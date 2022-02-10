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Новости Война
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Россия должна подтвердить действиями заявления, что она не нападет на Украину, - глава МИД Великобритании Трасс

Россия должна подтвердить действиями заявления, что она не нападет на Украину, - глава МИД Великобритании Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что британская сторона надеется, что заявления России об отсутствии планов напасть на Украину будут подкреплены конкретными действиями.

"Мы бы хотели, чтобы военное оборудование, а также военные, развернутые на границе с Украиной, переместились куда-то, потому что сейчас конфигурация сил создает реальную угрозу", - заявила Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, Лавров сегодня сказал ей, что "У России нет планов по вторжению в Украину", но эти слова должны "быть подкреплены реальными действиями".

Трасс отметила, что война в Украине увенчаться скорым успехом не сможет, а значит, она может переродиться в затяжной конфликт. Поэтому любой ценой нужно "избежать такого развития событий".

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Британский министр в очередной раз подчеркнула, что "Украина - это суверенное государство, которое само принимает решение, присоединяться к НАТО или нет".

Также Лиз Трасс убеждена, что в случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" запущен не будет.

Открывая переговоры с российской стороной, Трасс заявила, что на них скорее можно будет достичь "прогресса по укреплению безопасности всех" при условии уважения Москвы к принципу территориальной целостности и суверенитета Украины, "под которыми Россия добровольно подписалась в 1994 году в рамках Будапештского меморандума".

Автор: 

Великобритания (5048) россия (96481) Трасс Элизабет (116)


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10.02.2022 16:03 Ответить
у пі.дорососії один шлях - сдохнути як можна швидже з усіма єдиноросами лдпрівцями та іншим представникам біологічного сміття!
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10.02.2022 16:06 Ответить
у вас і України з путіним різні поняття слова "вторгнення".зараз,за оцінкою рєзнікова,йде повзуча окупація Азовського і Чорного моря путіним.а у путіна це навчання.госдура розглядатиме законопроект про признання ордло.для України це продовження анексії ордло.потрібно вводити санкції проти путіна.
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10.02.2022 16:21 Ответить
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10.02.2022 17:01 Ответить
Входит в шестёрку экономик мира , насрать на рубль, доллар по 8 гривень , санкции декоративные и ничтожные , дружба на бумаге , между странами только выгода и свои интересы , Европа и США были и остаются по факту крупнейшими торговыми партнёрами Рахи . Время как время, любой скажет , что стало лучше, мешает только ковид . Гордость пусть засунет себе в одно место .
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10.02.2022 19:15 Ответить
 
 