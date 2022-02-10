В этом году в Черниговской области продолжат масштабный ремонт трассы Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка, - Служба автодорог

В этом году планируется отремонтировать почти 200 километров дорог и 15 мостов Черниговщины.

Об этих и других планах на строительный сезон сообщила Служба автомобильных дорог в Черниговской области Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В дорожном ведомстве отмечают, что на февраль уже заключено 62 договора на ремонт различных инфраструктурных объектов. Кабмин предусмотрел для этого финансирование в размере 1,770 млрд грн.

Одним из основных планов на текущий год является продолжение масштабных работ на дороге Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка.

"Протяженность дороги по территории области – 143 км. Количество участков капитального ремонта – 18, участков реконструкции – 5. На начало января 2022 – 103,6 км дороги в верхних слоях. Новые участки дороги, где будут в этом году проводить работы, – с. Запорожье, с. Николаевка, с. Знаменка", – рассказывают дорожники.

Среди прочего планируется провести ремонт на дорогах Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч вблизи г. Новгород-Северский и Т-25-03 Свободное - Кролевец от с. Свободно до предела области.

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Работы будут проводить в рамках программы "Большая стройка".

Не обойдет вниманием программа и искусственные сооружения области. Так, над железной дорогой вблизи с. Петровское планируется возведение нового путепровода. Также капитальный ремонт ждет мост через реку Снов возле с. Гвоздиковка, мост через реку Тетева вблизи с. Гасичевка и другие.

Для предотвращения разрушений дорог на трассах М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи и Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч будут установлены комплексы взвешивания в движении (WIM).

Дорожники напоминают, что в 2021 году в Черниговской области было отремонтировано 188 км дорог государственного значения.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о плане до 2024 года обновить 24 тысячи километров дорог Украины.

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