Полковник ВСУ из Национального университета обороны задержан при получении 20 тыс. грн взятки, – прокуратура. ФОТО

В Киеве задержан на взятке один из руководителей подразделения Национального университета обороны им. И. Черняховского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что указанное военное должностное лицо – полковник ВСУ получил взятку в размере 20 тыс. грн за разрешение на использование гражданскими лицами спортивно-оздоровительных локаций Национального университета обороны им. И. Черняховского.

10 февраля 2022 года старший офицер был задержан после получения взятки на территории университета.

Читайте также: "Людям нравится платить взятки", - "слуга народа" Трубицын за неделю до ареста

Денежные средства у задержанного изъяты. Ему готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.