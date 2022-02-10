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Новости
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"Мегафонная дипломатия" Запада вредит Украине и ее экономике, - глава МИД Турции Чавушоглу

Ажиотаж, который раздувает Запад вокруг утверждений о вторжении РФ в Украину, наносит удар по Украине, в частности экономике этой страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телевидению, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, подобного рода "мегафонная дипломатия" не снижает уровень напряженности в регионе и далека от реалий.

Также он отметил, что Турция в своих посреднических усилиях отдает себе отчет, что быстрого решения проблемы не будет.

"В то же время, на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия. Ситуация не так ужасна, как ее пытаются преподнести на Западе, но и серьезная", - подчеркнул он.

Турецкий министр отметил, что позиция Анкары предельно открытая и четкая: "Турция как страна, которая имеет хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, выступает против нового витка противостояния в регионе, где и так много конфликтов. Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируется. Имеют место усилия по дипломатическим каналам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Турция скоординировали действия на фоне агрессии России, - Госдеп

Чавушоглу напомнил о последнем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

"Сначала нужно снизить накал напряженности, а затем принять меры по обеспечению долгосрочной стабильности", - сказал турецкий министр.

Глава ведомства выразил уверенность в том, что путь к миру в регионе лежит через сбалансированную позицию всех сторон.

"Украина согласна на посредничество. Россия также не закрыла дверь. Мы попросили российскую сторону обнародовать дату визита российского лидера. Каждый, кто хочет мира и спокойствия, экономического развития в регионе, должен придерживаться сбалансированной политики".

27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил посредничество для снижения российской военной эскалации на границах Украины.

"Турция готова организовать у себя встречу лидеров России и Украины с целью открытия пути к восстановлению атмосферы мира", - сказал он.

Автор: 

вторжение (508) россия (96472) Турция (3509) Чавушоглу Мевлют (124)


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Топ комментарии
+17
"Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією" - погана спроба, тут не вийде однією сракою на двох стільцях всидіти.
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10.02.2022 14:26 Ответить
+15
ще одне притрушене. Не кацапська орда на кордоні, а Ажіотаж, який роздмухує Захід
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10.02.2022 14:22 Ответить
+14
В мене більше довіри до Заходу, чим до осіб які намагаються "однією дупою всидіти на двух стільцях"
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10.02.2022 14:29 Ответить
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ще одне притрушене. Не кацапська орда на кордоні, а Ажіотаж, який роздмухує Захід
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10.02.2022 14:22 Ответить
Тихенько потрібно звіздячити мокшів та їх прокладок. Як турки знищували в Сірії, Лівії, в Карабасі?
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10.02.2022 14:39 Ответить
Турция с методичным восточным хладнокровием опускает бункерфюрера в глазах рашоорков. Пригласить тупина на свою территорию после сбитого кацапского Су-24 и смотреть как тупин выслушивает условия.... На всей рабссее столько помидоров не найдется чтобы достойно ответить.
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10.02.2022 14:45 Ответить
Сколько стоит СУ-24?
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10.02.2022 15:07 Ответить
В помидорах?
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10.02.2022 15:50 Ответить
Думаете у Турецких помидоров такой вкус потому, что они их делают из денег?
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10.02.2022 16:50 Ответить
Сколько стоит СУ-24?
Вы глухой или того хуже?
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10.02.2022 16:53 Ответить
Як можна завдати удару по тому чого немає
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10.02.2022 14:23 Ответить
Конечно посредники))Поддерживают морскую блокаду Украины...А десантные корабли в Чёрном море для "покататься"...
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10.02.2022 14:24 Ответить
Тут таке діло, ви там з Ердоганом та Фуйлом хочете намахати нашого тупорилого Осла з кварталу95.
Можливо, вам таке й вдасця.
Намахати дурника - не велике діло. А ось українців надурити, які думають головою а не сракою - в вас не вийде.
Так що залиште ваші дурні спроби. Займіться поставками озброєння, безоплатно, в рамках допомоги.
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10.02.2022 14:25 Ответить
"Туреччина як країна, яка має добрі стосунки як з Україною, так і з Росією" - погана спроба, тут не вийде однією сракою на двох стільцях всидіти.
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10.02.2022 14:26 Ответить
Зате допомоги більше надходить.
А замовчувати можливий напад , який знищить економіку, точно не хороша ідея.
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10.02.2022 14:29 Ответить
В мене більше довіри до Заходу, чим до осіб які намагаються "однією дупою всидіти на двух стільцях"
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10.02.2022 14:29 Ответить
Навіщо влада Туреччини допомагає зводити пуйла із Зєлєю?
Ердоган проводить зустрічі тет-а-тет із Асадом?
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10.02.2022 14:30 Ответить
Все продумано.Так шкода є вона швидкоплинна та виправдана.Мегафонна дипломатія потрібна чим, вона гальмує дії москви тим часом відбувається інтенсивне постачання з Заходу.
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10.02.2022 14:34 Ответить
"формированию атмосферы доверия"

Доверие к кацапам? Чувак. ты там случайно об дверь головой не бился?
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10.02.2022 14:37 Ответить
частково згоден. але це не є основна біда ...наша головна біда х..ло на кордонах та ***...ниш з командою у владі. турки нам союзники як ніяк, тому хоч курча я б багато чого зауважив би, але спільні інтереси в нас вищі! тож прорвемося!
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10.02.2022 14:37 Ответить
Турцію дратує політика Англії. Її вплив на Східну Європу. Різка та прагматична позиція в відстоюванні інтересів України. Англія була підписантом Будапештського меморандуму, про що нагадала сьогодні Лаврову в Кремлі.
Така її позиція не подобається і нашому Кловуну.
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10.02.2022 14:38 Ответить
Турок, не роз'являй пащаку на США, краще виправляй Німеччину, там ваших міліони гарують! Ердоган - вже султан сходу? Нехай, для початку, на "куйток" кацапів пошле
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10.02.2022 14:42 Ответить
Тупые троляки и профессиональные патриоты привычно отрефлексировали))
Не вам учить турков дипломатии и тому как кому себя вести. Эрдоган достиг всего чего желал в Сириях/Ливиях/Карабахах и надавал по щам чмошнику из ботекса и заметьте - все это с улыбкой и пожимая руку))
Не шарите!? - просто смотрите за Игрой! Каждый играет свою роль - условный Запад истерит про нападение (которое кстати уже давно произошло, в 2014) и срочно выделяет военную помощь, а Турция пожимая руку ублюдку другой рукой помогает нам с беспилотниками. Наше делать крепить оборону и судить по ДЕЛАМ а не словам.
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10.02.2022 14:46 Ответить
Туреччина пропускає кораблі Пуйла,який закрив на навчання всі міжнародні води навколо України.це блокада.а турок нас натравлює на союзників,які бехоплатно нам шлють зброю.це не продавати байрактари за гроші,качати газ в обхіл України.чим Південний потік краще Північного,пане турок?
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10.02.2022 14:47 Ответить
Нічого, захід Україну підкачає на розмір ушкоджень, головне що і російській шкодить
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10.02.2022 15:07 Ответить
Турция поставляет нам необходимое оружие. Дела важнее слов.
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10.02.2022 15:24 Ответить
А ну бот скажи какое? Байрактары мы купили. Эти же бацрактары они продали или дали киргизстану из одкб
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10.02.2022 15:30 Ответить
Сейчас уже совместное производство налажено. Учи мат.часть прежде чем оскорблять человека.
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10.02.2022 15:49 Ответить
Всем кто хочет понять кто такая турция читать про "атомную станцию аккую" и отношения путина и эрдогана. Также эрдог признал лукашенко. И вообще есть теория что турция скрытый союзник россии. То что сбили СУ24 и якобы убили посла показательно это ничего не значит это можно подстроить
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10.02.2022 15:33 Ответить
Эрдоган просто сам диктатор, поэтому тут "рыбак рыбака...", как говорится. Но союзниками они никогда не были и не будут- две нации с имперским мышлением, находящиеся рядом с друг другом и союзники? Бред и абсурд!
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10.02.2022 15:47 Ответить
"Турецкий и туристический поток", а также строительство АЭС в Турции россиянцами, делают своё дело. Но Турция это точно никакой не союзник России, не сейчас, не в будущем, и тем-более не в прошлом. Они вспомнят про множество территориальных претензий в час "Х". Поэтому чисто в военном плане Турция будет и является союзником Украины. И в связи с совместном производстве "Байроктаров" - одним из самых ключевых и полезных для Украины.
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10.02.2022 15:43 Ответить
 
 