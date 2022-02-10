НАТО изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность размещения своих войск в Румынии в районе Черного моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии", - сказал генсек.
Накануне Румынские и американские пилоты анонсировали совместные учения для повышения взаимодействия между союзниками НАТО. Основной целью совместных учений было названо повышение оперативного взаимодействия между союзниками по НАТО.
8 февраля более 100 американских военнослужащих прибыли в Румынию, чтобы подготовить размещение контингента войск, который США планируют расквартировать в стране.
На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что порядка тысячи американских военных будут переброшены в Румынию из Германии в рамках укрепления позиций НАТО на восточном фланге.
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и пусть никого не вводят в заблуждение слова о том,что никто войска не пошлёт и т.д. - никто уже спуску оухевшей помойке не даст..
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А вот это уже не учения,которые надо заканчивать 18го.