"Это тактика ползучей оккупации": Резников призвал партнеров Украины дать "сильный ответ" России на блокировку в море

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории как полигона. В настоящее время мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль, может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставкам оружия. Ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

Как ранее сообщало Минобороны, Россия продолжает "свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе", перекрывая значительную часть морских районов: "практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря".

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"Прибрежными предупреждениями Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу. Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности, Украины", – заявило Командование Военно-морских сил ВСУ.

Такие действия там назвали очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море.