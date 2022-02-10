От имени ЕС Лаврову отправили ответы на письма по гарантиям безопасности, - Боррель
Европейский союз ответил на письма главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу гарантий безопасности.
Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова", – говорится в сообщении.
По его словам, напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии.
"Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", – добавил Боррель.
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+6 молодой рабочий
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+4 Олег Васильевич #406741
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+4 Владимир #467749
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Словно искры зажгут эту ночь
Обгоняя безумие ветров хмельных
Эскадрон моих мыслей шальных /С.Лавров/
- Практикант.
- Значит так. Советский линкор случайно потопил яхту сына президента африканского государства. Нам прислали ноту протеста. .Через полчаса жду проект ответной ноты.
Через 10 минут паренек приносит листок. Громыко прочитал. "Ну, в принципе нормально, только две ошибки. " Не ****" пишется раздельно. "*****" - вместе. И, да, "Черная обезьяна" напишите с большой буквы, президент всё-таки. А так - молодец. Как зовут?
- Серёжа.
- А фамилия?
- Лавров.
Типа уже кремлепуткам отступать некуда - позади москва!