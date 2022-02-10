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Ермак прибыл в Берлин на встречу советников лидеров стран Нормандского формата, - ОП

Ермак прибыл в Берлин на встречу советников лидеров стран Нормандского формата, - ОП

В преддверии запланированного на 14 февраля визита Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Украину в Берлин прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что украинская делегация проведет ряд встреч с немецкими чиновниками, в частности с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями бизнеса.

"Главная цель встреч с немецкими партнерами – предметное обсуждение финансового взаимодействия и поддержки, реализации проектов двустороннего экономического сотрудничества, развития транспортного потенциала обеих стран", – говорится в сообщении.

В Берлин также прибыл глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак для участия во второй с начала 2022 года встрече дипломатических советников лидеров "Нормандской четверки".

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Автор: 

Германия (7114) Свириденко Юлия (142) Ермак Андрей (1278) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+15
а хто воно такэ, той эрмак?
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10.02.2022 14:30 Ответить
+15
А як же заборона зеленського займатись закордонними справами всім окрім президента і міністра закордонних справ ?
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10.02.2022 14:31 Ответить
+13
А шо, у Берлiнi зустрiч завхозiв?
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10.02.2022 14:40 Ответить
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Ермак повез Ковид из ОПЗЕ в Берлин. Его бы сначала хлоркой обработать...
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10.02.2022 14:29 Ответить
а також вивести блох та глистів

у кротяри.....
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10.02.2022 14:52 Ответить
у себя выведи, для начала
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10.02.2022 14:55 Ответить
Русские своих не сдают!!
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10.02.2022 15:06 Ответить
#уюские
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10.02.2022 15:09 Ответить
ти вже потерся біля фсб-лохастого ?
ото ж вітаю !
тепер і тобі Дихлофос у горлянку !
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10.02.2022 15:07 Ответить
боярышника выпей, кацап
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10.02.2022 15:11 Ответить
Пацюк 🐀👿🦨 брехливый хитросделанный , с ковидом поперся
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10.02.2022 20:23 Ответить
а хто воно такэ, той эрмак?
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10.02.2022 14:30 Ответить
Курирует вопрос Украины в ФСБ
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10.02.2022 14:51 Ответить
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10.02.2022 15:25 Ответить
а ты кто такой?
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10.02.2022 14:56 Ответить
сам дурак !
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10.02.2022 15:07 Ответить
А як же заборона зеленського займатись закордонними справами всім окрім президента і міністра закордонних справ ?
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10.02.2022 14:31 Ответить
Фотка дурака зачьотна)
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10.02.2022 14:37 Ответить
А шо, у Берлiнi зустрiч завхозiв?
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10.02.2022 14:40 Ответить
Падло сепарское
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10.02.2022 14:40 Ответить
Дуже цікаво, що цей персонаж наобіцяє здати цього разу?
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10.02.2022 14:41 Ответить
Він за канцелярію охфісу відповідальний…, навіть не від МЗС УКРАЇНИ …
А тут радники зібралися …Щось Беня замутив через зельоного…
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10.02.2022 14:43 Ответить
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10.02.2022 14:44 Ответить
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10.02.2022 15:05 Ответить
Бумагу и скрепки раздалл, работу уборщиц проверил...ну на Банковой порядок...можно и на Берлин смотаться....А что это такое за должность?
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10.02.2022 14:49 Ответить
Каламойша уже так напрягся...и бегом анал Г+Г продавать......
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10.02.2022 14:51 Ответить
Не считаете вы совпадением что именно сегодня Рашка перекрыла Украине все порта в Черном и Азовском морях? Явно чтобы давить на Украину на переговорах. Сколько уже миллиардов Украина потеряла из-за ваших переговоров?
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10.02.2022 14:56 Ответить
Собаки лают ,караван идёт
Слава Украине.Смерть ворогам.
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10.02.2022 14:57 Ответить
Ось як бєНЯ відноситься в такий час до країн,наших гарантів захисту від кремлівської чуми-засилає до них куратора кремлівської мафії......нонсенс....
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10.02.2022 14:59 Ответить
Завгосп ОП - наше усьо у закардонних справах? Ну без ФСБ, чи ГРУ ніяк нізя?
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10.02.2022 14:59 Ответить
Я не можу дивиться на, це обкуєсосене іпало. Цензор не треба фото , цього дермака!
Будь ласка!
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10.02.2022 15:02 Ответить
*Нравіцца-нєнравіцца*, а далі , як завєщало найвелічніше *уйло соврємєнності! Але нам своє робити! Нах косоротого фсбешного д*єрьмака разом із зеленим балаганом! Відчуваю сморід обрізаного кінця ! Фу!!!
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10.02.2022 15:51 Ответить
Дожились бл*.... Завхоз представляет Украину !
Хотя, всё чОтко - каждый типа преЗедент.......
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10.02.2022 15:09 Ответить
Та це косороте одаробло д*єрьмак попхався на перемовини, тіпо під підкриттям. А саме домовиться за найнижці ціни на скрєпкі, дироколи та туалєтний папір! Ви нічєго нє понімаєтє! Хто б ще так зміг заощаджити?!
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10.02.2022 15:31 Ответить
хто такий єрмак?
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10.02.2022 15:39 Ответить
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10.02.2022 15:54 Ответить
А кто такие эти радники? и какого х.. они расходуют деньги налогоплательщиков для поездок по парижам и берлинам?
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10.02.2022 15:57 Ответить
вот там он и встретится с кураторами из ФСБ....
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10.02.2022 17:25 Ответить
 
 