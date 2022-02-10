Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага в Днепре. Филатов объяснил, что это инициатива горожан: "Мы живем в свободной стране"

Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага возле мэрии Днепра. Мэр Днепра Борис Филатов говорит, что флаг не запрещен в Украине и его вывесили по решению горожан, имеющих на это право.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что мэрия г.Днепра не отреагировала на обращение Посла И.Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Б.Филатова Государственный Флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота Посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне. Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике. Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем.

"Посольство Республики Беларусь возмутилось тем, что в Днепре возле мэрии подняли бело-красно-белый флаг. Также гневными эскападами разразились все крупнейшие информационные агентства Российской Федерации. …Уважаемые коллеги, постараюсь разъяснить вам ситуацию спокойно и простыми словами. Хотя, увы, уверен, что вы не поймёте. Понимаете, мы живем в свободной стране? Понимаете? Мы живем в свободной стране. Да, в нашей стране масса проблем, но в ней легко дышать. Например, у нас, в отличие от Беларуси, Президент не назначает градоначальников. Более, того, мы нашему Президенту не подчиняемся. Мы - отдельная ветвь власти. Мы - местное самоуправление. Мы можем не любить нашего Президента, спорить с ним и даже ругаться. Но мы НЕ ДАДИМ его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам. Потому, что он - НАШ Президент. Не ваш. Мы его сами себе выбрали. Хороший он или плохой", - ответил мэр Днепра Борис Филатов.

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"Далее, в Украине, как Президент не командует мэрами и муниципалитетами, также мэры и муниципалитеты не командуют гражданами. Мы живем в свободной стране, понимаете? У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: "Боря, когда ты уже сдохнешь?", и ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру. Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше. Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине. Поэтому молодёжь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это её право. И "власти Днепра" тут молодёжи не указ. Потому, что мы живем в свободной стране. … Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране. И готовы её защищать. Хотя это, наверное, вам точно этого не понять. Ни в России, ни в Беларуси", – добавил Филатов.

Напомним, в Днепре у входа в здание горсовета на Аллее многонационального города, открытой в июле 2019 года, на флагштоке заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый.

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