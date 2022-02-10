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Я не заметил, чтобы большие бизнесмены принялись избавляться от признаков олигарха, - Малюська

Я не заметил, чтобы большие бизнесмены принялись избавляться от признаков олигарха, - Малюська

Олигархи, которые официально могут получить такой статус после вступления в силу с 7 мая 2022 года закона о деолигархизации, имели достаточно времени избежать этого, однако не предприняли соответствующих реальных попыток, считает министр юстиции Денис Малюська.

"Я не заметил, чтобы олигархи реально, по-честному, с первого дня вступления в силу этого закона взялись за структуризацию своего бизнеса и уход от признаков олигарха – так, как это предусмотрено было законом", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что у олигархов было как минимум полгода с момента принятия закона, а реально больше, так как суть закона и понимание того, что он будет проголосован, были гораздо раньше.

Также читайте: У олигархов есть три месяца, чтобы избавиться от активов, - Малюська

"Этих полгода и было то время, которое мы рассчитали как достаточное для того, чтобы избавиться от статуса олигарха, если действительно поставить себе такую цель (…) Говорить, что сейчас уже этого времени осталось мало (…), начинать нужно было раньше ", – подчеркнул Малюська.

По его мнению, целью попыток торговаться и говорить, что этот срок слишком мал, является не приведение своего бизнеса в нормальные цивилизованные практики, а затягивание времени.

Комментируя слишком широкий список АМКУ на более чем 350 страниц, в котором большое число компаний имеют статус монополиста как локальные поставщики тепла и воды, а не по своей основной деятельности, глава Минюста признал, что для олигархов это может быть проблемой.

Он уточнил, что норма об учете в признаках олигарха региональных монополистов появилась от депутатов при доработке законопроекта в Верховной Раде.

"Действительно, мы сначала рассчитывали на крупных и значительных монополистов, влияющих на всю страну. Тем не менее депутаты предложили так, мы посмотрели и согласились, потому что монополист, например, по отоплению, даже если это будет маленький городок, все равно имеет решающее влияние на жизнь граждан", – пояснил Малюська.

Глава Минюста считает, что если речь идет о маленьких монополиях на очень небольших рынках, тогда это не проблема для кандидата в олигархи избавиться от такой монополии и распределить бизнес.

Также читайте: Конец мая – реальный срок для первых решений СНБО о признании лиц олигархами, - Малюська

"Если это крупная монополия, то избавиться от нее гораздо сложнее. Поэтому да, действительно, это, возможно, более мелкая рыба, чем планировалось изначально, но отойти от этого критерия, если речь идет о небольшом объекте, очень легко", – сказал министр.

Как сообщалось, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" устанавливает четыре критерия, при соответствии трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов. Речь о вовлечении в политику, владении медиа, значительными экономическими активами (согласно законопроекту – 1 млн прожиточных минимумом, или около 248 млн грн, или около $90 млн) и монополиями.

В конце января этого года Малюська указывал, что признакам "очевидного олигарха" сегодня отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, этот орган может определить первых олигархов на заседании 20-25 мая.

Автор: 

Минюст (1760) олигарх (1027) Малюська Денис (322) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+23
Бо закон писаний не для олігархів, а для Порошенка.
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10.02.2022 14:18 Ответить
+18
Бояться олігархи вас страшнЕ !
Особливо Бєня, шісток якого ви призначаєте боротись з олігархами. )
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10.02.2022 14:20 Ответить
+17
Беня почав. Свого адвоката засунув в антимонопольний комітет.
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10.02.2022 14:20 Ответить
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Бо закон писаний не для олігархів, а для Порошенка.
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10.02.2022 14:18 Ответить
и для потроха тоже! он один из! всех надо тварей нагибать!
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10.02.2022 14:37 Ответить
Те, що тебе і твою країну 404 нагинають споконвіку і довіку, видно з першого слова
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10.02.2022 14:47 Ответить
нагібалка у тебе не виросла

і мисюську на бую вертять, а він із вирячими очами питає чому ніхто ЗЄ-бана не боїться
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10.02.2022 14:47 Ответить
Андрей Немудрый, ты читать не умеешь? Тебе же сказали "Бо закон писаний не для олігархів, а для Порошенка."
А ты, Андрей Немудрый, пишешь как-то тупоВАТО: "и для потроха тоже! он один из! всех надо тварей нагибать!"
Л-логика, зайди в Википедию, рашотроллик.
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10.02.2022 14:51 Ответить
Нагібатєль ти ... їх ...
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10.02.2022 14:58 Ответить
Наступні сервіси від Зе:
****** ****** - доставка соціального хлібу пенсіонерам
******* - електронне бронювання бані на вечір
************ збори - батьківські збори в зумі.
******* - віртуальне відвідування зоопарку.
********* - звичайна Богуцька.
Чекалкін

е-Зєбан - ..........
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10.02.2022 15:04 Ответить
Чекалкін справжній гуморист. Не те що зе-кривляка
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10.02.2022 15:25 Ответить
Бояться олігархи вас страшнЕ !
Особливо Бєня, шісток якого ви призначаєте боротись з олігархами. )
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10.02.2022 14:20 Ответить
Беня почав. Свого адвоката засунув в антимонопольний комітет.
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10.02.2022 14:20 Ответить
Малюська-открытый дегенерат. Гончарук ишо у них водился-"40 процентов ежегодного роста ВВП", Федоров-с распиловкой сотен миллионов гривень на создание незащищенного удаленного доступа к базам, выдаваемое за "революцию в программировании"...
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10.02.2022 14:22 Ответить
Разве можно в серйоз воспринимать вот это?






И там еще много всего... в гуглах
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10.02.2022 14:25 Ответить
А зачем? На тебя, Малюську, глянешь стыдно за государство становится..вот такое ощущение, что эксперимент какой то над Украиной ставят..дважды судимого в президенты- прокатило..комедианта со всем его шапито- прокатило..а Украина все живет и живет..ну переживем и Малюську..
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10.02.2022 14:23 Ответить
Про рецидивіста і клоуна ... це сумний експеримент населення над собою ... мазохізм, так би мовити ...
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10.02.2022 15:00 Ответить
Населением очень легко манипулировать, что и наблюдается..может диссертацию кто то защитит по психологии электоральных масс..вот интересно- Микки Мауса мы можем президентом выбрать? Я уже сомневаюсь в отрицательном ответе
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10.02.2022 15:04 Ответить
ну це навряд чи ... не настільки ж ...
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10.02.2022 16:59 Ответить
Патамучта, тупорылая ты малюська, в УКкраине еще остались вменяемые юристы, которые в суда вас натянут по самые гланды с вашим "законом"
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10.02.2022 14:24 Ответить
- Чому до цих пір не сидить Порошенко?
- Тому що свою тюрму Порошенко вкрав а решту його агент Малюська продав! Так що садить його нікуди!
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10.02.2022 14:25 Ответить
Дурень, цей ваш ослячий "закон" не має ніякої юридичної сили.
Ніхто його не буде виконувати.
З олігархами веде боротьбу антимонопольний комітет.
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10.02.2022 14:29 Ответить
Малюсці краще сидіти під столом і поститити свої дурнуваті фоточки!
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10.02.2022 14:37 Ответить
Олігархи цю владу просто не бачуть… акакаяразніца… асфальт, ковід, смартфони з деревами…
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10.02.2022 14:45 Ответить
Персонажи которые должны принимать таблетки , принимают решения и руководят. Сказочный толпайоп!
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10.02.2022 14:47 Ответить
Малюка, ти або *******, або жереш з кашерних долонь Коломийських, а Беня коли посцить рук не миє, бо не масульманин.
Де ти, міністра, диплома купило?
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10.02.2022 14:48 Ответить
Так позвони Игорьвалерьичу. Он тебе доступно объяснит
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10.02.2022 14:50 Ответить
Хтось прибере цього дурника в кріслі міністра юстиції?
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10.02.2022 14:50 Ответить
Хиба оно такое одно? Там найди адеквата во всей шобле Зе.
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10.02.2022 14:53 Ответить
Мудило зі шмонькою під носом має готувати позови до рф в міжнародні суди щодо морської блокади,натомість розігрує кварталівські номера....
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10.02.2022 14:51 Ответить
Каламойша уже так напрягся...и бегом анал Г+Г продавать......
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10.02.2022 14:52 Ответить
Так по этим признакам и зеленский олигарх. Слабо его вжарить?
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10.02.2022 14:54 Ответить
А "слуги народу" цінять Малюнку, бо він дивиться у майбутнє - для них платні в'язниці будує.
Дурники Прийде час, все конфіскують і піде кайлом скелю рубати
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10.02.2022 14:55 Ответить
под дебила косишь? хотя... это щас в трэнде.
единственный, под кого писался этот зезакон, уже избавился от признаков олигарха.
на остальных АМК, который и без зезакона обязан следить за монополиями, реально забил.
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10.02.2022 15:00 Ответить
Потому, что "признаки олигарха" придуманы под конкретных людей (оппозиции), а не под олигархов, наживших состояние, прежде всего, не честным путём. Подкупают депутатов и в Сенате США, и в Парламенте ВБ... и это называется "лоббированием интересов бизнеса". Это не олигархи делали и делают, а крупные бизнесмены - Морганы, Рокфеллеры и прочие Безосы и Маски.
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10.02.2022 15:00 Ответить
Всем олигархам боятся!!
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10.02.2022 15:01 Ответить
Я хоч і нє олігарх, а також майже злякалася. Рука потягнулася до телефону на прєдмєт викликати психіатрічну бригаду...
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10.02.2022 15:13 Ответить
Угу ... Після 7 травня РНБО ще півроку буде розглядати списки.
Потім підуть суди, які будуть тягнутися роками.
То до лампочки той Закон ??
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10.02.2022 15:02 Ответить
А чого їм боятися - вони через суди ще й зароблять на застосуванні до них цього нічтожного закону. Ідіот...
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10.02.2022 15:04 Ответить
А це манюсько вже зі столу злізло?! Воно ж дебільне! Там шо, конкурс серед зелених ідіотів?! Хто найдебільнішу хню пердане?!
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10.02.2022 15:08 Ответить
зараз два найнебезпечніших олігархів в Україні - Зеленський і його бабуся бєня...
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10.02.2022 15:14 Ответить
Коли вас ******* будуть, тоді помітиш
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10.02.2022 15:15 Ответить
Малюськи, ви із Зєлєнскім справді ду али, що склепаний на коліні ідіотами від юстиції і права антиконституційеий закон змусить олігархів віддати вам, лятлам свої активи? 😲 А навіщо олігархам цілі юридичні контори? З юристами, які не просто вчилися стаціонарно у кращих університетах України, Європи і світу, але й мають величезний досвід і практику посилати на.... Конституцію ваші пасквілі від права.
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10.02.2022 15:27 Ответить
Ну вы даете! Где Зеля и Малюська, а где думали. Эти слова даже в одном предложении использовать нельзя. Нечем там думать!
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10.02.2022 17:31 Ответить
А для чого? Зеля на 100% своя людина...
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10.02.2022 16:13 Ответить
а нафіга? їм легше ізбавітся от вас )))
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10.02.2022 16:23 Ответить
Ужастные!
УЖАСТНЫЕ кары нисёт смелый Зилёный закон проклятым алигархам!!!
Не верите???? Читайте сами !!!!

Стаття 7. Правові наслідки визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включення її до Реєстру
1. Особі, визнаній такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та включеній до Реєстру, забороняється:
u1:st7" id="n61" name="n61">1) здійснювати внески у вигляді власних грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг чи у вигляді грошових коштів, виконання робіт, надання товарів, послуг пов'язаними особами та/або юридичними особами, кінцевим бенефіціарним власником яких є така особа, на підтримку політичних партій відповідно доhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14 Закону України "Про політичні партії в Україні", здійснювати внески до виборчих фондів кандидатів (крім власного виборчого фонду), політичних партій під час виборчого процесу відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 Виборчого кодексу України ;
u1:st7" id="n62" name="n62">2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації;
u1:st7" id="n63" name="n63">3) фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
2. Особа, визнана такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарх), з моменту її включення до Реєстру зобов'язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 Законом України "Про запобігання корупції".
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10.02.2022 16:53 Ответить
А я щось не помітив, щоб Малюська приміряв тюремну робу та звикав до неї...
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10.02.2022 16:57 Ответить
Усіх в країні цікавить тільки Коломойський. А він продовжує красти. То невжеж ми повинні очікувати 7 травня ? А якщо Майдан буде раніше?
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10.02.2022 17:40 Ответить
 
 