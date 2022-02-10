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От имени ЕС Лаврову отправили ответы на письма по гарантиям безопасности, - Боррель

От имени ЕС Лаврову отправили ответы на письма по гарантиям безопасности, - Боррель

Европейский союз ответил на письма главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу гарантий безопасности.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова", – говорится в сообщении.

По его словам, напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии.

"Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", – добавил Боррель.

Также читайте: Лавров направил США, Канаде и странам ЕС вопросы по принципу неделимости безопасности, - МИД РФ

Автор: 

Лавров Сергей (2330) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+6
лошадь читать не умеет..
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10.02.2022 13:37 Ответить
+4
Мацквабад хотел отдельного ответа от каждой страны ЕС, дабы показать различные мнения, но что-то пошло не так😁
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10.02.2022 13:41 Ответить
+4
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10.02.2022 14:03 Ответить
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лошадь читать не умеет..
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10.02.2022 13:37 Ответить
Хай дадуть відповідь "конячою мовою": здеруть з нього підкови!
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10.02.2022 13:41 Ответить
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10.02.2022 14:03 Ответить
Мацквабад хотел отдельного ответа от каждой страны ЕС, дабы показать различные мнения, но что-то пошло не так😁
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10.02.2022 13:41 Ответить
Мои мысли мои скакуны
Словно искры зажгут эту ночь
Обгоняя безумие ветров хмельных
Эскадрон моих мыслей шальных /С.Лавров/
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10.02.2022 13:45 Ответить
"мои мысли,мои серуны"
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10.02.2022 14:21 Ответить
шо !? опять послали в сад !?
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10.02.2022 13:54 Ответить
до лісу.
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10.02.2022 14:10 Ответить
31 декабря 1970 г. 19.30. Громыко идет по коридорам МИДа. Никого уже нет. Вдруг на встречу бежит паренек. "Стой! Ты кто?"
- Практикант.
- Значит так. Советский линкор случайно потопил яхту сына президента африканского государства. Нам прислали ноту протеста. .Через полчаса жду проект ответной ноты.
Через 10 минут паренек приносит листок. Громыко прочитал. "Ну, в принципе нормально, только две ошибки. " Не ****" пишется раздельно. "*****" - вместе. И, да, "Черная обезьяна" напишите с большой буквы, президент всё-таки. А так - молодец. Как зовут?
- Серёжа.
- А фамилия?
- Лавров.
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10.02.2022 13:58 Ответить
Позаботились. Может Печальная Лошадка не будет теперь печальной - теперь ей есть чем вытирать жопу.
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10.02.2022 14:02 Ответить
Ядерная недодержава рф требует гарантий от ЕС что бы Украина не напала на Орду!
Типа уже кремлепуткам отступать некуда - позади москва!
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10.02.2022 14:34 Ответить
кацапов в третий раз посылают на хутор. они опять скажут "мы не поняли, ответьте на наш ответ понятно!"?
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10.02.2022 15:29 Ответить
 
 