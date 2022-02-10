Войска РФ с начала суток 4 раза открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи н.п. Тарамчук, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Песков войска РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем.
В направлении Зайцевого русские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Гранитного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Тарамчук российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
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На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 9 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 27 нарушений режима прекращения огня, включая 11 взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 11 нарушений.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 224 нарушения режима прекращения огня, включая 23 взрыва. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 169 нарушений.
- Вблизи не подконтрольного правительству Луганска в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия стреляли из стрелкового оружия.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения в районе Золотого.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 3 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- Наблюдатели видели, как автоколонна международной организации пересекала линию соприкосновения вблизи Счастья в не подконтрольные правительству районы.
- Команды СММ осуществляли мониторинг в 3 пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией и Российской Федерацией.
- Свободу передвижения Миссии по-прежнему ограничивали.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS .