Полиция будет вызывать бизнесмена Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области, - МВД
Правоохранители будут вызывать на допрос возможного участника ДТП в Харьковской области бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.
Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП.
Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
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Омельченко двоих по моему завалил и не сидел ни минуты в тюрьме
Тупой однако)
В его честь и остров в Киеве назвали...
"За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто."
Джерело:
А вилетіти міг із багатьох причин. Якщо не має доказів, що він керував, то він тільки свідок. Ніхто свідку не може заборонити поїхати. Звісно, можливо отримав при ДТП тілесні ушкодження характерні для водія, і зараз вони з нього "сходять", але за діючим КПК це неможливо встановити.
Але його виліт з країни саме сьогодні, відразу після смертельного ДТП, мало кому видасться простим збігом.
Він може боятися тільки одного. Якщо у нього є особистісний конфлікт із владою і вона буде пробувати знищити його руками правоохоронців по "бєспрєдєлу"
Почекаємо.
Хіба що... їх всіх вчора до вечора всі зняли на профілактику...
Інша справа, якщо на камері є як водій вийшов з машини відразу після ДТП, його можливо ідентифікувати. Тоді так, але це вже сподівання на його величність випадок!
Звісно це можливе, бо це ж не якийсь махровий злочинець, злочин ненавмисний, він не готувався до нього, на емоціях міг вийти і навіть спробувати допомогти потерпілому... А якщо не зупинився і прогнав далі, вийшов із авто поза камерами, то тут проблема...
Правда ж?
А чего его вызывать? Установлено, что он за рулем был? Или надо резонансик сделать, подмазавшись борьбой с олигархами, да и отвести тень от сплошного зегейта?
Затримують у нас особу і без рішення суду, в порядку передбаченому ст.207-208 КПК України. Але цей КПК є диверсією Портнова проти України.
Якщо слідчий затримає його по ст.208 КПК, він змушений пред'явити цій особі підозру. Набуття особою статусу підозрюваного = початку притягнення її до кримінальної відповідальності. Тобто після цього, або справа має піти до суду, або вона буде закрита відносно особи, що у свою чергу = незаконному притягненню невинуватої особи до кримінальної відповідальності, а це вже теоретично (а іноді хоч і дуже рідко практично) стаття і кримінальна відповідальність самого слідчого.
От слідчий сидить і думає... Є ДТП, є труп, є припущення що за кермом був "Іванов", ніби і супер, а з іншого боку - висновків експертиз не має. Можливо водій нічого не порушив, можливо ДТП стало причиною дій самого пішохода, можливо той взагалі вчинив самогубство, можливо машина була несправна... та й не виключено, що взагалі інша особа була за кермом...
Скільки ще років потрібно?
- походу новые лица Найвэлычнишого Ледаря *********** дали "добро" на спектакль для благодарного сваквартального лохтората..
Представители DCH объяснили, что водитель допрошен полицией, согласился сотрудничать со следствием и ждет выбора меры пресечения.
«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию», - говорят в компании.
Президент DCH Александр Ярославский сейчас находится в Лондоне, но предварительно дал объяснения: в вечер, когда случилось ДТП, бизнесмен был дома, а происшествия с автомобилями компании комментировать не может.
поки не буде повного розслідування: кого збив, де збив, як збив, коли збив - все залишається максимально туманним!
також не здивуюсь, якщо завтра "виявиться", що калломойський - канібал, піпчук - педофіл, ахмет - вбивця і гвалтівник і т.д. і т.п... чи може інші мільярдери-казнокради вже з москалями порішали і цього разу протидіяти їхньому вторгненню, як в 2041-ому, більше не будуть?
Купуємо попкорн та дивимось далі...
А куди поділися мої більш ранні коментарі до цієї статті?..