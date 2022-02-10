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НАТО изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря, - Столтенберг

НАТО изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения своих войск в Румынии в районе Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - сказал генсек.

Накануне Румынские и американские пилоты анонсировали совместные учения для повышения взаимодействия между союзниками НАТО. Основной целью совместных учений было названо повышение оперативного взаимодействия между союзниками по НАТО.

8 февраля более 100 американских военнослужащих прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируют расквартировать в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг опроверг идею "финляндизации" Украины: "Это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться"

На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что порядка тысячи американских военных будут переброшены в Румынию из Германии в рамках укрепления позиций НАТО на восточном фланге.

Автор: 

НАТО (10180) Румыния (1129) Черное море (1489) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
Поки ви вивчаєте, то коцапи вже розміщуються.
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10.02.2022 13:24 Ответить
+7
да,нет худа без добра - неожиданный дерзкий выбеон казластанцев сделал защиту Украины альфой и омегой существования Западной цивилизации в современном её виде..
и пусть никого не вводят в заблуждение слова о том,что никто войска не пошлёт и т.д. - никто уже спуску оухевшей помойке не даст..
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10.02.2022 13:54 Ответить
+6
Потрібно просто діяти,менше слів більше дії бо сам Лавров сказав ,що Росія глухоніма.
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10.02.2022 13:31 Ответить
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Поки ви вивчаєте, то коцапи вже розміщуються.
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10.02.2022 13:24 Ответить
паРаша вішла из равновесия..
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10.02.2022 13:29 Ответить
Потрібно просто діяти,менше слів більше дії бо сам Лавров сказав ,що Росія глухоніма.
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10.02.2022 13:31 Ответить
Головна точка - район острова Зміїний Він контролює всю акваторію північного заходу Чорного моря
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10.02.2022 13:32 Ответить
И В АЗОВСКОЕ МОЖНО С БЕРЕГА ЗАВЕЗТИ КАТЕРА !!!
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10.02.2022 13:33 Ответить
Посыл ясен: просто так уже Хло не сможет терзать Украину .. НАТО - респект!
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10.02.2022 13:42 Ответить
да,нет худа без добра - неожиданный дерзкий выбеон казластанцев сделал защиту Украины альфой и омегой существования Западной цивилизации в современном её виде..
и пусть никого не вводят в заблуждение слова о том,что никто войска не пошлёт и т.д. - никто уже спуску оухевшей помойке не даст..
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10.02.2022 13:54 Ответить
Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А вот это уже не учения,которые надо заканчивать 18го.
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10.02.2022 14:05 Ответить
Не с теми игроками путин пытается играть в чапаева.
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10.02.2022 14:06 Ответить
Если путин решил оставить рф без флота в Чёрном и Средиземном море,то пусть начинает.
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10.02.2022 14:11 Ответить
Боевые группы НАТО в районе Чёрного моря Украине до жопы. Лучше бы Столтенберг изучил бы позицию Венгрии, ФРГ, Италии да и Франции в отношении военной помощи вооружениям и перспектив вступления Украины в Альянс. А то оно как-то "вечным стремящимся" не комильфо.
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10.02.2022 14:23 Ответить
форум идиотов -войну хотите,нато не поможет,афган они просрали ,впрочем и остальное прострут..
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10.02.2022 15:22 Ответить
ну так вали на хер... чё сюда влез козломордый?
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10.02.2022 17:20 Ответить
у тебя шавки, забыл спросить.
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14.02.2022 14:13 Ответить
моя "шавка" в твой рот не влезет....
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18.02.2022 21:45 Ответить
а можно в Одессе? отдаю свою дачу!!!!!!!!
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10.02.2022 17:19 Ответить
так і має бути! все-таки вони також підписували Будапештський меморандум.
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11.02.2022 12:29 Ответить
цілком нормальна реакція! треба діяти за Будапештом
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11.02.2022 13:36 Ответить
єдиний вихід з цієї ситуації - робота у будапештському форматі. ніякого мінська!
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11.02.2022 13:43 Ответить
тут немає що думати. треба дослухатися до Тимошенко працювати за Будапештом!
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11.02.2022 13:56 Ответить
 
 