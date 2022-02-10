Ярославского не было за рулем авто, ставшим причиной смертельного ДТП на Харьковщине, - DCH

За рулем автомобиля, номерные знаки которого были обнаружены на месте ДТП на автодороге Киев – Харьков-Должанский, был не президент группы DCH Александр Ярославский.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из дополнительных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал.

Утром обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснили другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В это время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.

Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.