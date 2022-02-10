Я не заметил, чтобы большие бизнесмены принялись избавляться от признаков олигарха, - Малюська

Олигархи, которые официально могут получить такой статус после вступления в силу с 7 мая 2022 года закона о деолигархизации, имели достаточно времени избежать этого, однако не предприняли соответствующих реальных попыток, считает министр юстиции Денис Малюська.

"Я не заметил, чтобы олигархи реально, по-честному, с первого дня вступления в силу этого закона взялись за структуризацию своего бизнеса и уход от признаков олигарха – так, как это предусмотрено было законом", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что у олигархов было как минимум полгода с момента принятия закона, а реально больше, так как суть закона и понимание того, что он будет проголосован, были гораздо раньше.

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"Этих полгода и было то время, которое мы рассчитали как достаточное для того, чтобы избавиться от статуса олигарха, если действительно поставить себе такую цель (…) Говорить, что сейчас уже этого времени осталось мало (…), начинать нужно было раньше ", – подчеркнул Малюська.

По его мнению, целью попыток торговаться и говорить, что этот срок слишком мал, является не приведение своего бизнеса в нормальные цивилизованные практики, а затягивание времени.

Комментируя слишком широкий список АМКУ на более чем 350 страниц, в котором большое число компаний имеют статус монополиста как локальные поставщики тепла и воды, а не по своей основной деятельности, глава Минюста признал, что для олигархов это может быть проблемой.

Он уточнил, что норма об учете в признаках олигарха региональных монополистов появилась от депутатов при доработке законопроекта в Верховной Раде.

"Действительно, мы сначала рассчитывали на крупных и значительных монополистов, влияющих на всю страну. Тем не менее депутаты предложили так, мы посмотрели и согласились, потому что монополист, например, по отоплению, даже если это будет маленький городок, все равно имеет решающее влияние на жизнь граждан", – пояснил Малюська.

Глава Минюста считает, что если речь идет о маленьких монополиях на очень небольших рынках, тогда это не проблема для кандидата в олигархи избавиться от такой монополии и распределить бизнес.

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"Если это крупная монополия, то избавиться от нее гораздо сложнее. Поэтому да, действительно, это, возможно, более мелкая рыба, чем планировалось изначально, но отойти от этого критерия, если речь идет о небольшом объекте, очень легко", – сказал министр.

Как сообщалось, закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" устанавливает четыре критерия, при соответствии трем из которых бизнесмен попадает в реестр олигархов. Речь о вовлечении в политику, владении медиа, значительными экономическими активами (согласно законопроекту – 1 млн прожиточных минимумом, или около 248 млн грн, или около $90 млн) и монополиями.

В конце января этого года Малюська указывал, что признакам "очевидного олигарха" сегодня отвечают Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, этот орган может определить первых олигархов на заседании 20-25 мая.