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Новости ДТП
16 021 92

Полиция будет вызывать бизнесмена Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области, - МВД

Полиция будет вызывать бизнесмена Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области, - МВД

Правоохранители будут вызывать на допрос возможного участника ДТП в Харьковской области бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области, - СМИ

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

Автор: 

ДТП (7700) МВД (9334) Ярославский Александр (184)


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Топ комментарии
+17
Можно подумать, что за убийство не отмажут)
Омельченко двоих по моему завалил и не сидел ни минуты в тюрьме
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10.02.2022 15:18 Ответить
+14
типо сбил и тихонечко в лес ушел
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10.02.2022 15:25 Ответить
+7
Он типо сбил и из-за этого полетел в Лондон, что бы сховаться? та ну, полет наверное плановый был
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10.02.2022 15:08 Ответить
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Трухин-2 .?
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10.02.2022 15:08 Ответить
Трухин не убил все таки человека а этот убийца..
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10.02.2022 15:09 Ответить
Можно подумать, что за убийство не отмажут)
Омельченко двоих по моему завалил и не сидел ни минуты в тюрьме
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10.02.2022 15:18 Ответить
а Костик Меладзе убил прямо на пешеходноим переходе - и хоть бы хны
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10.02.2022 15:54 Ответить
Давайте пока так не называть его, при таком количестве денег думаю у него не один водитель есть, может и водитель виноват
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10.02.2022 15:59 Ответить
В статье где-то есть слово "водитель"?
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10.02.2022 17:35 Ответить
А статья это последняя инстанция?
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10.02.2022 18:21 Ответить
То що не вбив то не його заслуга, а просто пощастило.
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10.02.2022 17:14 Ответить
Монастирський-2

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10.02.2022 16:34 Ответить
Найцікавіше,що чмирити нового міністра, доручили підручному міністра старого....
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10.02.2022 16:37 Ответить
Он типо сбил и из-за этого полетел в Лондон, что бы сховаться? та ну, полет наверное плановый был
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10.02.2022 15:08 Ответить
типо сбил и тихонечко в лес ушел
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10.02.2022 15:25 Ответить
У Ярославского частный самолёт, а не рейсовый. Поэтому не надо глупости писать и отмазывать. Пислоты чартера могут даже в воздухе план полёта менять.
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11.02.2022 07:07 Ответить
Тільки через Інтерпол із Великобританії.
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10.02.2022 15:08 Ответить
Англы наши кореша, выдадут аж бегом!
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10.02.2022 15:12 Ответить
Тебе Джонсон или Елизавета сказали что кореша?
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10.02.2022 16:17 Ответить
Что, подгорает москалик?)
Тупой однако)
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10.02.2022 19:03 Ответить
Дима ніхто не видає. Хоч інтерпол шукає. Видать, в нього паспорт на вигадане ім'я. І в ярика також купа паспортів.; чи ти сумніваєшся?
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10.02.2022 15:15 Ответить
У Труханова греческий паспорт на имя Анзопулоса. Российский правда опять Труханов. А Изральский не знаю на чьё имя, наверное на фамилию мамы.
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10.02.2022 15:27 Ответить
Он же памятник, кто ж его посадит ?)
В его честь и остров в Киеве назвали...
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10.02.2022 19:04 Ответить
А він хіба особисто був за кермом? Якщо водій, то посадять простого водія, точніше відкупиться. Зараз адвокати потягнуть час, за пів рочку біль втрати спаде. привчать потерпілих до думки, що загиблого вже не повернеш. Дадуть нормальний кеш і рідні самі напишуть, що жодних претензій не мають і просять не саджати...
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10.02.2022 15:10 Ответить
Навряд би він тікав з країни, якби не був за кермом.

"За словами джерела, такі номери має передня машина кортежу Ярославського, який часто сам водить авто."

Джерело:
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10.02.2022 15:12 Ответить
Будьте реалістами. Шанси довести, що саме він був за кермом дуже незначні. Хіба випадкове якесь відео. Тому, навіть якщо і він був, то зараз там готують адвокати водія, що на себе візьме провину.
А вилетіти міг із багатьох причин. Якщо не має доказів, що він керував, то він тільки свідок. Ніхто свідку не може заборонити поїхати. Звісно, можливо отримав при ДТП тілесні ушкодження характерні для водія, і зараз вони з нього "сходять", але за діючим КПК це неможливо встановити.
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10.02.2022 15:16 Ответить
Я це все розумію і вже писала сьогодні, що це буде справа Трухіна №2.
Але його виліт з країни саме сьогодні, відразу після смертельного ДТП, мало кому видасться простим збігом.
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10.02.2022 15:21 Ответить
Чому? Я думаю, що він дуже часто вилітає з країни. Невже ви думаєте, що із нашим КПК ім.Портнова, його адвокатами, тим рівнем до якого довели слідство поліції, він чогось боїться?
Він може боятися тільки одного. Якщо у нього є особистісний конфлікт із владою і вона буде пробувати знищити його руками правоохоронців по "бєспрєдєлу"
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10.02.2022 15:35 Ответить
По-нормальному, він має публічно прокоментувати цю ситуацію, повідомити коли планує повернутись в Україну.
Почекаємо.
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10.02.2022 15:38 Ответить
А із владою конфлікту якраз нема - він ж був фактично спонсором виборчої кампанії зеленого кандидата в мери Харкова Терехова...
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10.02.2022 15:44 Ответить
ДТП сталось на окружній Харкова, вотчини Авакова, де він натикав відеокамер аж овердопрутня.
Хіба що... їх всіх вчора до вечора всі зняли на профілактику...
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10.02.2022 15:35 Ответить
Камера камері не рівня. Якщо сам момент ДТП є, це ж не доводить хто був за кермом.
Інша справа, якщо на камері є як водій вийшов з машини відразу після ДТП, його можливо ідентифікувати. Тоді так, але це вже сподівання на його величність випадок!
Звісно це можливе, бо це ж не якийсь махровий злочинець, злочин ненавмисний, він не готувався до нього, на емоціях міг вийти і навіть спробувати допомогти потерпілому... А якщо не зупинився і прогнав далі, вийшов із авто поза камерами, то тут проблема...
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10.02.2022 15:39 Ответить
Джерело то такое...ничего ему лично не будет..в моей голове он был относительно мелким харьковским олигархом, которого тупо нагнули донецкие, отжав тот же Металлист..а теперь стал обычной олигархической гнидой..впрочем, они все такие..нечего придумывать сказки про хороших и плохих олигархов)))( это я себе)))
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10.02.2022 15:19 Ответить
Вибачте, але рідко який навіть директор середньої фірми водить авто особисто. В усіх нормальних бізнесменів є водії ...
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10.02.2022 15:51 Ответить
Тоді він швидко повернеться і дасть покази як свідок.
Правда ж?
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10.02.2022 15:53 Ответить
Где жизнь человека не цениться совсем-это не страна а территория рабовладельцев и рабов.
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10.02.2022 15:11 Ответить
Врешті решт, це ж не умисний злочин. Наразі відомо що людина загинула, не факт, що водій порушив ПДР. Звісно, що ніхто у це не повірить, бо він заможний, може зарішати, але в житті доволі часто пішоходи гинуть в наслідок безпечності, а не дій водія...
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10.02.2022 15:18 Ответить
Зе команда за прошлые сутки на тот свет 280 человек отправила, читай сбила еще один Боинг, и ничо...
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10.02.2022 15:20 Ответить
Адвокатик, а ты еше не в Венгрии? Ты ж так хотел к *******? Ну или дети твои..уж не помню, извини, кто там из вас к ******* хотел)))
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10.02.2022 15:21 Ответить
Якщо не пригадуєш то й не пиши. Чи тобі подобається виставляти себе дебілом? Я на дух мадярів не переношу.
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10.02.2022 15:25 Ответить
Ух ты, так быстро...

А чего его вызывать? Установлено, что он за рулем был? Или надо резонансик сделать, подмазавшись борьбой с олигархами, да и отвести тень от сплошного зегейта?
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10.02.2022 15:11 Ответить
А чого одразу не затримали ? Дали дозвіл на виліт.
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10.02.2022 15:12 Ответить
На якій підставі? Було рішення суду?
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10.02.2022 15:20 Ответить
От ти цікавий...Хіба вбивцю затримують лише за рішенням суду , а не по факту ?
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10.02.2022 15:23 Ответить
Він не вбивця. Стаття про яку йде мова це неумисний злочин (ДТП).
Затримують у нас особу і без рішення суду, в порядку передбаченому ст.207-208 КПК України. Але цей КПК є диверсією Портнова проти України.
Якщо слідчий затримає його по ст.208 КПК, він змушений пред'явити цій особі підозру. Набуття особою статусу підозрюваного = початку притягнення її до кримінальної відповідальності. Тобто після цього, або справа має піти до суду, або вона буде закрита відносно особи, що у свою чергу = незаконному притягненню невинуватої особи до кримінальної відповідальності, а це вже теоретично (а іноді хоч і дуже рідко практично) стаття і кримінальна відповідальність самого слідчого.
От слідчий сидить і думає... Є ДТП, є труп, є припущення що за кермом був "Іванов", ніби і супер, а з іншого боку - висновків експертиз не має. Можливо водій нічого не порушив, можливо ДТП стало причиною дій самого пішохода, можливо той взагалі вчинив самогубство, можливо машина була несправна... та й не виключено, що взагалі інша особа була за кермом...
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10.02.2022 15:32 Ответить
Мовляв , бери свій ножичок і чухай, а ми поки до суду підемо, щоб тебе затримати.
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10.02.2022 15:24 Ответить
Це ти про стерненко?
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10.02.2022 19:34 Ответить
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10.02.2022 15:12 Ответить
Но есть справедливость все таки-рано или поздно все мы умрем..а там ...........................................
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10.02.2022 15:13 Ответить
Харьковчане хвалят Ярославского..а вот это залет( если уместно такое слово к убийству)). Мне тоже импонировал Ярославский- Металлист начал из жопы вытягивать.. Теперь нет, и плевать на Металлист(((
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10.02.2022 15:13 Ответить
Хорькивчане, как правило, хвалят то, что сделало Украине очень больно и то, что лежит в гробу, хотя должно было сидеть с 2014 года. По адептам руцького мира - первый на вселенной
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10.02.2022 17:44 Ответить
Президент фк Карпати Демінський теж декілька років назад у дтп вбив людину та втік,його досі викликають на допит...покидьки...
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10.02.2022 15:14 Ответить
Все мы смертные и никто не знает что там на той стороне...но умрем 100%..
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10.02.2022 15:14 Ответить
Об этом даже в банде Зели не знают.
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10.02.2022 15:30 Ответить
Пишіть в Лондон, або в СпортЛото
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10.02.2022 15:18 Ответить
Если автомобиль не установлен, как установили водителя?
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10.02.2022 15:20 Ответить
номерний знак на місці ДТП залишився, загубили при зіткненні.
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10.02.2022 15:36 Ответить
Его за рулем не было, инфа 100%, по камерам пробили)
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10.02.2022 15:20 Ответить
Он в багажнике как Чаус лежал.
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10.02.2022 15:29 Ответить
Знову за кермом буде якийсь чоловік в червоному, мінімум через півроку з*ясують, якщо і журналісти допоможуть.
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10.02.2022 15:22 Ответить
Да как с гуся вода
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10.02.2022 15:28 Ответить
Пындець Металісту
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10.02.2022 15:28 Ответить
И это прекрасно
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10.02.2022 15:50 Ответить
Может быть что это подстава.
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10.02.2022 15:45 Ответить
Прощай "Метаглист", бггг
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10.02.2022 15:50 Ответить
Этот вызов равносильно, что постучать монтировкой по столбу....
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10.02.2022 15:51 Ответить
Воочию можно будет убедиться на сколько реально идет война с олигархами , а не с "одним" конкретным олигархом. Ну а если серьезно, таких людей не садят.. да и не таких тоже.
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10.02.2022 15:51 Ответить
Все ще не впевнився???
Скільки ще років потрібно?
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10.02.2022 17:18 Ответить
Впевнився. Тока их всех нужно на цугундер. И того и этого и остальных. А то у нас одни борются только с одним олигархом. А другие защищают только одного олигарха. Ну и какая между этими "борцами - защитниками" разница... кто откуда "кормится" тот с тем и борется, иди защищает.
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10.02.2022 18:29 Ответить
Не визвати скору і втікати з України це дуже тупо, такі люди рішають такі питання по іншому.
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10.02.2022 15:52 Ответить
в трубу дзвонити хіба
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10.02.2022 15:55 Ответить
Мене цікавить інше. Ярославський так поспішав, бо щось знає з приводу Харкова?
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10.02.2022 15:56 Ответить
Думаю, що це може бути підстава з боку російських спецслужб.
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10.02.2022 16:05 Ответить
а можно мы вас вызовем, когда вы уже улетите в "тёплые края", ваше величество?
- походу новые лица Найвэлычнишого Ледаря *********** дали "добро" на спектакль для благодарного сваквартального лохтората..
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10.02.2022 16:07 Ответить
Сбежал с места дтп,сбежал из страны,разве может так поступать хозяин Харькова,конечно невиновен,бояться он может только сопляка курченко,который его напугал до смерти,наше МВД ему бояться нечего.
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10.02.2022 16:25 Ответить
Колишній таксист мабуть розлучився керувати автомобілем
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10.02.2022 16:32 Ответить
Ярославский- :Можно я тихонечко в лес уйду?(свалю в Лондон)?
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10.02.2022 16:32 Ответить
Та ні, поліція поїде у відрядження до Ярославського!
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10.02.2022 16:46 Ответить
У багатіїв так прийнято - вбив людину і поїхав за кордон на відпочинок. А адвокати все порішають, кому треба грошиків порозносять.
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10.02.2022 17:15 Ответить
Їхав кортеж........Ярославського, Де конкретизація, що збив Ярославський. Не треба підсовувати "вонючки".
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10.02.2022 17:29 Ответить
///
Представители DCH объяснили, что водитель допрошен полицией, согласился сотрудничать со следствием и ждет выбора меры пресечения.

«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию», - говорят в компании.

Президент DCH Александр Ярославский сейчас находится в Лондоне, но предварительно дал объяснения: в вечер, когда случилось ДТП, бизнесмен был дома, а происшествия с автомобилями компании комментировать не может.
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10.02.2022 17:36 Ответить
На этот раз кто в красной футболке?
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10.02.2022 17:48 Ответить
Ярославський вирішив швидкою їздою освіжитися після напруженого трудового дня на окружній. Аж раптом якийсь чолов"яга з криком "сметь олігархам" і гранатою в руці кидається під авто! І нічого- граната кудись зникає, а захисник знедолених гине мученицькою смертю... За дивним збігом обставин в аеропорту в цей час знаходився літак бізнесмена, готовий до зльоту. Бідолага з переляку чкурнув світ за очі. кажуть, що в Лондон? Впевнений, що наша доблесна поліція з ним розбереться! Він же з зеленою владою і не товаришував ніби-то...
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10.02.2022 17:50 Ответить
За убийство человека от 3до 8 это Украина,детка. Если ты олигарх, то это условно, если ноунейм то 8, с хорошим поведением 6. По закону Савченко (не в курсе отменили его или нет) : 4-3 года. Зато если ты случайно убьешь дома грабителя, то тебе впаяют больше, чем бухому водиле. Самые справедливые и беспощадные к логике законы. Это даже если не учитывать коррупцию. А с коррупцией то абсолютный фарс.
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10.02.2022 19:57 Ответить
Поліція може поцілувати Ярославського в дупу. Така назва статті читається між рядків.
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10.02.2022 20:45 Ответить
Як би там не було, а Ярославський вже на гачку у ВаЗеліна.
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10.02.2022 21:23 Ответить
а замітьте, як чітко одна з найбагатших людей "збила" людину в момент, коли москалі хочуть напасти на область, яку у великій мірі контролює ця людина.... як гарно все співпало... чиста випадковість... щастить москалям. Тепер захоплювати заводи харківської області стало в рази легше!

поки не буде повного розслідування: кого збив, де збив, як збив, коли збив - все залишається максимально туманним!

також не здивуюсь, якщо завтра "виявиться", що калломойський - канібал, піпчук - педофіл, ахмет - вбивця і гвалтівник і т.д. і т.п... чи може інші мільярдери-казнокради вже з москалями порішали і цього разу протидіяти їхньому вторгненню, як в 2041-ому, більше не будуть?
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11.02.2022 00:05 Ответить
Ну, от - Монастирський каже, що посадить саме того, хто був за кермом, а того водія, що взяв провину на себе - судитимуть за введення в оману слідчих. Його там не було і близько - встановили.

Купуємо попкорн та дивимось далі...

А куди поділися мої більш ранні коментарі до цієї статті?..
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11.02.2022 00:47 Ответить
Его отчество "Владленович". Владлен в расшифровке "Владимир Ленин". То есть он как бы сын Владимира Ленина. То кто же его посадит, если как минимум 90% наших политиков из коммуняцкой номенклатуры СССР, сидевшей под иконами Ленина.
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11.02.2022 02:09 Ответить
Зеля ни разу не коммуняка и не крещёный,вообщем чистоган.
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11.02.2022 07:19 Ответить
Зеля у нас не диктатор. Он совместно с коломойшей имеют свои принципиальные цели (в первую очередь бабло), но то что для них не принципиально они ориентируются на общую обстановку.
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11.02.2022 07:55 Ответить
В Саудовской Аравии те ещё диктаторы сидят у власти веками причём все из одной семьи,гомосекам там рубят бошки на площадях,но людей всё устраивает и живут отлично.
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11.02.2022 08:02 Ответить
Не такой Ярославский дурак,что б наехать на человека, скорее все подстроено, что б получить убежище в Великобритании перед вторжением.
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11.02.2022 08:30 Ответить
 
 