Мы неоднократно фиксировали Ярославского за рулем. В ДТП, где погиб человек, попал "брабус" из кортежа олигарха стоимостью 18 млн, - журналист Ткач. ФОТО

Журналист Михаил Ткач обнародовал информацию, что олигарх Александр Ярославский любит лично управлять автомобилем и потому, очень вероятно, что он был за рулем, когда автомобиль из его кортежа насмерть сбил человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в фейсбуке.

Журналист подчеркнул: "Что касается ДТП олигарха Ярославского. Мы неоднократно фиксировали олигарха на разных мероприятиях и в аэропорту именно за рулем. В Украине всего лишь несколько крупных бизнесменов, которые лично управляют машинами: Суркисы, Колесников, Ярославский. Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков". По информации из наших источников, именно для Ярославского".

"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"

Ткач продолжил: "По нашей информации именно такой автомобиль и попал в ДТП вчера ночью.

О том, что Ярославский покидал страну внезапно, улетая в Лондон, может свидетельствовать тот факт, что чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал в аэропорту даже несколько часов, как это обычно происходит.

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Наши источники сообщают, что вчера вечером общались с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП, и он был в нетрезвом состоянии".

На фото авто Ярославского после того, как сбило насмерть человека.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.

Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.