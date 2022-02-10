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Новости Борьба с коррупцией
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В делах, которые расследовало НАБУ, к реальным срокам приговорили уже 40 человек, - Сытник

В делах, которые расследовало НАБУ, к реальным срокам приговорили уже 40 человек, - Сытник

В тех делах, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро, по состоянию на сегодняшний день уже 40 человек приговорены к реальной мере наказания, относительно значительного количества из этих лиц приговоры уже вступили в силу.

Об этом на брифинге в Укринформе проинформировал директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас уже устойчивая тенденция к увеличению количества приговоров в тех делах, которые расследовались Антикоррупционным бюро. Я вчера смотрел цифры - сейчас, на сегодняшний день, 40 приговорены к реальной мере наказания, в отношении значительного числа из этих лиц приговор вступил в силу, то есть прошел апелляционную инстанцию, и некоторые из них прошли даже уже кассационную инстанцию", - сообщил Сытник.

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По его словам, были вынесены реальные приговоры в отношении 13 судей, 5 прокуроров, из них 3 прокурора - из Генеральной прокуратуры, 2 прокурора - это руководители прокуратур областного уровня, три человека - это работники СБУ, которые были приговорены к реальной мере наказания.

"И это как раз то, что от нас требовалось, в этих приговорах; если это речь идет о преступлениях, которые предусматривают конфискацию имущества, то суд применяет конфискацию, и есть уже даже выполненные решения суда в части конфискации. И это очень приятно, потому что это показывает, что, несмотря на все преграды, антикоррупционная система продолжает развиваться, и антикоррупционная реформа, она продолжается", - сообщил глава НАБУ.

Автор: 

НАБУ (4242) Сытник (958)


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10.02.2022 15:26 Ответить
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А вот тут даже я удивился. После того, как 4 февраля руководство США передало Украине первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы, то я и в кошмарном сне не мог представить, что уже 9 февраля кто-то будет продают их по 35 000$ за штуку. Я так понимаю, что списание нескольких машин прошло успешно и кто-то решил обеспечить себе конец эпохи бедности по примеру депутатов от "Слуги народа" Клочко, Юрченко, Кузминых и других представителей https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZXNMwZw55rL6VtLhiJNMx2pVTvD9kkSTN7ITNzFNSYNtrdlUOgfxRBVBm-dccblExJnNuF_jw1mAFJHRXIJ7x7Bv-rKeD6kF6aQcxEYVrTqUV0eZhL7DTwxlNzoFRCBHDA&__tn__=*NK-R #моносброда .

Красиво живут чиновники при Вас, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZXNMwZw55rL6VtLhiJNMx2pVTvD9kkSTN7ITNzFNSYNtrdlUOgfxRBVBm-dccblExJnNuF_jw1mAFJHRXIJ7x7Bv-rKeD6kF6aQcxEYVrTqUV0eZhL7DTwxlNzoFRCBHDA&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Но мерзко.


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10.02.2022 15:45 Ответить
ну не чули, щоб хоч одного державного бандюка посадили, мабуть чотири десятка якихось шісток?
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10.02.2022 15:45 Ответить
Сама цифра 40, уже є недовіра. Нагадує про 40 років походеньок Мойсея з людьми пустелею.
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10.02.2022 16:29 Ответить
 
 