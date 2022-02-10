Россия должна подтвердить действиями заявления, что она не нападет на Украину, - глава МИД Великобритании Трасс
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что британская сторона надеется, что заявления России об отсутствии планов напасть на Украину будут подкреплены конкретными действиями.
"Мы бы хотели, чтобы военное оборудование, а также военные, развернутые на границе с Украиной, переместились куда-то, потому что сейчас конфигурация сил создает реальную угрозу", - заявила Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, Лавров сегодня сказал ей, что "У России нет планов по вторжению в Украину", но эти слова должны "быть подкреплены реальными действиями".
Трасс отметила, что война в Украине увенчаться скорым успехом не сможет, а значит, она может переродиться в затяжной конфликт. Поэтому любой ценой нужно "избежать такого развития событий".
Британский министр в очередной раз подчеркнула, что "Украина - это суверенное государство, которое само принимает решение, присоединяться к НАТО или нет".
Также Лиз Трасс убеждена, что в случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" запущен не будет.
Открывая переговоры с российской стороной, Трасс заявила, что на них скорее можно будет достичь "прогресса по укреплению безопасности всех" при условии уважения Москвы к принципу территориальной целостности и суверенитета Украины, "под которыми Россия добровольно подписалась в 1994 году в рамках Будапештского меморандума".
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