия контракта обнародована в системе Prozorro.  

Это уже второй контракт госканала с фирмой "Имажинариум" на производство шоу "О жизни с Андреем Пальчевским" . Первый договор на 12 млн грн был подписан 13 декабря 2021 года. Тот первый договор предусматривал разработку проекта шоу и написание сценариев.

Второй договор от 7 февраля 2022 года предусматривает запись 16 выпусков и их монтаж. Стоимость съемок и монтажа одной передачи с Пальчевским хронометражем 45 мин составляет 727 тыс. грн.

ООО "Имажинариум" создано в октябре 2021 года, за 2 месяца до контракта с каналом ДОМ. По данным платформы YouControl, руководителем этой компании является Владимир Татаренко - бывший директор ООО "Зе Медиа", которое проводило опрос "5 вопросов от Президента" и занималось рекламой избирательной кампании "Слуги народа".

Напомним, расходы государственного бюджета на содержание телеканала "ДОМ" и UATV в декабре 2021 года составили 533 млн грн.

Автор: 

телевидение (900) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+10
Нормально так "мальчік с Пальчік" баночку Зє!сечі продав!
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10.02.2022 13:14 Ответить
+6
так сразу бы деньги на счет фсб отправляли.
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10.02.2022 13:12 Ответить
+5
Гундос пристроїв всіх маланців, щоб качати гроші із бюджету, який ніби мав йти для тупого наріду 73%.
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10.02.2022 13:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
так сразу бы деньги на счет фсб отправляли.
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10.02.2022 13:12 Ответить
Гундос пристроїв всіх маланців, щоб качати гроші із бюджету, який ніби мав йти для тупого наріду 73%.
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10.02.2022 13:13 Ответить
изо всех сил старается поднять рейтинг
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10.02.2022 13:41 Ответить
тупая кормушка для своих))
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10.02.2022 13:14 Ответить
Нормально так "мальчік с Пальчік" баночку Зє!сечі продав!
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10.02.2022 13:14 Ответить
Анализы то лейтенант Бакланов с СБУ искал....но Пальчевский хорошо спрятал компромат на Зе мерзавца.
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10.02.2022 13:19 Ответить
я даже не знал что есть такой канал...
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10.02.2022 13:16 Ответить
тридвараси!
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10.02.2022 13:17 Ответить
распил денег налогоплательщиков на Шоу с канала Помойки!
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10.02.2022 13:18 Ответить
чому я не проти аби кацапи вже відкрито поперли?
от саме тому:
1. треба вже поставити крапку у відносинах з кацапнею;
2. країна нарешті має визначитись чи це Україна чи малоросія/усср;
3. аби розібратися нарешті з усією зеленською, опзжопівською, нашівською, шарійовською, комуністичною наволоччю. остаточно.
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10.02.2022 13:19 Ответить
Вот так становятся миллионерами
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10.02.2022 13:20 Ответить
Стоимость съемок и монтажа составляет 727 тыс. грн.

за что такие бабки, щас есть блогеры которые снимают не хуже ихнего продакшена. тупой распил
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10.02.2022 13:21 Ответить
То они скромничают. Уже на 16 выпусков этого дерьмеца потратили почти 22 ляма.
Получается в два раза дороже.
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10.02.2022 13:51 Ответить
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМАЖИНАРІУМ"
Власники https://opendatabot.ua/p/7HGM533 Татаренко Володимир Сергійович засновник 300 000 грн. (100%)
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10.02.2022 14:21 Ответить
Татаренко Володимир Сергійович, кандидат №17 в міськраду м.Броварів дата подачі доків до ЦВК 26 вересня 2020 місце роботи ТОВ ЗЕ МЕДІА
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10.02.2022 14:26 Ответить
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm056pid102=1554pf7691=64214pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html#362 ссылка на выбор
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10.02.2022 14:47 Ответить
Тупо пи..ят бюджетные деньги через бывшего своего сотрудника
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10.02.2022 14:30 Ответить
Я не подписывался платить за эту очередную медиапомойку с выступающим агентом ФСБ.

Позор Зе и Ко !!!!

На выборах мест Вам не видеть в парламенте, как своего о4..ка.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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10.02.2022 14:40 Ответить
Чому ця зешобла викидає і мої також гроші на всіляке лайно типу цього Пальчевського????!!!
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10.02.2022 15:06 Ответить
тому що може.
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10.02.2022 15:13 Ответить
Шукав в Українському словнику слово ДОМ і не знайшов. Хто знає що це за абревіатура?
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10.02.2022 15:22 Ответить
За кошти украінських платників податків які утримують антиукраінський "дом" з агентом кремля Пальчевським ,ось такі "державники".
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10.02.2022 15:23 Ответить
 
 