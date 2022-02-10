Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай вторжения РФ в Украину

Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай необходимости реагирования на гуманитарный кризис и оказания помощи, если Россия осуществит вторжение в Украину.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал в Брюсселе на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Британский премьер отметил, что в ответ на стягивание российских войск к границам Украины НАТО усиливает присутствие на севере и востоке Альянса.

"Мы также приводим в состояние боевой готовности тысячу военных в рамках подготовки к гуманитарному кризису, который может произойти на восточных границах НАТО", - подчеркнул Джонсон.

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Перед этим он сказал, что Соединенное Королевство будет участвовать в операции Cold Response в Норвегии и направит для участия в учениях авианосец HMS Prince of Wales. Также, по его словам, в Эстонии Великобритания удваивает присутствие в передовой тактической боевой группе НАТО, а в Польше будет еще дополнительно размещено 350 британских военных. В Румынии британские военные участвуют в патрулировании воздушного пространства. На Кипре Великобритания размещает истребители Typhoons и еще отправляет корабли в восточное Средиземноморье и в Черное море.

Джонсон добавил, что осуществляется подготовка к военным операциям, также готовятся экономические санкции, но в НАТО заинтересованы поддерживать диалог с РФ.

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