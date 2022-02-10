В делах, которые расследовало НАБУ, к реальным срокам приговорили уже 40 человек, - Сытник

В тех делах, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро, по состоянию на сегодняшний день уже 40 человек приговорены к реальной мере наказания, относительно значительного количества из этих лиц приговоры уже вступили в силу.

Об этом на брифинге в Укринформе проинформировал директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже устойчивая тенденция к увеличению количества приговоров в тех делах, которые расследовались Антикоррупционным бюро. Я вчера смотрел цифры - сейчас, на сегодняшний день, 40 приговорены к реальной мере наказания, в отношении значительного числа из этих лиц приговор вступил в силу, то есть прошел апелляционную инстанцию, и некоторые из них прошли даже уже кассационную инстанцию", - сообщил Сытник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение "слуге народа" Трубицыну согласовано, депутат задержан, - Сытник

По его словам, были вынесены реальные приговоры в отношении 13 судей, 5 прокуроров, из них 3 прокурора - из Генеральной прокуратуры, 2 прокурора - это руководители прокуратур областного уровня, три человека - это работники СБУ, которые были приговорены к реальной мере наказания.

"И это как раз то, что от нас требовалось, в этих приговорах; если это речь идет о преступлениях, которые предусматривают конфискацию имущества, то суд применяет конфискацию, и есть уже даже выполненные решения суда в части конфискации. И это очень приятно, потому что это показывает, что, несмотря на все преграды, антикоррупционная система продолжает развиваться, и антикоррупционная реформа, она продолжается", - сообщил глава НАБУ.