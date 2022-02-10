Ярославского не было за рулем авто, ставшим причиной смертельного ДТП на Харьковщине, - DCH
За рулем автомобиля, номерные знаки которого были обнаружены на месте ДТП на автодороге Киев – Харьков-Должанский, был не президент группы DCH Александр Ярославский.
Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.
"За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из дополнительных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал.
Утром обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснили другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В это время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.
Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.
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Кортеж проїхав повз збиту людину!
А більше нічого і не треба знати про Ярослвського.
Добавлю все-таки: мент.
Наїхав на перешкоду, не розпізнав, вранці побачив що нема номера, пішов в поліцію, нівчом невинуват...
Джерело:
Чувак збив людину і навіть цього не помітив?
Хто сидів ща кермом, про то ми ніколи не дізнаємося.
А от то, що кортеж не зупинився (жодна машина!), то вже дуже цікава справа!
Это ж так трудно запомнить "0018" !?
Поехал в Англию лечить голову !
Вот аналогичный случай. Миллионер Диминский сбил насмерть человека и тут же, как и Ярославский, на своем самолете улетел правда не в Лондон, а в Швейцарию.
Это единственное, что их в подобных ситуациях различает.
Если напряжешь память, то вспомнишь одного миллионера, который по дорогам Украины ездит в среднем 200 км\час. Штрафы ментам раздает направо и налево.
Для него главное - скорость.
[Forwarded from Погляд Приходька]
ШТОШ...
В ніч на 10.02.2022, на трасі Чугуїв-Березневий Харківської області було насмерть збито чоловіка.
Згодом було заявлено, що на місці трагедії було знайдено номери від автівки, яка належить до кортежу мільярдера Олександра Ярославського.
Ніби як за кермом був водій, а сам Ярославський взагалі не знає чиї то номери, бо за цим не слідкує.
Тепер розповім те, про що мені відомо з власних джерел:
Водій на момент аварії знаходився не за кермом, а у Дергачах, що знаходяться так само у Харківській області, але до місця аварії, АВТІВКОЮ 1,49!
А найбільший прикол в тому, що Ярославський весь цей час на іншій автівці «кола намотував» неподалік, чекаючи на водія. Він БУВ там, про що свідчать дані пеленґаціі.
А от зараз - Ярославський вже у Лондоні, куди він, ніби як, вилетів на зустріч із родиною...
Як мені це нагадує аналогічну трагедію з іншим олігархом - Петром Димінським, де так само водій взяв усе на себе, а сам Петро Петрович поспіхом вилетів до Швейцарії...
Ще одне цікаве співпадіння в тому, що Димінський на момент аварії володів ФК «Карпати», а Ярославський володіє ФК «Металіст», який з наступного сезону має повернутися у найвищий футбольний дивізіон - Прем'єр-лігу.
А в камерах батарейки сіли? Мля , як заїбав піздьош про мусорську реформу. Ви сцукі дочекайтесь судів ім. Лінча, коли будуть судить і мусорню і злочинців.
Одна большая ложь тянет за собой десяток других неправд. По-другому не бывает! Впрочем, наша быдлоэлита этого не знает. Они думают, что все можно купить.