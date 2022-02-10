От имени ЕС Лаврову отправили ответы на письма по гарантиям безопасности, - Боррель

Европейский союз ответил на письма главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу гарантий безопасности.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова", – говорится в сообщении.

По его словам, напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии.

"Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания военной мощи в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси", – добавил Боррель.

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