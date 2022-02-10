"Слуга народа" Гетманцев предложил Раде увеличить в Госбюджете-2022 расходы на оборону на 11,6 млрд грн
Внести поправки в закон о госбюджете на 2022 год по увеличению расходов на оборону на 11,6 млрд грн предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
Соответствующий законопроект №7012-1 зарегистрирован 9 февраля на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, 8 млрд грн из указанной суммы предлагается направить на поэтапное повышение денежного довольствия военнослужащих, еще 2,45 млрд грн – на восстановление запасов обмундирования, индивидуальных средств защиты (шлемов и бронежителей), 1,15 млрд грн – на развитие и формирование сил территориальной обороны.
Согласно законопроекту, доходы госбюджета предлагается увеличить с 1,323 трлн грн. 1,357 трлн.
В то же время, Гетманцев не отмечает источников увеличения доходов. Документ альтернативен основному законопроекту №7012, зарегистрированному группой народных депутатов во главе с Ярославом Железняком ("Голос") 3 февраля.
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Скорiш за все цьому "назамiнному кадру намалювали" схему з вiдкатами.
Три роки не підвищували зарплатню і не закупали, навіть, каски і броніки військовим в воюючій країні.
До тебя, судя по десяткам твоих комментов, вообще не доходит, в чём разница.
Рента платится с добытого газа сегодня. Продал ты его или не продал, получил доход или не получил.
Рента привела к тому, что у нас пустые хранилища.
А у тебя чисто пролетарский подход - содрать с алигархав побольше - это благо.
Пинчук, Коломойский и Ахметов всё равно эту ренту хрен будут платить, а вот законопослушным газодобытчикам эта рента наглухо перекрывает дорогу в этот бизнес.
Я понимаю, что ты - чел военный, суровый и патриотичный, но эти качества не заменяют экономических знаний.
От слова совсем.
И чего ты до моего никнейма доколупался ?
Может мне тут ещё копию своего паспорта выложить, шоб тебя мой ник не нервировал ?
https://t.me/s/legitimniy?q=%23%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 #раскладка
Слуга Гетманцев известен своим «налоговым терроризмом» в Украине.
Ночью был зарегистрирован его законопроект, который могли написать только в офисе Газпрома - о многократном повышение ренты на добычу украинского газа.
Государство хочет забирать до 69% от стоимости газа на мировых рынках и в Украине. Показательно, что даже при сегодняшней ренте государство умудрялось два года подряд ронять добычу на 5%. Не добытый газ нужно импортировать, а сегодня он стоит 1000 долларов. Соответственной каждый год государство теряет 2,5 млрд долларов. Частные добывающие компании наоборот наращивали добычу, за счет того, что могли реинвестировать деньги в бурение. Наш прогноз по падению добычи в случае принятия законопроекта минус 6-7 млрд долларов для бюджета.
Напомним, что после предыдущего очень незначительного повышения ренты из Украины ушли все иностранные гиганты - Shell, Chevron, Exxon, Eni. Потому что рента в соседних странах Румынии и Польше в разы ниже. После закона Гетманцева разница будет десятикратная.