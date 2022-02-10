НАТО изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения своих войск в Румынии в районе Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - сказал генсек.

Накануне Румынские и американские пилоты анонсировали совместные учения для повышения взаимодействия между союзниками НАТО. Основной целью совместных учений было названо повышение оперативного взаимодействия между союзниками по НАТО.

8 февраля более 100 американских военнослужащих прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируют расквартировать в стране.

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На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что порядка тысячи американских военных будут переброшены в Румынию из Германии в рамках укрепления позиций НАТО на восточном фланге.