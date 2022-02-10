Столтенберг и Зеленский обсудили скопления войск РФ у наших границ: НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил скопление войск РФ у границ Украины.

Об этом Столтенберг сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о наращивании военного могущества РФ в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и следовать пути диалога, чтобы найти мирное решение", - написал Столтенберг.

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