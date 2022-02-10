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"Это тактика ползучей оккупации": Резников призвал партнеров Украины дать "сильный ответ" России на блокировку в море

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории как полигона. В настоящее время мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль, может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставкам оружия. Ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.

Как ранее сообщало Минобороны, Россия продолжает "свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе", перекрывая значительную часть морских районов: "практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря".

Также читайте: Решение РФ блокировать акватории Черного и Азовского морей чревато суверенными правами Украины, - ВМС ВСУ. КАРТА

"Прибрежными предупреждениями Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу. Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности, Украины", – заявило Командование Военно-морских сил ВСУ.

Такие действия там назвали очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море.

Автор: 

Азовское море (1605) Крым (26437) Минобороны (9458) Черное море (1489) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+28
Может быть имеет смысл бросить воровать и заняться постройкой кораблей?
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10.02.2022 14:52 Ответить
+22
Коли попередники доводили справами право України на акваторії цих морів, шакали, захлинаючись слиною, гавкали про "провокації Порошенка" проти паРаши.
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10.02.2022 15:00 Ответить
+17
Роздуплився....де "Нептуни" *ука?!
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10.02.2022 15:06 Ответить
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Ну так...Не просили - тут англійці бац - і 2000 ракет привезли.
Вже вирішили шо обороною України будуть займатись другі - а вони будуть керувать.
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10.02.2022 15:51 Ответить
запад должен быть готов,что такие выходки будет применять и Китай,ограничив бойкое судоходство в районе пролива с Тайванем,если сейчас дать русским делать такие выходки с Украиной....Дело не в Украине,грузии и Молдове.Дело в попытке России сделать снова империю российскую с превращением Черноморского бассейна в "свою вотчину",а весь восток Европы зоной своих интересов.Поэтому нашлёпать по рукам уже нужно на этих попытках прямо сейчас.британцы уже год назад утёрли нос России с непризнанием прав на украинские территориальные воды и РФ утёрлась,ноючи...
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10.02.2022 15:36 Ответить
Боюсь, что наши партнёры ответят словами нашего тупого клоуна ЗЕбила- никакой угрозы нет и пошлют его и его зелёную шоблу на... шашлык Пуйла присесть или сходить!)))
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10.02.2022 15:36 Ответить
починається анексія ордло.
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10.02.2022 15:39 Ответить
По факту вона давно анексована. І повернеться разом з Кримом. Можливо, ще Курська, Белгородська та Краснодарська волості.
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10.02.2022 15:49 Ответить
А вже порушили справу проти того хто винен в окупації Криму? То ж мають порушити проти того, хто винен в окупації Чорного і Азовських морів, так?
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10.02.2022 15:40 Ответить
Военных украинских моряков которые проходили Керченский пролив и были без боя взяты в плен оккупационными российскими войсками, нужно вернуть на украинские нары, так как они не выполнили свой долг, а Зеленский дал им квартиры после того как произошёл обмен на ключевого свидетеля по Боингу 777
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10.02.2022 15:41 Ответить
сказав Резников,ми все контролюємо,Так чому ,все контролюючи, в українські порти , на час рашистських навчань в Чорному морі ,не кинули швартові кораблі НАТО?
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10.02.2022 15:45 Ответить
Шо тактика ползучей оккупации, то понятно.Но скорее, аргумент москалей для встречи Нормади,щоб Ермак был сговорчивее.Як вариант
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10.02.2022 15:50 Ответить
пане Резніков (як ви пішли в міністри,зовсім не знаючи військову справу),що вам каже робити ваш "савєтнік у військовій справі"Ганна маляр (такий самий нуль як і ви в цій справі)....що їй підказує інтуіція....?????
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10.02.2022 16:17 Ответить
Пане міністр, а ви впевнені, що маєте моральне право скиглити в бік "партнерів України"? Може підкажете діючому президенту, що замість телефонів і доріг він має займатися зовнішньою політикою? Чи перекриття акваторій для вас новина, яку не можна було передбачити?
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10.02.2022 16:31 Ответить
"Вдруг откуда не возьмись"©️ посреди февраля в Европе поднялся столб пылищи. Стали разбираться с необычным атмосферным феноменом - оказалось, это, поддавшись призыву Резникова, партнёры Украины мадьяр Сийярто, немчура Шольц и итальяшка Драги, сдирая подошвы, наперегонки ломонулись давать ну очень "сильный ответ" России за морскую блокаду Незалежної.
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10.02.2022 16:54 Ответить
партнери дайте відповідь партнери дайте зброю партнери дайте дайте.... НАХЄРА нам така тупорила влада яка за 8 років НІХЄРА не робить за наші податки!!!
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10.02.2022 18:48 Ответить
Самое время англичанам показать принципиальность Гаранта - завести в Чёрное море два три своих эсминца с авианосцем и продемонстрировать свою решимость в поддержке Украины. Или сцыкотно? Всё-таки это не одним корабликом быстро прошмыгнуть, тут могут навалять...
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10.02.2022 19:23 Ответить
резников, а может стоит к зеле обратится? он же недавно вопил к нашим партнерам - не нагнетайте панику, не подрывайте нашу экономику! позор вонючей зеленой власти
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11.02.2022 01:27 Ответить
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