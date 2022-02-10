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Новости
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Подростка, сбившего шесть человек на пешеходном переходе в Луцке, взяли под стражу, - МВД

Подростка, сбившего шесть человек на пешеходном переходе в Луцке, взяли под стражу, - МВД

Подростку, который за рулем автомобиля сбил 6 человек на пешеходном переходе в Луцке, сменили меру пресечения на содержание под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"Сегодня Луцкий горрайонный суд Волынской области изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Подростку доложено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, суд 14 декабря избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 16-летнему водителю, который за рулем автомобиля сбил шестерых человек на пешеходном переходе в Луцке.

ДТП произошло 12 декабря около 14 часов на проспекте Соборности в Луцке. Водитель Renault Megane, убегая от экипажа патрульных и не выполняя законные требования полисменов об остановке, промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновила.

По данным МВД, в результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, из которых один - 5-летний мальчик.

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Автор: 

ДТП (7670) Луцк (581) МВД (9314) подростки (430)


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Топ комментарии
+15
Внимательнее посмотрите, может быть за рулём был не он, а кто то в красном?
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10.02.2022 17:51
+9
Жінка померла.
Які тому скоту 10 років ?
Пожиттєво.
Воно цілком усвідомлювало що їде на людей, не сигналив, а просто давив.
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10.02.2022 18:28
+8
Этого посадят, но главное - он не попадёт в плохую компанию: Трухин, Ярославский, Дыминский....
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10.02.2022 17:56
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Внимательнее посмотрите, может быть за рулём был не он, а кто то в красном?
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10.02.2022 17:51 Ответить
Так пусть расскажет .
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10.02.2022 17:57 Ответить
Это зависит от того, кто его папа с мамой, дедушка с бабушкой и родня. Ну и от толщины лопатника у вышеозначенных. Чем блатнее родня и толще лопатник тем краснее рубашка . Трухин в курсе. Он вам и расскажет.
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10.02.2022 18:10 Ответить
Ну судячи по тому, що тачка - це старе 15-річне Рено, то не блатні...
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10.02.2022 18:42 Ответить
А может он коллекционер ретро?
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10.02.2022 18:43 Ответить
Кто в красном?
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10.02.2022 19:40 Ответить
Этого посадят, но главное - он не попадёт в плохую компанию: Трухин, Ярославский, Дыминский....
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10.02.2022 17:56 Ответить
І не минуло двох місяців
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10.02.2022 18:18 Ответить
Жінка померла.
Які тому скоту 10 років ?
Пожиттєво.
Воно цілком усвідомлювало що їде на людей, не сигналив, а просто давив.
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10.02.2022 18:28 Ответить
для неповнолітніх це максимум, за законом
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10.02.2022 20:43 Ответить
его за 6 недель родители спрятать не удосужились?
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10.02.2022 18:29 Ответить
Він на Рено старенькому був, а не на Ауді А8, як любитель в лісі погуляти...
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10.02.2022 18:48 Ответить
Вот и спрашивается, кто этому резиновому изделию жить мешал? Со скуки пухнут уже, а что хуже всего, воспитания нету, морали, культуры, чувств собственного достоинства. Тьху гадость, сжечь его к чертям! Через 10 лет, это будет уже асоциальний питекантроп и овощ. А так хоть земельке польза будет.
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10.02.2022 19:44 Ответить
Если бы угнал авто у СБУшника - ему б влепили - "державна зрада" ст.111 и "терористичний акт" ст 258
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10.02.2022 20:45 Ответить
 
 