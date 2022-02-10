Ярославский о ДТП: "Я спал дома и утром только узнал об этом"

Бизнесмен Александр Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.

Об этом он заявил в комментарии "Объективу", информирует Цензор.НЕТ.

"Я спал дома и утром только узнал об этом", - отреагировал Ярославский на вопрос о ДТП.

Тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, Ярославский не подтвердил, но и не опроверг.

На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

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На вопрос: "Как вы вообще можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

На уточнение, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил: "Спросите кортежа".

Также Ярославский отказался озвучить свое мнение о том, чем объясняет появление в СМИ подобной информации.

"Послушайте, я не Нострадамус, откуда я знаю", – ответил бизнесмен.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.