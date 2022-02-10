Все боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, готовятся к войне, - глава СВР РФ Нарышкин

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет активную подготовку к войне, почти все части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом", - сказал Нарышкин.

Глава российской СВР также заявил, что идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады.

"Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", - отметил Нарышкин.

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По его словам, обвинения в адрес России в агрессивных планах в отношении Украины огульны, "никаких планов "вторжения" не было и нет".

Нарышкин считает, что украинскую власть "активно подталкивают" к военной авантюре.

"Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", - заявил он.