Германия не обещала нерасширения НАТО, – экс-советник канцлера Коля Тельчик опроверг заявление Путина

Хорст Тельчик, многолетний советник по внешней политике экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, недвусмысленно отверг заявление президента РФ Владимира Путина о якобы полученном Москвой в конце холодной войны обещании НАТО не расширяться на восток.

В интервью медиакомпании Deutsche Welle он подчеркнул, что участвовал во всех переговорах главы правительства ФРГ с президентом СССР Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни на каком этапе не было никаких обещаний или обсуждений расширения НАТО", - цитирует Тельчика DW.

"Единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения (Германии - ред.) на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме бундесвера, ни объектов НАТО. И это было выполнено. Но дальше этого обещания не было", - заявил экс-советник Коля.

По мнению Тельчика, требование Кремля о нерасширении НАТО неприемлемо и президент РФ знает это. "Суверенное государство в нашем понимании, демократическое государство самостоятельно решает, хочет ли оно принадлежать к альянсу и к какому именно", - объяснил он.

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Бывший советник экс-канцлера охарактеризовал конфликт вокруг Украины как "очень серьезный". Любое происшествие может спровоцировать его эскалацию, указал Тельчик. Когда силы обеих сторон находятся так близко друг к другу, как в данный момент, риск непреднамеренного инцидента очень высок, и поэтому первой задачей будет добиться большего разъединения с обеих сторон, добавил он.

Вторжение России в Украину будет означать конец для газопровода "Северный поток - 2", уверен экс-советник бывшего канцлера. "Если дело дойдет до военной агрессии, этот проект не выживет", - заявил Тельчик.

В свете конфликта вокруг Украины ряд западных лидеров уже дали понять Москве, что при вторжении России в соседнюю страну газопроводу грозят новые санкции.

Как сообщалось, в январе глава российской делегации Сергей Рябков на встрече в Женеве представителей США и РФ заявил, что России нужны "железобетонные гарантии" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, закрепленные в решении мадридского саммита Альянса.

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Очередной саммит НАТО должен пройти 29-30 июня 2022 года в Мадриде (Испания).