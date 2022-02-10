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Новости Война
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Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай вторжения РФ в Украину

Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай вторжения РФ в Украину

Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай необходимости реагирования на гуманитарный кризис и оказания помощи, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в Брюсселе на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Британский премьер отметил, что в ответ на стягивание российских войск к границам Украины НАТО усиливает присутствие на севере и востоке Альянса.

"Мы также приводим в состояние боевой готовности тысячу военных в рамках подготовки к гуманитарному кризису, который может произойти на восточных границах НАТО", - подчеркнул Джонсон.

Также читайте: Джонсон посоветовал Путину отстать от Украины: "Великобритания не дрогнет"

Перед этим он сказал, что Соединенное Королевство будет участвовать в операции Cold Response в Норвегии и направит для участия в учениях авианосец HMS Prince of Wales. Также, по его словам, в Эстонии Великобритания удваивает присутствие в передовой тактической боевой группе НАТО, а в Польше будет еще дополнительно размещено 350 британских военных. В Румынии британские военные участвуют в патрулировании воздушного пространства. На Кипре Великобритания размещает истребители Typhoons и еще отправляет корабли в восточное Средиземноморье и в Черное море.

Джонсон добавил, что осуществляется подготовка к военным операциям, также готовятся экономические санкции, но в НАТО заинтересованы поддерживать диалог с РФ.

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Автор: 

Великобритания (5048) россия (96481) Джонсон_Борис (506)


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Топ комментарии
+20
Боже-бережи королеву й надалі.Бритам-черговий респект...
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10.02.2022 16:38 Ответить
+3
НАТО, тут потрібна "готовність" всієї ядерної триади по перимитру РФ/БР. Мордор треба тримати в страху. Недолюдини розуміють тільки мову сили! Великої Сили!
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10.02.2022 17:11 Ответить
+2
ото ж - Ордло оголосити окупованою територією, вийти із Мінська та чекати слушної миті для військового звільнення.
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10.02.2022 17:08 Ответить
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Боже-бережи королеву й надалі.Бритам-черговий респект...
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10.02.2022 16:38 Ответить
А це не забагато?
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10.02.2022 16:44 Ответить
для шашликів у зданому ЗЄ-бенським Харкові ?
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10.02.2022 17:06 Ответить
Британцям зданому?
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10.02.2022 17:28 Ответить
путін робить повзуче вторгнення-повзучу анексію ордло.
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10.02.2022 16:46 Ответить
тільки не робить, а вже зробив (і вторгся і паспорти роздав)
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10.02.2022 17:02 Ответить
ото ж - Ордло оголосити окупованою територією, вийти із Мінська та чекати слушної миті для військового звільнення.
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10.02.2022 17:08 Ответить
чего проще, признать и забрать их себе нах, вместо Крыма (желательно)
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10.02.2022 17:08 Ответить
НАТО, тут потрібна "готовність" всієї ядерної триади по перимитру РФ/БР. Мордор треба тримати в страху. Недолюдини розуміють тільки мову сили! Великої Сили!
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10.02.2022 17:11 Ответить
у ных теж е триада и трымают в страхе людей и шо дали - махаться ракетами !
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10.02.2022 20:49 Ответить
По-перше в кацапів триада трохи підгуляла, вона вже для них самих небезпечне, по-друге Захід протистояв пів століття СРСР, хоч там були комунякі-маразматіки, но вони весь час ратували за мир у всьому світі, а Путін- долбоїоб рай кацапам обіцяє, краще смерть ніж злиденне життя
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10.02.2022 21:07 Ответить
Во -первых, самое опасное и вредное , это недооценивать возможности противника, а они совсем не такие как здесь принято считать. Во-вторых, НАТО никогда не впишется в войну за Украину , помочь РЖАВЫМ просроченным оружием - ДА , воевать - НЕТ, это я тебе говорю как гражданин страны члена НАТО. Обещать можно что угодно , но только Богу известно чья душа куда попадёт , добавлю даже , не сотвори себе Кумира - путю. Лишние эмоции вредны , больше реальности , дружище ))
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10.02.2022 22:14 Ответить
Лучше бы 6-й флот США подтянулся к Черному морю на период учений.
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10.02.2022 17:18 Ответить
Слава Британії і Королеві! Справжні союзники проти російських окупантів.
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10.02.2022 19:46 Ответить
Не иначе как в отпуск пойдут.
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10.02.2022 20:47 Ответить
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11.02.2022 01:26 Ответить
 
 