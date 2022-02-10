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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 даже в легкой форме повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, – исследование американских медиков. ИНФОГРАФИКА

COVID-19 даже в легкой форме повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, – исследование американских медиков. ИНФОГРАФИКА

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что люди, переболевшие COVID-19 даже в легкой форме, на протяжении от одного месяца до года после заражения подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Про це повідомляє дослідження у Nature Medicine, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Авторы статьи проанализировали базы данных Министерства по делам ветеранов США и получили выборку из 153 760 человек, переболевших COVID-19. Также были набраны две контрольные группы: 5 637 647 пользователей US Veterans Health во время пандемии и еще 5 859 411 человек, информацию по которым собирали до пандемии.

Целью ученых было оценить риск наступления смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 12 месяцев как для общей когорты, так и для тех, кто лечился от коронавирусной болезни в стационарах, отделениях интенсивной терапии или дома.

Ученые пришли к выводу, что в первые 30 дней после заражения люди с COVID-19 подвержены повышенному риску развития болезней сердечно-сосудистой системы и опасных состояний: цереброваскулярных заболеваний, аритмии, ишемической и неишемической болезней сердца, перикардита, миокардита, сердечной недостаточности и тромбоэмболии.

Эти риски были очевидны даже среди тех, кто не были госпитализированы в острую фазу инфекции.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение одного года у выживших после острого COVID-19 значительный. Пути ухода за теми, кто пережил тяжелую форму COVID-19, должны включать внимание к сердечно-сосудистым заболеваниям", - заявили ученые.

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Выяснилось, что риски "были очевидны, независимо от возраста, расы, пола и других сердечно-сосудистых факторов риска, включая ожирение, гипертонию, диабет, хронические заболевания почек и гиперлипидемию. Они также были очевидны у людей без каких-либо ССЗ к COVID-19, что свидетельствует о том, что эти риски могут проявляться даже у людей с низким риском ССЗ.

Наибольший риск – у выживших после острого COVID-19.

COVID-19 даже в легкой форме повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, – исследование американских медиков 01

Авторы статьи считают, что лучший способ предотвратить длительный COVID-19 и его бесчисленные осложнения, включая риск серьезных сердечно-сосудистых осложнений — это предотвратить заражение SARS-CoV-2.

Также вышло еще одно исследование по этой теме среди более 20 000 случаев COVID-19 (около 3000 госпитализаций) в Австралии, пишет ЛигаБизнесИнформ.

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Медики сообщили в препринте о 15-кратном риске миокардита/перикардита в трехмесячный срок после болезни, семикратный – тромбоциотопении, шестикратный – легочной эмболии, четырехкратный – сердечного приступа и более чем двукратный – инфаркт головного мозга и неишемический инсульт.

COVID-19 даже в легкой форме повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, – исследование американских медиков 02

Автор: 

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Топ комментарии
+5
Примерно, как ... курение.
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10.02.2022 13:32 Ответить
+3
Люди с болезнями сердечно-сосудистой системы имеют ослабленный иммунитет и подвержены повышенному риску заболеть COVID-19❗ Круг замкнулся❗
Когда за бустерной идти, а то уже все дрожат от страха
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10.02.2022 13:44 Ответить
+2
Ваше джерело не джерело, а https://www.knack.be/nieuws/belgie/leverancier-van-fake-news-frontnieuws-com-herkauwt-oud-junknieuws/article-normal-1602931.html?cookie_check=1644494925 розплідник фейків. Ви точно розумієте що таке фосген?
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10.02.2022 14:11 Ответить
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Примерно, как ... курение.
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10.02.2022 13:32 Ответить
Люди с болезнями сердечно-сосудистой системы имеют ослабленный иммунитет и подвержены повышенному риску заболеть COVID-19❗ Круг замкнулся❗
Когда за бустерной идти, а то уже все дрожат от страха
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10.02.2022 13:44 Ответить
Ковида нет в природе....
Отчет Frontnieuws : А вот вакцины против Ковид вызывают гораздо больше смертей, чем считалось ранее: «Может быть на сотни тысяч больше смертей»
И эта модная болезнь называется - химический пневмонит (хим. ожег легких фосгеном) и он от человека к человеку не передается и вакцинами не лечится ..
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10.02.2022 13:46 Ответить
Ваше джерело не джерело, а https://www.knack.be/nieuws/belgie/leverancier-van-fake-news-frontnieuws-com-herkauwt-oud-junknieuws/article-normal-1602931.html?cookie_check=1644494925 розплідник фейків. Ви точно розумієте що таке фосген?
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10.02.2022 14:11 Ответить
https://www.stopfake.org/uk/fejk-covid-19-nastaye-vnaslidok-**********-fosgenom/?fbclid=IwAR28EfOsmE1sS2ZJifTnw27pAFEve0_li-C9R9yw_c0yyqo6n5aagEwpUco Фейк: COVID-19 настає внаслідок отруєння фосгеном
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10.02.2022 14:13 Ответить
Вирус ковида НЕ ВЫДЕЛЕН НИ В ОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МИРА !!! КРАПКА
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10.02.2022 14:29 Ответить
А ВІЛ? То що, ВІЛ теж не існує, а всі хворі СНІДом недолугі симулянти?
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10.02.2022 15:09 Ответить
да , СПИД тоже из этой же серии как и гепатит С !!!! а СПИД , это избыток антител ( как раз то что происходит после вакцинации)..бегом беги "бустерись" и не читай разные хФейки Нобелевских лаурятов..
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10.02.2022 17:26 Ответить
Можеш вірити в що завгодно. Як ти склєїш ласти, запевняю, я сильно побиватись не буду. Єдине що рідних твоїх шкода. І тих, хто тобі повірив. Але останніх, якщо чесно, не сильно
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10.02.2022 18:16 Ответить
давай я буду беречь свое здоровье сам - от врачей ...
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10.02.2022 19:09 Ответить
успіхів в нерівній боротьбі...
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10.02.2022 20:40 Ответить
и тебе успехов и помни - врачи пока что не решили, вакцина "от" иль все же "для"....
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11.02.2022 00:35 Ответить
Вирус SARS-CoV-2 https://www.nature.com/articles/s41591-020-0796-5 был изолирован разными учеными в лабораториях по всему миру.

Фейк: «Министерство здравоохранения Испании официально признало, https://stopfake.kz/ru/archives/9187 что не может доказать существование SARS-CoV-2»

ФЕЙК: Американські CDC підтвердили, що вірус SARS-CoV-2 https://voxukraine.org/fejk-amerikanski-cdc-pidtverdili-shho-virus-sars-cov-2-ne-vidilili/ не виділили.

Де ви тільки це лайно вичитуєте?
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10.02.2022 15:17 Ответить
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10.02.2022 14:14 Ответить
Надпись под фото - "О пользе бустерной вакцины, расскажет нам мутант василий !!!"
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10.02.2022 14:27 Ответить
Співпадає з заявленими раніше побічками від шмурдяка
https://youtu.be/tOzROfluMCw?t=1135
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10.02.2022 15:24 Ответить
 
 