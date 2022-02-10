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Новости Война
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Столтенберг и Зеленский обсудили скопления войск РФ у наших границ: НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине

Столтенберг и Зеленский обсудили скопления войск РФ у наших границ: НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил скопление войск РФ у границ Украины.

Об этом Столтенберг сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о наращивании военного могущества РФ в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему уважаемому партнеру. Мы призываем Россию к деэскалации и следовать пути диалога, чтобы найти мирное решение", - написал Столтенберг.

Читайте также: НАТО изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря, - Столтенберг

Автор: 

армия РФ (19926) Зеленский Владимир (21108) НАТО (10180) Столтенберг Йенс (1620)


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НАТО-черговий респект...
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10.02.2022 17:21 Ответить
Яка там деескалація, давайте в аренду ракети з обслугою. Мордор по другому не розуміє
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10.02.2022 17:23 Ответить
Так зе говорил, что все как обычно, уюе не?
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10.02.2022 17:25 Ответить
У жирика перехватило дух от такой наглости, его любимую бубу взяли под "внешнее управление"

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10.02.2022 17:30 Ответить
Скоро заговорят ***** до смерти!
Нужны действия.
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10.02.2022 17:42 Ответить
Почему никто не говорит о возможности применения путиным хим оружия!!! Норд Ост - помните они могут все, это твари!!!! Они будут убивать нас, не понимая ,что мы люди!!! Так бомбили Чечню! Русские всех считают азерами, черножопыми или хохлами!!! Это нелюди - когда они безнаказанны!
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10.02.2022 17:52 Ответить
Не станут применять , после химии и радиации земля станет никому не нужна, будут брать население на измор, т.е. ухудшать условия жизни.
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10.02.2022 18:19 Ответить
Зеленько уже не бикує ! Може тому що Ермак не шепче на вухо(поїхав до Берліна)!
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10.02.2022 23:03 Ответить
НАТО продолжит оказывать психологическую поддержку Украине.
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11.02.2022 08:24 Ответить
 
 