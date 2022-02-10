РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13005 посетителей онлайн
Новости
6 664 33

Германия не обещала нерасширения НАТО, – экс-советник канцлера Коля Тельчик опроверг заявление Путина

Германия не обещала нерасширения НАТО, – экс-советник канцлера Коля Тельчик опроверг заявление Путина

Хорст Тельчик, многолетний советник по внешней политике экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, недвусмысленно отверг заявление президента РФ Владимира Путина о якобы полученном Москвой в конце холодной войны обещании НАТО не расширяться на восток.

В интервью медиакомпании Deutsche Welle он подчеркнул, что участвовал во всех переговорах главы правительства ФРГ с президентом СССР Михаилом Горбачевым и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни на каком этапе не было никаких обещаний или обсуждений расширения НАТО", - цитирует Тельчика DW.

"Единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения (Германии - ред.) на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме бундесвера, ни объектов НАТО. И это было выполнено. Но дальше этого обещания не было", - заявил экс-советник Коля.

По мнению Тельчика, требование Кремля о нерасширении НАТО неприемлемо и президент РФ знает это. "Суверенное государство в нашем понимании, демократическое государство самостоятельно решает, хочет ли оно принадлежать к альянсу и к какому именно", - объяснил он.

Также читайте: Путин заявил о намерении добиваться от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Бывший советник экс-канцлера охарактеризовал конфликт вокруг Украины как "очень серьезный". Любое происшествие может спровоцировать его эскалацию, указал Тельчик. Когда силы обеих сторон находятся так близко друг к другу, как в данный момент, риск непреднамеренного инцидента очень высок, и поэтому первой задачей будет добиться большего разъединения с обеих сторон, добавил он.

Вторжение России в Украину будет означать конец для газопровода "Северный поток - 2", уверен экс-советник бывшего канцлера. "Если дело дойдет до военной агрессии, этот проект не выживет", - заявил Тельчик.

В свете конфликта вокруг Украины ряд западных лидеров уже дали понять Москве, что при вторжении России в соседнюю страну газопроводу грозят новые санкции.

Как сообщалось, в январе глава российской делегации Сергей Рябков на встрече в Женеве представителей США и РФ заявил, что России нужны "железобетонные гарантии" того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО, закрепленные в решении мадридского саммита Альянса.

Также читайте: Россия не должна указывать, кому вступать в НАТО, - Квин

Очередной саммит НАТО должен пройти 29-30 июня 2022 года в Мадриде (Испания).

Автор: 

Германия (7117) Горбачев (139) НАТО (10180) путин владимир (31660) СССР (814) членство в НАТО (1550)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Якщо кацап не збрехав, то він мабуть дуже хворий або мертвий!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:38 Ответить
+12
то, что ***** врет постоянно, по моему, давно ни для кого не секрет.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:38 Ответить
+8
Німеччина обіцяла лише блокувати вступ України...
показать весь комментарий
10.02.2022 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Німеччина обіцяла лише блокувати вступ України...
показать весь комментарий
10.02.2022 15:36 Ответить
Якщо кацап не збрехав, то він мабуть дуже хворий або мертвий!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:38 Ответить
А с каких это пор тяжелая болезнь делает кацапа честным? Скорее, наоборот.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:47 Ответить
Кацап открывает рот или чтобы збрехать, или чтобы сто грамм накатить.
показать весь комментарий
11.02.2022 06:55 Ответить
Тільки мертвий кацап не бреше.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:00 Ответить
то, что ***** врет постоянно, по моему, давно ни для кого не секрет.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:38 Ответить
***** за вислів про красавіцу навіть кацапи гопником називають в коментарях
показать весь комментарий
10.02.2022 15:44 Ответить
Та це не гопнік, а некрофіл... Пісня ж про секс із трупом!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:50 Ответить
Ну вони ж свого сцаря ще не готові таким словом називати
показать весь комментарий
10.02.2022 15:51 Ответить
То фашисти кажуть, що тепер не вони фашисти, а фашисти москалі.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:38 Ответить
Глухий не почує то й видумає
Можна подумати, що хтось очікував іншу відповідь.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:41 Ответить
Так всетаки Коля чи Горст?
показать весь комментарий
10.02.2022 15:42 Ответить
Варто було все ж написати "пьрик Гельмута Коля". 😊Я теж двічі заголовок перечитав. Все стараюся згадати ю, що то за Коля. 😁
показать весь комментарий
10.02.2022 15:57 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 16:06 Ответить
Я тоже сразу так подумал
показать весь комментарий
10.02.2022 16:30 Ответить
Та Пуйлу хоч кілок на голові теши він буде марити своє!
показать весь комментарий
10.02.2022 15:46 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 15:52 Ответить
Коли путіну "склеють ласти"
Чи то "лапті сплетуть" йому білі
Я задію свої таланти
Й заспіваю для Чипутіли.
Вже дістала баяна старого
І протерла його від пилу
Все для путіна! Все для нього!
Я БАЯН ПОРВУ ЗА ЧИПУТІЛУ!
показать весь комментарий
10.02.2022 16:03 Ответить
Бункерный дед на старость превратился в корову.... Ляп...ляп...ляп...
Шо не слово....то коровья лепеха.
Когда ты уж здохнеш тварь мерзкая?
показать весь комментарий
10.02.2022 16:06 Ответить
Когда оно здохнет ей Богу наверну стакан вискаря или сема...за упокой этой паскуды
показать весь комментарий
10.02.2022 16:07 Ответить
На початку 2000-х "Дзеркало тижня", посилаючись на британські ЗМІ писало про таємні домовленості Кремля з Німеччиною, що розширення ЄС і НАТО на пострадянський простір далі Прибалтики не піде. Саме в той час канцлером ФРН був Шредер, а у Москві сидів вже путі=н.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:28 Ответить
Коль не обіцяв. А Шредер? Треба дивитись всі секретні угоди і протоколи які підписував Шредер з путіним. Не просто так після завершення своєї каденції він пішов на службу до кремлівського фюрера. І у Меркель треба запитати чого вона трупом лягала на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року щоб не дати ПДЧ в НАТО Україні і Грузії.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:20 Ответить
Вопро́с о существова́нии договорённости о нерасшире́нии НА́ТО в Восто́чную Евро́пу, предположительно достигнутой в каком-то виде в ходе переговоров между СССР и США по объединению Германии в 1990 году, является одним из конфликтных моментов в отношениях России и НАТО. Российские власти утверждают, что такая договорённость имела место в устной форме[1] и альянс своим расширением её нарушил[2], руководители же альянса утверждают, что такого обещания не давалось[3] и что такое решение могло быть принято только в письменном виде[4][5]; сам экс-президент СССР Михаил Горбачёв высказывался в отношении существования «гарантии нерасширения НАТО на восток» противоречиво, подтверждая её существование в одних интервью[6][7] и опровергая в других[8][9]. В научном сообществе мнения по поводу существования или отсутствия договорённости о нерасширении также расходятся[10][11].

Как я понимаю заверение было, но так как только на словах, пойди докажи. В России сами виноваты что не оформили письменно. Понятно, что каким-нибудь меморандумом в который раз бы просто подтерлись. Но по крайней мере, не было бы этих споров.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:22 Ответить
Даже если и были они автоматически обнулились с момента распада СССР.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:31 Ответить
я прекрасно помню те времена, не до не расширения НАТО тогда было,
одно было требование, дайте нам денег, дайте продуктов
показать весь комментарий
10.02.2022 21:07 Ответить
нехай німці вчергове переконаються в тому, як касапи трактують договори і домовленості.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:27 Ответить
Німці все добре знають, бо вони мають таємні домовленості, які підписав Шредер і путін. Тому коли справа доходить до питання чи то членства України в ЄС та НАТО, чи то санкцій проти параші, чи просто засудження якихось дій путіна починають крутитись як собака в сливках.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:35 Ответить
брехливое ***** ужос
показать весь комментарий
10.02.2022 16:37 Ответить
Ой.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:49 Ответить
Вопрос стоит так: Если Украина в НАТО ,то влияние России в Украине значительно упадет ,тогда Россия навсегда перестанет главенствовать у нас и конец мечтам Путина воссоздать бывший Советский Союз и товарищу Пу войти в историю как собиратель русских земель ,если нет то этот П*дор еще поборется
показать весь комментарий
10.02.2022 17:10 Ответить
путен - ******? не, не может быть!! )
показать весь комментарий
10.02.2022 17:34 Ответить
какие обещания могла требовать москва если жрать не было ничерта в рашке
показать весь комментарий
10.02.2022 21:04 Ответить
 
 