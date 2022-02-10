Ермак прибыл в Берлин на встречу советников лидеров стран Нормандского формата, - ОП
В преддверии запланированного на 14 февраля визита Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Украину в Берлин прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что украинская делегация проведет ряд встреч с немецкими чиновниками, в частности с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями бизнеса.
"Главная цель встреч с немецкими партнерами – предметное обсуждение финансового взаимодействия и поддержки, реализации проектов двустороннего экономического сотрудничества, развития транспортного потенциала обеих стран", – говорится в сообщении.
В Берлин также прибыл глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак для участия во второй с начала 2022 года встрече дипломатических советников лидеров "Нормандской четверки".
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у кротяри.....
ото ж вітаю !
тепер і тобі Дихлофос у горлянку !
А тут радники зібралися …Щось Беня замутив через зельоного…
Слава Украине.Смерть ворогам.
Будь ласка!
Хотя, всё чОтко - каждый типа преЗедент.......