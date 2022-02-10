Полиция будет вызывать бизнесмена Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области, - МВД

Правоохранители будут вызывать на допрос возможного участника ДТП в Харьковской области бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.