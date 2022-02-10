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"Без цензуры в прямом эфире": Встреча советников нормандской четверки в Берлине, Британия бичует Москву. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Встреча советников нормандской четверки проходит в Берлине. Украину представляет председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Как заявил накануне представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, эта встреча будет продолжена переговорами 26 января в Париже.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на специальном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" на Цензор.НЕТ проанализируют, о чем договорились политические советники нормандской четверки и будут ли попытки заставить Украину к исполнению Минска-2 на условиях России.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
Панове, ніж говорити, краще щось робити. Через книгарню markobook.com можна витратити "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання є.
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10.02.2022 21:37
+6
та пох, головне, що увесь світ прийняв - Путін Куйло.

пройдуть тисячі років, але залишиться найкращий МЕМ у світі - Путін куйло, лалала-ла...
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10.02.2022 21:37
+3
🇬🇧👍👏👏👏👏 Благодарность Британии ! Слава Британии ! 💙💛🇺🇦
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10.02.2022 21:40
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********** наши присоединились к Лугандону?
отработали путинские 30 сребреников?
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10.02.2022 21:07 Ответить
🇬🇧👍👏👏👏👏 Благодарность Британии ! Слава Британии ! 💙💛🇺🇦
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10.02.2022 21:40 Ответить
меня добивает как лошадиные дипломаты достали из загашников обзывалку англосаксы ) расцыет лошадиной дипломатии
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10.02.2022 21:32 Ответить
та пох, головне, що увесь світ прийняв - Путін Куйло.

пройдуть тисячі років, але залишиться найкращий МЕМ у світі - Путін куйло, лалала-ла...
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10.02.2022 21:37 Ответить
знаючи менталітет параші, я уявляю, через багато років, на клаптику землі під назвою параша прийде натовп рашистьських бібізян, та буде скандувати - Наше куйло, ще не вмерлО... і навесь світ будуть транслювати КУЙЛО шоу, про ЗАТЄРЯНИЙ МІР, що загубився у часі та просторі
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10.02.2022 21:48 Ответить
англосакси - це нормативний етнонім
москвинська ж обзивайлівка - "англічанка гадіт"
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10.02.2022 21:36 Ответить
Термин "англосаксьі" широко использовался в пропаганде Третьего Рейха , тем же Геббельсом .
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10.02.2022 21:41 Ответить
Панове, ніж говорити, краще щось робити. Через книгарню markobook.com можна витратити "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання є.
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10.02.2022 21:37 Ответить
Наши проблемы с Зелей и с Ермаком и серой (сепарской) ВР. Именно это и имеет в виду Путлер : "Нравится, не нравится..."а бомбы он кидать не будет.
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10.02.2022 21:54 Ответить
А що відбувається з 2014 р. ?? Так, авіація поки що широко не використовується. Але безпілотники кидають потрохи заряди.
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10.02.2022 22:26 Ответить
Интервью с Тарасом Чмутом? Вот за это спасибо.
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10.02.2022 23:25 Ответить
 
 