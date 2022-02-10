Государственный телеканал ДОМ доплатил бывшему собственнику "Зе Медиа" еще 11 млн грн за шоу с Пальчевским

Государственный телеканал Дом 7 февраля подписал второй контракт на 11,6 млн грн с компанией "Имажинариум" бывшего владельца "Зе Медиа" на производство 16 выпусков шоу с политиком Андреем Пальчевским.

Копия контракта обнародована в системе Prozorro.

Это уже второй контракт госканала с фирмой "Имажинариум" на производство шоу "О жизни с Андреем Пальчевским" . Первый договор на 12 млн грн был подписан 13 декабря 2021 года. Тот первый договор предусматривал разработку проекта шоу и написание сценариев.

Второй договор от 7 февраля 2022 года предусматривает запись 16 выпусков и их монтаж. Стоимость съемок и монтажа одной передачи с Пальчевским хронометражем 45 мин составляет 727 тыс. грн.

ООО "Имажинариум" создано в октябре 2021 года, за 2 месяца до контракта с каналом ДОМ. По данным платформы YouControl, руководителем этой компании является Владимир Татаренко - бывший директор ООО "Зе Медиа", которое проводило опрос "5 вопросов от Президента" и занималось рекламой избирательной кампании "Слуги народа".

Напомним, расходы государственного бюджета на содержание телеканала "ДОМ" и UATV в декабре 2021 года составили 533 млн грн.