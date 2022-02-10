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Новости Война
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Кулеба не понимает, почему на Западе до сих пор есть защитники Путина: Его ультиматумы – заряженный револьвер

Кулеба не понимает, почему на Западе до сих пор есть защитники Путина: Его ультиматумы – заряженный револьвер

Ультиматумы Кремля с требованиями не брать какие-либо страны в НАТО и забрать войска с территории Альянса являются не предложениями для обсуждения, а положенным на стол заряженным револьвером.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума "Украина-Франция", организованного Центром "Новая Европа" совместно с Французским институтом международных отношений (IFRI) в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ультиматумы, которые раздаются из Кремля уже в виде документов, просто не предусматривают приемлемых решений. Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса – неприемлемы. Это не предложения для обсуждения, это положенный на стол заряженный револьвер", – сказал он.

Кулеба отметил, что президент РФ Владимир Путин за последние месяцы стянул без всякой реальной причины беспрецедентное количество войск, выдвинул ряд ультиматумов и погрузил Европу в тяжелый кризис в сфере безопасности.

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Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что не понимает, почему во Франции и других странах демократического мира находятся его добровольные защитники: аналитики и эксперты, которые думают, что отказ Украины от НАТО способен умиротворить Путина. Как пример, министр приводит тот факт, что Украина в 2010 году официально отказалась от евроатлантических стремлений, однако, несмотря на это, в 2014 году российские танки поехали через государственную границу Украины в Крым и на восток.

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Автор: 

армия РФ (18994) путин (31191) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
Бабло..что бы это понять, Трускавца видать маловато)))
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10.02.2022 17:37
+6
Да всё он понимает. Это же форум, а не исповедь "как на самом деле".
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10.02.2022 17:40
+5
Кулеба-я не розумію,ти дурень чи прикидаєся дурнем???
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10.02.2022 17:37
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Правила форума Совет форумчан
Бабло..что бы это понять, Трускавца видать маловато)))
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10.02.2022 17:37 Ответить
Да всё он понимает. Это же форум, а не исповедь "как на самом деле".
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10.02.2022 17:40 Ответить
Кулеба-я не розумію,ти дурень чи прикидаєся дурнем???
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10.02.2022 17:37 Ответить
Умные в зеленой власти? Самым умным среди зелени оказался Разумков, несмотря что он младорегионал. Все остальные полное и достоверное отражение 73% быдла, живущего в Украине.
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10.02.2022 19:07 Ответить
То може ви поїдете з країни, кудись щоб вам було зручно та комфортно, як що вважаєте народ України "бидлом"? і заздалегіть повідомляю, мова не в відсотках виборців, як ви написали, а у відношенні до Українського народу, не зважаючи на те за кого вони голосували.
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10.02.2022 19:28 Ответить
Долгих, переведи свой бред. Дело не в языке, дело в любви к Украине и ее независимости. Кстати, для тебя
один вопрос: где воевал за Украину?
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10.02.2022 19:33 Ответить
Разумков? Хитрый -да. Умный - это как вам нравится.
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10.02.2022 19:35 Ответить
Ну как Вам нравится то и овощ умный, съе.. и рабссейские войска пригласил украинцев убивать. Читай новейшую историю Украины, рашотроллик, прежде чем тут писать.
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10.02.2022 19:40 Ответить
И ты такой же. К тому же еще маловоспитанный.
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10.02.2022 19:45 Ответить
Да на тебе еще коммент, рашотроллик. С самочкой своей не забудь поделиться.
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10.02.2022 19:51 Ответить
Иди... лесом иди
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10.02.2022 20:38 Ответить
На тебе еще напоследок, рашотроллик. мне не жалко, еще раз разорю рабссейскую казну.
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10.02.2022 21:01 Ответить
Успокойся уже, малолетка.
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10.02.2022 21:04 Ответить
ты тупой как и все рашотролли. Бортникова зачем нахрен посылал?
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10.02.2022 21:05 Ответить
тому що ***** краде і з частини цих грошей робить запас для державних справ (общак)
а ви крадете і вивозите все за кордон. собі, дітям, онукам
тому він може купити і політиків і навіт цілі дежави.
а ви не можете нікуя...
ви тільки просите і крадете
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10.02.2022 17:40 Ответить
Росія найняла групу українців для провокацій на території РФ: у СБУ заявили про викриття спецоперації Кремля.

За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.

«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».

Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).

Новина доповнюється…
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10.02.2022 17:55 Ответить
Причому тут Захід? У нас у ВР кожен третій захисник Путлера. Кулеба дурню з себе корчить, ніби він на своєму місці і служить країні, а не шмарклі.
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10.02.2022 17:59 Ответить
замість нього секретарки у важливі питання міжнар. політики мають застосунок...
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10.02.2022 18:03 Ответить
Велком на конал "наш", там твої друзі все тобі роз'яснять(((
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10.02.2022 18:11 Ответить
Так Зеленский же сказал США и ЕС что войны не будет и не нужно нагнетать. Какие вопросы?
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10.02.2022 18:46 Ответить
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10.02.2022 18:59 Ответить
Кулеба и ему подобные не будет гнить в окопах. Ему ничего не грозит. Даже когда бастовали ФОПы депутаты убегали через черный ход. Думаю все понятно...
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10.02.2022 18:59 Ответить
Гнить будете вы, свинособаки, бо удобрять своими тушками землю - это ваше высокое предназначение
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10.02.2022 19:27 Ответить
Пане Кулеба, якщо вас, це турбує запитайте президента і керівника його ОП, вони вам всі розклади розпишуть. Міністр, а дурник.
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10.02.2022 19:02 Ответить
РэвОльвер?
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10.02.2022 19:07 Ответить
Потому что наши президенты хуже всех!
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10.02.2022 19:14 Ответить
Ну хорошо что Кулеба хоть задался этим вопросом. Потому как большинство в Украине до сих пор не понимает что уже нет такого понятия как "Запад". Он разъеден изнутри неомарксистами-глобалистами в лице соросов-швабов, которые активно тащат то, что недавно было Западом, в сторону неосовка или даже Сев. Кореи. А ещё в Украине не понимают что этот новый Запад, который сегодня олицетворяют Байден, Трюдо и Макрон, совсем не тот настоящий Запад времён Рейгана и Тэтчер, который реально сопротивлялся совку. Эти безмозглые "попки" во власти на Западе слепо следуют указаниям соросов-швабов, которые опять - после 1917 года - пытаются взять власть, только теперь через промывание мозгов с помощью медиа, а не залпом "Авроры".

В Украине должны понять что тот Запад что сегодня строят прогрессисты-глобалисты, НИКОГДА не будет союзником Украины - союзником на деле, а не на словах. Слов мы сегодня слышим много, а дела - смотрите "послужной список" Байдена, перечислять известные вещи нет смысла.
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10.02.2022 19:37 Ответить
Потому как власть левых либерастов.
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10.02.2022 19:38 Ответить
а ти бачив, який в нього... гаманець?
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10.02.2022 19:41 Ответить
Он не понимает, а я понимаю. Потому что Путин у Запада ничего не отжимал и бабла тучу вливает. А вот почему миллионы малороссов любят Путина и президента-капитулянта себе выбрали - этого я не понимаю. Так что спроси, Кулеба, у свого Зеленского, почему он защищает Путина и стесняется назвать Россию оккупантом.
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10.02.2022 19:42 Ответить
_Тошо - как любит повторять Антиколорадос (хоть и не люблю его за упоротую предвзятость и порой откровенную брехню, которым поддакивают хором такие же упоротые и некритичные фанатики) - двадцать баксов - это завсегда двадцать баксов.
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10.02.2022 20:20 Ответить
Я вот тоже не понимаю...как в Украине, на 8-ом году войны с московией, в Раде есть аж целая партийная фракция **********.
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10.02.2022 20:32 Ответить
5-летний Владимир Путин с матерью Марией Ивановной, июль 1958 года

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10.02.2022 20:56 Ответить
 
 