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В Офисе ГПУ проходит плановая работа по упорядочению документов. Никакой эвакуации бумаг не происходит, - Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности

В Офисе ГПУ проходит плановая работа по упорядочению документов. Никакой эвакуации бумаг не происходит, - Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности

В Офисе генпрокурора проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников и мест их хранения, и эти действия не связаны с эвакуацией документов в другие места.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке государственный Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры и информационной политики.

В сообщении отмечается: "В Офисе генпрокурора проводится плановая работа по упорядочению архивных документов, в том числе личных дел работников, и мест их хранения.

Как сообщили Центру стратегических коммуникаций в Офисе генпрокурора, указанные действия не связаны с эвакуацией документов в другие места.

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Серверное оборудование, обеспечивающее работу ЕРДР, также не демонтировалось и не перемещалось и находится в предопределенных местах.

Все информационные системы органов прокуратуры работают в штатном режиме.

Такое сообщение обнародовано в ответ на фейковую информацию, что из Офиса ГПУ эвакуируют документы.

В Офисе ГПУ проходит плановая работа по упорядочению документов. Никакой эвакуации бумаг не происходит, - Центр стратегических коммуникаций и инфобезопасности 01

Автор: 

документ (397) эвакуация (2057) Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (31) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+9
Ну и? Бумаги в мешках в коридорах ГПУ - это типа плановая работа?
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10.02.2022 19:24
+8
Невже папери збираються палити як при овочеві перед тим як воно п'ятами накивало до ростова?
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10.02.2022 19:22
+5
Хтось здається бреше..
Коли таке раніше було ?
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10.02.2022 19:35
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Невже папери збираються палити як при овочеві перед тим як воно п'ятами накивало до ростова?
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10.02.2022 19:22 Ответить
Святая простата )))

Та нахіра їх палити, якшо їх можна продати ?

Покупця назвати ?
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10.02.2022 20:12 Ответить
Ну и? Бумаги в мешках в коридорах ГПУ - это типа плановая работа?
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10.02.2022 19:24 Ответить
Ну да, накурились чего-то, думали, что травы, а то зелина заначка щедро сдобренная порошковой аджендой оказалась, ну их и посунуло так нехило, решили мешки потаскать, чтобы чудо-трава отпустила.
Как-то так...
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10.02.2022 19:32 Ответить
Просто зебилы дела шьют.
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10.02.2022 19:25 Ответить
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10.02.2022 19:27 Ответить
Хтось здається бреше..
Коли таке раніше було ?
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10.02.2022 19:35 Ответить
кожен рік на початку року у будь-якому державному органі відбувася знищення документів строк зберігання яких закінчився
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11.02.2022 08:09 Ответить
Так 10 февраля - День мукулатуры, завтра ВР примет соответствующий закон.
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10.02.2022 19:37 Ответить
Фьодорова вантажником візьміть.
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10.02.2022 19:42 Ответить
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10.02.2022 19:53 Ответить
Дело на Байдена изничтожили.
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10.02.2022 19:43 Ответить
*****, эта зебильная власть все попутала... Как сообщили Центру стратегических коммуникаций в Офисе генпрокурора, указанные действия не связаны с эвакуацией документов в другие места.
Да ясное дело не на Западную Украину. Скоро будет борт в Оман.
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10.02.2022 20:00 Ответить
не в Оман, а через Оман на самальотє галавы ФСБ Патрушева
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10.02.2022 20:10 Ответить
Я думаю что это не фейк.
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10.02.2022 20:18 Ответить
Мля! У прокурорських стратегічна комунікація!
Дуже смішно Навчились у президента очи замилювати
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10.02.2022 20:30 Ответить
конечно нет.

зебилы драпают.
не прошло и трех лет этого позорища.

Мудрый нарид - 73% - таки уничтожил Украину.

Очень надеюсь, что пуцькин отблагодарит эти 73% новым голодомором.
Так паскудам и надо.
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10.02.2022 20:33 Ответить
Конечно, не фейк. Но а что они могут ещё сказать? Типа, да, мы ***********? Твари.
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10.02.2022 20:35 Ответить
А що інформація о том , що і у кого можно урвати, вже не має цінності?
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10.02.2022 20:32 Ответить
За 30 років Незалежності не пам'ятаю, щоб ГП когось посадила за корупцію. Лазаренко і на того швейцарська прокуратура ордер виписала, а українська заднім числом, щоб даниловича за собою не потягнув. 30 років, а як був совок, так і залишився в гіршому його вигляді -УССР .
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10.02.2022 20:44 Ответить
Якщо вивозять у Львів,то є добре,там воги збережуться,а потім і Соплю посадити навічно можно буде.
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10.02.2022 21:15 Ответить
Налицо грубое нарушение правил пожарной безопасности....
Куда пожарники смотрят?
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10.02.2022 21:20 Ответить
 
 