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Полковник ВСУ из Национального университета обороны задержан при получении 20 тыс. грн взятки, – прокуратура. ФОТО

В Киеве задержан на взятке один из руководителей подразделения Национального университета обороны им. И. Черняховского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Полковник ВСУ из Национального университета обороны задержан при получении 20 тыс. грн взятки, – прокуратура 01

Установлено, что указанное военное должностное лицо – полковник ВСУ получил взятку в размере 20 тыс. грн за разрешение на использование гражданскими лицами спортивно-оздоровительных локаций Национального университета обороны им. И. Черняховского.

10 февраля 2022 года старший офицер был задержан после получения взятки на территории университета.

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Полковник ВСУ из Национального университета обороны задержан при получении 20 тыс. грн взятки, – прокуратура 02

Полковник ВСУ из Национального университета обороны задержан при получении 20 тыс. грн взятки, – прокуратура 03

Денежные средства у задержанного изъяты. Ему готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Автор: 

взятка (6143) военнослужащие (6084) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+4
Поки небуде не звороотності покарань за хабар з максимальним строком ув"язнення і конфіскацією то корупціюне здолати ніяким підняттям зарплатні.Чим більша зарплатня,тим більші хабарі.
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10.02.2022 17:28
+4
Да ему не жалких двадцать штук жалко, а посады лишится..и всего за 20 тысяч, причем гривен..крохобор, керівник підрозділу оказался..
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10.02.2022 17:29
+3
Да, это очень печально..и самое печальное- никакими повышениями зарплат это не сломаешь..менталитет такой..вот нужны были ему эти 20 тысяч, що аж писец((. Да пусть бы гражданские ходили в тот спортзал..или не ходили, если запрещено..ну не, глазки загорелись..
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10.02.2022 17:47
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20000грн.-ніщєброд...
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10.02.2022 17:23 Ответить
Конверти монобільшості у ВР щомісяця - 20000 доларів, Карл !
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10.02.2022 17:37 Ответить
А міг би якусь крису в ліс тихенько відвести і шльопнути, срок такий самий би дали
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10.02.2022 17:26 Ответить
Поки небуде не звороотності покарань за хабар з максимальним строком ув"язнення і конфіскацією то корупціюне здолати ніяким підняттям зарплатні.Чим більша зарплатня,тим більші хабарі.
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10.02.2022 17:28 Ответить
Да ему не жалких двадцать штук жалко, а посады лишится..и всего за 20 тысяч, причем гривен..крохобор, керівник підрозділу оказался..
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10.02.2022 17:29 Ответить
Сумно це, насправді((
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10.02.2022 17:37 Ответить
Да, это очень печально..и самое печальное- никакими повышениями зарплат это не сломаешь..менталитет такой..вот нужны были ему эти 20 тысяч, що аж писец((. Да пусть бы гражданские ходили в тот спортзал..или не ходили, если запрещено..ну не, глазки загорелись..
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10.02.2022 17:47 Ответить
Да йбтвмь и тут гребуть
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10.02.2022 18:04 Ответить
Одні дають,інші беруть.І х.з. кого більше?Треба уже якось офіційно узаконювати,якщо всіх влаштовує і нікого не карають.
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10.02.2022 18:32 Ответить
Нашли кого задерживать, человек пошел на встречу желающим тренироваться, а они отблагодарили, весьма скромно по сравнению с суммами в ВР. Уже всех коррупционеров задержали осталось всего чуть чуть.
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10.02.2022 18:47 Ответить
Ты серьезно? Пускать левых людей на территорию военного учреждения за бабло? Про такое понятие как "режимный объект" в курсе?
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10.02.2022 21:08 Ответить
і чому ми нє в НАТА?
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10.02.2022 19:02 Ответить
700 $ цена жизненного пути до звания полковник . Если всё будет по закону , ни звания , ни пенсии и возможная зазаборная жизнь на трёху лет . Ключевое слово - если .
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10.02.2022 19:14 Ответить
Делиться надо,кто делится ,того не берут на взятке
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10.02.2022 19:27 Ответить
"Коли генерал Іван Черняховський командував операцією взяття Вільнюса в 1944 році, в якій брали участь і поляки з Армії Крайової, він запросив їх на обід із нагоди параду, де вони були заарештовані".
Який "патрон", такі й офіцери.
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10.02.2022 20:07 Ответить
...дайтє мнє кровью смить клєймо позора...
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10.02.2022 20:45 Ответить
Їб*нько.
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10.02.2022 21:43 Ответить
твою ж мєдь...тьху
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10.02.2022 22:31 Ответить
 
 