"Мегафонная дипломатия" Запада вредит Украине и ее экономике, - глава МИД Турции Чавушоглу

Ажиотаж, который раздувает Запад вокруг утверждений о вторжении РФ в Украину, наносит удар по Украине, в частности экономике этой страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телевидению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, подобного рода "мегафонная дипломатия" не снижает уровень напряженности в регионе и далека от реалий.

Также он отметил, что Турция в своих посреднических усилиях отдает себе отчет, что быстрого решения проблемы не будет.

"В то же время, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия. Ситуация не так ужасна, как ее пытаются преподнести на Западе, но и серьезная", - подчеркнул он.

Турецкий министр отметил, что позиция Анкары предельно открытая и четкая: "Турция как страна, которая имеет хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов. Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируется. Имеют место усилия по дипломатическим каналам".

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Чавушоглу напомнил о последнем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

"Сначала нужно снизить накал напряженности, а затем принять меры по обеспечению долгосрочной стабильности", - сказал турецкий министр.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что путь к миру в регионе лежит через сбалансированную позицию всех сторон.

"Украина согласна на посредничество. Россия также не закрыла дверь. Мы попросили российскую сторону обнародовать дату визита российского лидера. Каждый, кто хочет мира и спокойствия, экономического развития в регионе, должен придерживаться сбалансированной политики".

27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил посредничество для снижения российской военной эскалации на границах Украины.

"Турция готова организовать у себя встречу лидеров России и Украины с целью открытия пути к восстановлению атмосферы мира", - сказал он.