Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи н.п. Тарамчук, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Песков войска РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем.

В направлении Зайцевого русские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

Также читайте: Войска РФ открывали огонь из гранатометов неподалеку от Водяного, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.