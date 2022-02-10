"Слуга народа" Гетманцев предложил Раде увеличить в Госбюджете-2022 расходы на оборону на 11,6 млрд грн

Внести поправки в закон о госбюджете на 2022 год по увеличению расходов на оборону на 11,6 млрд грн предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Соответствующий законопроект №7012-1 зарегистрирован 9 февраля на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, 8 млрд грн из указанной суммы предлагается направить на поэтапное повышение денежного довольствия военнослужащих, еще 2,45 млрд грн – на восстановление запасов обмундирования, индивидуальных средств защиты (шлемов и бронежителей), 1,15 млрд грн – на развитие и формирование сил территориальной обороны.

Согласно законопроекту, доходы госбюджета предлагается увеличить с 1,323 трлн грн. 1,357 трлн.

В то же время, Гетманцев не отмечает источников увеличения доходов. Документ альтернативен основному законопроекту №7012, зарегистрированному группой народных депутатов во главе с Ярославом Железняком ("Голос") 3 февраля.

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