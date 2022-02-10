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Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага в Днепре. Филатов объяснил, что это инициатива горожан: "Мы живем в свободной стране"

Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага в Днепре. Филатов объяснил, что это инициатива горожан:

Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага возле мэрии Днепра. Мэр Днепра Борис Филатов говорит, что флаг не запрещен в Украине и его вывесили по решению горожан, имеющих на это право.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что мэрия г.Днепра не отреагировала на обращение Посла И.Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Б.Филатова Государственный Флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота Посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне. Белорусская сторона рассматривает произошедшее как циничное проявление недружественного отношения к суверенной белорусской нации и акт государственного вандализма со стороны властей Украины, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике. Белорусская сторона требует возвращения Государственного Флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем.

"Посольство Республики Беларусь возмутилось тем, что в Днепре возле мэрии подняли бело-красно-белый флаг. Также гневными эскападами разразились все крупнейшие информационные агентства Российской Федерации. …Уважаемые коллеги, постараюсь разъяснить вам ситуацию спокойно и простыми словами. Хотя, увы, уверен, что вы не поймёте. Понимаете, мы живем в свободной стране? Понимаете? Мы живем в свободной стране. Да, в нашей стране масса проблем, но в ней легко дышать. Например, у нас, в отличие от Беларуси, Президент не назначает градоначальников. Более, того, мы нашему Президенту не подчиняемся. Мы - отдельная ветвь власти. Мы - местное самоуправление. Мы можем не любить нашего Президента, спорить с ним и даже ругаться. Но мы НЕ ДАДИМ его оскорблять руководителям других государств и иностранным гражданам. Потому, что он - НАШ Президент. Не ваш. Мы его сами себе выбрали. Хороший он или плохой", - ответил мэр Днепра Борис Филатов.

Также смотрите: В Днепре перед зданием мэрии флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, - Филатов. ФОТО

"Далее, в Украине, как Президент не командует мэрами и муниципалитетами, также мэры и муниципалитеты не командуют гражданами. Мы живем в свободной стране, понимаете? У нас каждый гражданин может выйти к мэрии с плакатом: "Боря, когда ты уже сдохнешь?", и ему за это ничего не будет. Его не побьют палкой омоновцы и его не посадят в камеру. Да, безусловно, Боре такие плакаты могут не нравиться, но демократия Боре нравится больше. Поэтому, когда местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин, то она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится. Тем более, что в отличие от нацисткой и коммунистической символики, бело-красный-белый флаг не является запрещённым в Украине. Поэтому молодёжь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет. Хоть радужные. Это её право. И "власти Днепра" тут молодёжи не указ. Потому, что мы живем в свободной стране. … Мы гордимся тем, что мы живем в свободной стране. И готовы её защищать. Хотя это, наверное, вам точно этого не понять. Ни в России, ни в Беларуси", – добавил Филатов.

Напомним, в Днепре у входа в здание горсовета на Аллее многонационального города, открытой в июле 2019 года, на флагштоке заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый.

Также читайте: "Если обезумевшие нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем", - Лукашенко

Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага в Днепре. Филатов объяснил, что это инициатива горожан: Мы живем в свободной стране 01
Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага в Днепре. Филатов объяснил, что это инициатива горожан: Мы живем в свободной стране 02
Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красно-белого флага в Днепре. Филатов объяснил, что это инициатива горожан: Мы живем в свободной стране 03

Автор: 

Беларусь (7937) Днепр (4466) флаг (940) Филатов Борис (566)


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Топ комментарии
+42
Українці на своїй землі робитимуть усе що вважатимуть за потрібне не в кого не питаючі...
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10.02.2022 16:56 Ответить
+41
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10.02.2022 16:56 Ответить
+25
Філатову респект ! 👍
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10.02.2022 17:01 Ответить
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10.02.2022 16:56 Ответить
"ето било давно і нєправда"

Лукашенко испугался сигнала поезда возле Александрии.

В декабре 2021 года локомотивная бригада могилевского депо возвращалась домой после поездки в Витебск, находясь в задней кабине дизель-поезда №705Б.

Об этом сообщает телеграм-канал https://t.me/belzhd_live/1288 «Сообщества железнодорожников Беларуси» .

Когда поезд проезжал по Шкловскому району, а именно возле Александрии, данной бригадой была случайно зажата кнопка подачи звукового сигнала (тифона), который длился около полтора минуты.

В это время на своей малой родине находился Лукашенко, который очень раздражительно реагирует на любые звуковые сигналы. Расследование этого «ужаснейшего происшествия» не заставило себя долго ждать.

В результате локомотивную бригаду, которая возвращалась домой, отстранили от работы и перевели в ремонт, руководители локомотивного могилевского депо получили выговоры.
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10.02.2022 17:39 Ответить
так верно же люди шепчутся:

"Лександра то - НЕ-лигитимный !!!!"
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10.02.2022 18:04 Ответить
Українці на своїй землі робитимуть усе що вважатимуть за потрібне не в кого не питаючі...
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10.02.2022 16:56 Ответить
Словаки тоже живут на своей земле, но это не даёт им право позорить наш флаг.
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10.02.2022 17:03 Ответить
можно дізнатися чим ми зганьбили прапор Білорусі, під яким уй.б.ок Лукашенко вперше приймав присягу президента?
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10.02.2022 17:05 Ответить
У словаков депутат в парламенте нанес оскорбление нашему флагу. А в Днепре громада на улице один флаг, ею установленный, на другой поменяла.
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10.02.2022 17:08 Ответить
в том то и штука, что флаг никто не позорил. над ним не надругались. его просто сняли и все. потом на флагштоке появился другой флаг. И наше право , как написал Филатов, повесить там любой флаг. Хоть лгбт! Это наше дело , наша страна и наш флагшток, а не Беларусии а в Словакии же совсем другая ситуация - там официальный флаг Украины поливали водой, что действительно можно считать надругательством над официальным символом государства.
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10.02.2022 17:09 Ответить
Так Філатов що порвав нинішній прапор Білорусі чи спалив його, чи водою облив, як словаки?
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10.02.2022 17:11 Ответить
Чий прапор зганьбила Україна,і яким чином?
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10.02.2022 17:20 Ответить
Ви ще нам вкажіть з яким папером до вітру ходити.Кожна ********** гавкає наче в своєму дворі.
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10.02.2022 16:58 Ответить
Ти її бачив? Вона чистіша ніж прапор бульбонії і твій кацапський рот.
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10.02.2022 17:07 Ответить
Філатову респект ! 👍
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10.02.2022 17:01 Ответить
Да.Невзначай и Зеле лизнул знатно.НАШ **********!
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10.02.2022 17:18 Ответить
прикрой варюшку вата!!!! И лизни себе само!
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10.02.2022 17:33 Ответить
Забил здрысни в будку и лизни под хвостом
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10.02.2022 19:13 Ответить


Самозваний клоун.
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10.02.2022 17:02 Ответить
яке воно вбоге. гiрше тiльки пуйло...
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10.02.2022 18:10 Ответить
БЧБ флаг это флаг Беларуси . Красная тряпка это флаг полоумного колхозника. Так называемое "посольство " идёт далеко и прямо...
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10.02.2022 17:02 Ответить
Радійте що не цей...
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10.02.2022 17:03 Ответить
филатов слегка берега потерял
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10.02.2022 17:03 Ответить
Кацап, нах за парєбрік, водкі нєт!
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10.02.2022 17:05 Ответить
Цікаво, чому?
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10.02.2022 17:09 Ответить
А почему послы придатка Мордора думают, что там должна висеть их "атрибутика". Национальные флаги, в том числе и белорусов, да!
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10.02.2022 17:03 Ответить
Сильно, повага Філатову.
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10.02.2022 17:04 Ответить
У нас комунистичекая символика аообщето запрещена, от которой Беларусь снасала отказалась, а потом востановила.
Все по закону, коммунистическая символика убрана.
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10.02.2022 17:06 Ответить
Филатов еще тот фрукт, но надо признать, что ответил он отменно
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10.02.2022 17:07 Ответить
А Россия поменяла свой советский флаг (аналог которого сейчас в белоруссии), на власовский триколор, с которым РОА вместе с Гитлером воевала с той же россией.
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10.02.2022 17:10 Ответить
Достойный ответ
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10.02.2022 17:11 Ответить
Боря в своем стиле:

Ни единого слова о том что Лука - кровавый диктатор и замена флага - это принципиальная позиция.
Моментальный перевод стрелок: Это всё громада, молодежь. Я не при делах
Лизнул президенту с попыткой поставить дымовую завесу "... может не нравится, можем ругаться и т.п.
Лишний раз напомнил, что он - типа, независимая не от кого власть.
Ну и конечно соврал на счет плакатика "Боря, когда ты уже сдохнешь". Боря категорически не терпит никакой критики и посылает трёхэтажным матом всех, кто это делает. А тех, кто предъявляет конкретные факты воровства и не целевого использования городского бюджета, Боря либо полностью игнорирует, либо с ним "договариваются" люди Корбана. (не поймите в хорошем смысле слово "договариваются")
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10.02.2022 17:19 Ответить
А Вы с Днепра????
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10.02.2022 18:10 Ответить
Не просто с Днепра, а еще и лично пересекался с Борей.
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11.02.2022 10:15 Ответить
Ну ВСЕ!!! Завтра Білоруський федеральний округ оголосить війну Дніпропетровській області!
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10.02.2022 17:22 Ответить
Уважуха Филатову
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10.02.2022 17:25 Ответить
Молодчина Филатов!!!! Я ЗА!!!
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10.02.2022 17:31 Ответить
В харю ему плюнуть, а не извинения!
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10.02.2022 17:40 Ответить
...погудєть сірєною погромчє!
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10.02.2022 17:41 Ответить
Filatov 4asto radue ! Molodec' !
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10.02.2022 17:49 Ответить
Завгосп білоруської області росії ще сміє пащеку розявати після того як заявив що Крим то росія? Він повний д"біл?
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10.02.2022 18:02 Ответить
Отправьте в качестве компенсации в посольство Минской губернии пол ведра картошки.
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10.02.2022 18:04 Ответить
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10.02.2022 18:08 Ответить
Білорусь була б справді суверенна і незалежна, якби вижбурнула радянський прапор на помийку відразу, коли розпався срср -- як зробили всі інші республіки, зокрема росія -- вона перша це зробила. А білорусь зі своїм радянським прапором завжди тяглася у фарватері росії.
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10.02.2022 18:22 Ответить
Вона і викинула, колхознік потім повернув.
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10.02.2022 18:36 Ответить
В Беларуси государственным флагом был бело-красно-белый . Лукасвинья заменил его на совецкий b
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11.02.2022 01:39 Ответить
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 18:30 Ответить
передайте им на болотный микромордор нашу озабоченность и три пера для них, для ускорения .
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10.02.2022 18:35 Ответить
Да, нашелся повод для вторжения?
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10.02.2022 18:46 Ответить
ну так в чем дело? пущай вторгатели вторгаются скача на бутылках.
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10.02.2022 18:48 Ответить
Мая асабістая павага Філатаву!
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10.02.2022 19:11 Ответить
В себе дома він може вивішувати, а коло міськради -- ні. Як би ми не ставилися до ******** державної символіки Білорусі, ми маємо використовувати її тому. що ми визнаємо Білорусь. І питання символіки є внутрішньою справою Білорусі. Такі дії Філатова є незаконними та такими, що культивують неповагу громадян до закону.
Філатов (і Україна) ще дочекається, коли українські прапори паплюжитимуть в Білорусі.
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10.02.2022 20:41 Ответить
Такі дії філатова є провокативними.
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10.02.2022 21:29 Ответить
В Беларуси власть захватил шизофреник при подержке оккупационных росийских войск . Филатов абсолютно легитимно вывесил государственный флаг Республики Беларусь который оккупационная администрация заменила на советский .
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11.02.2022 01:38 Ответить
какое собачье дело вонючих сруцких подстилок какой флаг вывешен в украинском городе ? .
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11.02.2022 01:35 Ответить
Отдельное спасибо Филатову и всей Украине . Мы вас всегда поддержим в случае любого конфликта с кацапской ********** .
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11.02.2022 01:46 Ответить
Респект дніпрянам та Філатову!
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11.02.2022 02:02 Ответить
 
 