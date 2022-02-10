"Без цензуры в прямом эфире": Встреча советников нормандской четверки в Берлине, Британия бичует Москву. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Встреча советников нормандской четверки проходит в Берлине. Украину представляет председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак. Как заявил накануне представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, эта встреча будет продолжена переговорами 26 января в Париже.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич на специальном стриме "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире" на Цензор.НЕТ проанализируют, о чем договорились политические советники нормандской четверки и будут ли попытки заставить Украину к исполнению Минска-2 на условиях России.
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+6 Валерий Коломиец #502756
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+6 Да-это-я
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+3 Vika Lysenko
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отработали путинские 30 сребреников?
пройдуть тисячі років, але залишиться найкращий МЕМ у світі - Путін куйло, лалала-ла...
москвинська ж обзивайлівка - "англічанка гадіт"