Ярославский о ДТП: "Я спал дома и утром только узнал об этом"
Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.
Об этом он заявил в комментарии "Объективу", информирует Цензор.НЕТ.
"Я спал дома и утром только узнал об этом", - отреагировал Ярославский на вопрос о ДТП.
Тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, Ярославский не подтвердил, но и не опроверг.
На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".
На вопрос: "Как вы вообще можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".
На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите кортежа".
Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем объясняет появление в СМИ подобной информации.
"Послушайте, я не Нострадамус, откуда я знаю", – ответил бизнесмен.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.
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Будуть вони нас давити, бо грошей у халакостних більше
ЗДАЄТЬСЯ З'ЯВИВСЯ НОВИЙ ДИМІНСЬКИЙ.
Ніхто не винуватий; а той 50-річний чоловік просто зробив суїцид з КАМАЗом.
І якщо воно, оте ярославське, бреше - є привід до затримання. Я б іще отого чоловіка, що на себе бере, перевірив, якщо бреше - значить оте ярославське прикриває. І йому б впаять!
Цікаво а чим ви доведете, що він примусив водія покинути місце ДТП?
Особливо, якщо той не буде на стороні слідства, а ймовірність цього складає 99, 9999%
Та й як ви кваліфікуєте такі його дії? за якою статтею? Недонесення?
потом ваще заявят что машину украли...(если сильно покоцаная)
или номера (если уже подрихтовали)
Нормальный человек, и далеко не олигарх, в ситуации даже когда не виноват, пытается помочь пострадавшему, оплачивает лечение/похороны..., а этот упырь прикинулся шлангом и свалил бухать в Лондон.
А то шо в такой ситуации пытается отмазать своих явно указывает на их виновность.
И насколько надо быть тупым или брехуном, чтобы не знать приблатненные номера своих машин !?
Нагадаємо, що вночі 10 лютого на трасі Чугуїв - Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.
Далі - офіційна заява:
У зв'язку із зацікавленістю мас-медіа у висвітленні ДТП, яке сталося у ніч з 9 на 10 лютого 2022 р. на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", повідомляємо наступне:
1. За кермом автомобіля з номерними знаками, знайденими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу.
2. 10 лютого 2022 р. Олександр Ярославський відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю
«За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал.
Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения» - говорится в заявлении.
Вы шо не смотрели с лёгким паром?
********барский кортеж ехал. Господь говорит: Аз воздам. ярославский! Здесь ты считаешь себя кем-то, выше чем остальные люди, которых ты и за людей не считаешь. Но перед Господом - ты говно и ведешь себя высокомерно и лицемерно.