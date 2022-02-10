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Новости Агрессия России против Украины Война
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Все боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, готовятся к войне, - глава СВР РФ Нарышкин

Все боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, готовятся к войне, - глава СВР РФ Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет активную подготовку к войне, почти все части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом", - сказал Нарышкин.

Глава российской СВР также заявил, что идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады.

"Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", - отметил Нарышкин.

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По его словам, обвинения в адрес России в агрессивных планах в отношении Украины огульны, "никаких планов "вторжения" не было и нет".

Нарышкин считает, что украинскую власть "активно подталкивают" к военной авантюре.

"Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", - заявил он.

Автор: 

россия (96481) Нарышкин Сергей (112)


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Топ комментарии
+32
Треба зараз заводити війська в міста, які кацапи планують брати першими. Зараз необхідно також розсереджувати частини, що стоять на Сході та Півдні . Якщо буде перша атака зараз, то вони вдарять ракетами, потім авіацією, щоб знищити всі військові табори в тих областях, а потім миттєво займуть Одесу, Херсон, Марік, щоб забеспечити воду на Крим. В сотий раз кажу, що треба робити русло каналу непридатнє для використовування. А зараз для військових чудова нагода потренуватись. Треба максимально зайти в великі міста, зайняти там позиції для оборони. Відпустили б дітей зі шкіл раніше на канікули, а солдат розмістили там, наприклад. Так незручно для міського життя, але загинути миттєво при накритті ракетами в полі ще більш незручно. Сподіваюсь, військове керівництво постійно передислокує частини, техніку, запаси набоїв. Підсумовуючи, задача номер один на Пд та Сх не загинути миттєво під час ракетної хвилі та зберегти техніку. Задача номер два, швидко окопатись в містах і затягнути рашистів на довгі виснажливі бої за кожен будинок та підвал. Якщо кацапам вдасться легко захопити декілька міст на півдні та сході, використовуючи тактику ракетного удару як в Сирії, то такаж доля чекатиме і інші військові частини, розміщені географічно глибше. Також необхідно оголосити військову годину в уразливих містах та посадити військ комендатуру замість ватних мерів: в Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Харькові Генічеську, Бердянську, Новій Каховці, Покровську Слав.янську тощо
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10.02.2022 16:52 Ответить
+23
А ви думали,що ми як білоруси з хлібом будем зустрічати ?
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10.02.2022 16:50 Ответить
+19
Є навіть інформація про появу багатонаціональних загонів бойовиків-джихадистів", - зазначив Наришкін

нар-и-шкін само бачіло цю інфу.. у скабеєвої))
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10.02.2022 16:49 Ответить
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И это директор свр рф?) Ну тогда я спокоен)
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10.02.2022 19:12 Ответить
Проклятая украинская военщина опять провоцирует миролюбивых россиян.
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10.02.2022 19:14 Ответить
Нужно уточнить у него, на границе с каким Донбассом.
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10.02.2022 19:31 Ответить
у меня вопрос почему войска на границе с бамбасом, а не в крупных городах около границ
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10.02.2022 19:33 Ответить
типа он хочет сказать что для защиты дыры согнали войска аж с востока... стоко бабла ради дыры которую они не признали
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10.02.2022 19:34 Ответить
Оце підорнорижкін мабуть не зовсім розуміє що в основі боєздатності як основного складу військових так і резервного є внутрішня мотивація. В українців мотивація максимально проста і щира: ми на своїй землі, нам просто НЕМА КУДИ ВІДСТУПАТИ, тому будем ******* їхтамнєтов до останнього набою і з останніх сил. А яка мотивація у їх сраного скотобидла(більшість якого чудово розуміє шо їх тупо гонять "на убой")? Жмурка про "защіту рюзьгєязічних брать'єв" чи "інтєрнаціанальний долг" вже не проканає, вони почнуть всиратись одразу після того як побачать пошматовані нутрощі свого "аднапалчаніна" під час першої атаки! Коли "понесеться" - тоді ***** й побачать скільки насправді в Україні боєздатних і боєготових( по всій країні, не тільки в районі проведення ООС), заодно наочно побачать шо таке ота "кузькіна мать" і коли жаба цицьку дає!
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10.02.2022 20:20 Ответить
Откуда на территории Украины взялся "народ России"

Каким образом народ Украины может воевать с народом России не выходя за свои границы?
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10.02.2022 22:36 Ответить
І, звісно, військова навала росіян на кордоні з Україною - то зовсім інше, ніяких натяків на агресію; просто військові з Далекого Сходу, Бурятії та Сибіру приїхали до кордонів із Україною пограти у теніс. Спортивні майдвнчики в Ростовській та Воронезькій областях давно приваблюють бурятських та сибірських спортсменів з гвинтівками..
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11.02.2022 04:21 Ответить
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