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Новости Бюджет-2022 Война
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"Слуга народа" Гетманцев предложил Раде увеличить в Госбюджете-2022 расходы на оборону на 11,6 млрд грн

Внести поправки в закон о госбюджете на 2022 год по увеличению расходов на оборону на 11,6 млрд грн предлагает председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Соответствующий законопроект №7012-1 зарегистрирован 9 февраля на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, 8 млрд грн из указанной суммы предлагается направить на поэтапное повышение денежного довольствия военнослужащих, еще 2,45 млрд грн – на восстановление запасов обмундирования, индивидуальных средств защиты (шлемов и бронежителей), 1,15 млрд грн – на развитие и формирование сил территориальной обороны.

Согласно законопроекту, доходы госбюджета предлагается увеличить с 1,323 трлн грн. 1,357 трлн.

В то же время, Гетманцев не отмечает источников увеличения доходов. Документ альтернативен основному законопроекту №7012, зарегистрированному группой народных депутатов во главе с Ярославом Железняком ("Голос") 3 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 февраля у всех работников системы МВД зарплаты повысятся на 10%, - замминистра Акопян

Автор: 

ВР (29303) госбюджет (1187) оборона (5252) военнослужащие (6207) ВСУ (6740) Гетманцев Даниил (410) заработная плата (2400) тероборона (346)


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Топ комментарии
+10
А с Зе узгодив? Бубочка ж пообіцяв бабусям смартфони подарувати, що теж не заплановано в бюджеті, бо гадає що смартфони ,особливо в віддалених селах, важливіші за армію.
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10.02.2022 13:59 Ответить
+9
То ви занадто гарно за них думаєте.
Скорiш за все цьому "назамiнному кадру намалювали" схему з вiдкатами.
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10.02.2022 14:10 Ответить
+8
Значить на фантазії Бубочки 1 ярд. зелених = 28 ярдів. грн, а на ВСУ 11 ярдів. грн. Тому що фантазії найвеличнішого важливіші за армію
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10.02.2022 14:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А с Зе узгодив? Бубочка ж пообіцяв бабусям смартфони подарувати, що теж не заплановано в бюджеті, бо гадає що смартфони ,особливо в віддалених селах, важливіші за армію.
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10.02.2022 13:59 Ответить
Малувато буде. Потрібно в 5 раз більше
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10.02.2022 13:59 Ответить
Наконец-то, жаренный петух до их крашенок достучался. А когда вам все умные люди об этом говорили то "Не разгоняйте панику". Ублюдки зеленые.
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10.02.2022 14:00 Ответить
То ви занадто гарно за них думаєте.
Скорiш за все цьому "назамiнному кадру намалювали" схему з вiдкатами.
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10.02.2022 14:10 Ответить
Можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит
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10.02.2022 16:16 Ответить
Щас его хвалить начнут..ну или писать, что маловато будет)) а когда он же хочет поднять рентную плату газовикам, то резко был негодяем, который душит газовую отрасль)))
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10.02.2022 14:06 Ответить
За що його хвалити? За те, що обіСцяє копійки?
Три роки не підвищували зарплатню і не закупали, навіть, каски і броніки військовим в воюючій країні.
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10.02.2022 14:12 Ответить
ты понимаешь разницу между рентной платой и налогом на прибыль ?
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10.02.2022 14:13 Ответить
Прикинь, номерной, я поэтому и написал- рентная плата..до тебя тяжело доходит смысл прочитаного?
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10.02.2022 14:45 Ответить
Прикинь, буквенный, я поэтому и спросил про то, понимаешь ли ты разницу.

До тебя, судя по десяткам твоих комментов, вообще не доходит, в чём разница.
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10.02.2022 14:53 Ответить
Так в чем проблема? Обешал он поднять РЕНТНУЮ плату? Обещал..любители газовой банды его в комментах загнобили)) я про это и написал..в чем у тебя проблема? Все ж доступно написано..или ты кукухой тронулся на почве любви к шоколаду?
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10.02.2022 15:38 Ответить
Я тебе ещё раз повторяю - увеличение ренты ведёт к увеличению вымывания оборотных средств и, как следствие, к уменьшению разработок новых месторождений.

Рента платится с добытого газа сегодня. Продал ты его или не продал, получил доход или не получил.

Рента привела к тому, что у нас пустые хранилища.

А у тебя чисто пролетарский подход - содрать с алигархав побольше - это благо.
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10.02.2022 16:11 Ответить
А про выросшие цены на газ ты конечно решил не говорить)) а Пинчука, Колому и Ахметку конечно надо поберечь..номерной ноунейм на форуме цензора так решил)))
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10.02.2022 17:24 Ответить
С выросшей цены на газ платится налог на прибыль. При чём тут вообще рента ?

Пинчук, Коломойский и Ахметов всё равно эту ренту хрен будут платить, а вот законопослушным газодобытчикам эта рента наглухо перекрывает дорогу в этот бизнес.

Я понимаю, что ты - чел военный, суровый и патриотичный, но эти качества не заменяют экономических знаний.

От слова совсем.

И чего ты до моего никнейма доколупался ?

Может мне тут ещё копию своего паспорта выложить, шоб тебя мой ник не нервировал ?
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10.02.2022 17:35 Ответить
При чем тут Колома с Пинчуком, баран? Они не владеют монополиями на добычу газа в Украине.
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10.02.2022 18:09 Ответить
Значить на фантазії Бубочки 1 ярд. зелених = 28 ярдів. грн, а на ВСУ 11 ярдів. грн. Тому що фантазії найвеличнішого важливіші за армію
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10.02.2022 14:10 Ответить
Виділяють, бо будуть закуповувати з відкатами бронежилети які ДБРівські гниди згноїли
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10.02.2022 14:12 Ответить
Найвелисніший підер ********** на ****** збирається профукать у три рази більше
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10.02.2022 14:16 Ответить
Пропоную за рахунок пенсіонерів бо слуг прокурорських набу шнабу суддівські теж зась ой дебіли
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10.02.2022 14:23 Ответить
После того как его заподозрили в работе на Россию он вдруг вспомнил о всу
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10.02.2022 14:26 Ответить
Хтось в лісі здох, мабуть амери пнули.
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10.02.2022 14:27 Ответить
Не схоже щоб сам додумався.
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10.02.2022 14:54 Ответить
https://t.me/legitimniy Легитимный
https://t.me/s/legitimniy?q=%23%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0 #раскладка
Слуга Гетманцев известен своим «налоговым терроризмом» в Украине.
Ночью был зарегистрирован его законопроект, который могли написать только в офисе Газпрома - о многократном повышение ренты на добычу украинского газа.
Государство хочет забирать до 69% от стоимости газа на мировых рынках и в Украине. Показательно, что даже при сегодняшней ренте государство умудрялось два года подряд ронять добычу на 5%. Не добытый газ нужно импортировать, а сегодня он стоит 1000 долларов. Соответственной каждый год государство теряет 2,5 млрд долларов. Частные добывающие компании наоборот наращивали добычу, за счет того, что могли реинвестировать деньги в бурение. Наш прогноз по падению добычи в случае принятия законопроекта минус 6-7 млрд долларов для бюджета.
Напомним, что после предыдущего очень незначительного повышения ренты из Украины ушли все иностранные гиганты - Shell, Chevron, Exxon, Eni. Потому что рента в соседних странах Румынии и Польше в разы ниже. После закона Гетманцева разница будет десятикратная.
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10.02.2022 15:32 Ответить
Вся зесрань + это кремлядские засланные казачки
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10.02.2022 16:36 Ответить
 
 