Кулеба не понимает, почему на Западе до сих пор есть защитники Путина: Его ультиматумы – заряженный револьвер
Ультиматумы Кремля с требованиями не брать какие-либо страны в НАТО и забрать войска с территории Альянса являются не предложениями для обсуждения, а положенным на стол заряженным револьвером.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума "Украина-Франция", организованного Центром "Новая Европа" совместно с Французским институтом международных отношений (IFRI) в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ультиматумы, которые раздаются из Кремля уже в виде документов, просто не предусматривают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса – неприемлемы. Это не предложения для обсуждения, это положенный на стол заряженный револьвер", – сказал он.
Кулеба отметил, что президент РФ Владимир Путин за последние месяцы стянул без всякой реальной причины беспрецедентное количество войск, выдвинул ряд ультиматумов и погрузил Европу в тяжелый кризис в сфере безопасности.
Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что не понимает, почему во Франции и других странах демократического мира находятся его добровольные защитники: аналитики и эксперты, которые думают, что отказ Украины от НАТО способен умиротворить Путина. Как пример, министр приводит тот факт, что Украина в 2010 году официально отказалась от евроатлантических стремлений, однако, несмотря на это, в 2014 году российские танки поехали через государственную границу Украины в Крым и на восток.
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один вопрос: где воевал за Украину?
а ви крадете і вивозите все за кордон. собі, дітям, онукам
тому він може купити і політиків і навіт цілі дежави.
а ви не можете нікуя...
ви тільки просите і крадете
За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.
«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.
Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».
Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).
Новина доповнюється…
В Украине должны понять что тот Запад что сегодня строят прогрессисты-глобалисты, НИКОГДА не будет союзником Украины - союзником на деле, а не на словах. Слов мы сегодня слышим много, а дела - смотрите "послужной список" Байдена, перечислять известные вещи нет смысла.