Мы неоднократно фиксировали Ярославского за рулем. В ДТП, где погиб человек, попал "брабус" из кортежа олигарха стоимостью 18 млн, - журналист Ткач. ФОТО
Журналист Михаил Ткач обнародовал информацию, что олигарх Александр Ярославский любит лично управлять автомобилем и потому, очень вероятно, что он был за рулем, когда автомобиль из его кортежа насмерть сбил человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал в фейсбуке.
Журналист подчеркнул: "Что касается ДТП олигарха Ярославского. Мы неоднократно фиксировали олигарха на разных мероприятиях и в аэропорту именно за рулем. В Украине всего лишь несколько крупных бизнесменов, которые лично управляют машинами: Суркисы, Колесников, Ярославский. Недавно были сообщения о том, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков". По информации из наших источников, именно для Ярославского".
"Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете. Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро (почти 18 000 000 гривен!)"
Ткач продолжил: "По нашей информации именно такой автомобиль и попал в ДТП вчера ночью.
О том, что Ярославский покидал страну внезапно, улетая в Лондон, может свидетельствовать тот факт, что чартер прилетел из Польши сразу под вылет бизнесмена и не ожидал в аэропорту даже несколько часов, как это обычно происходит.
Наши источники сообщают, что вчера вечером общались с Ярославским телефоном за несколько часов до ДТП, и он был в нетрезвом состоянии".
На фото авто Ярославского после того, как сбило насмерть человека.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
В МВД сообщили, что будут вызывать Ярославского на допрос из-за смертельного ДТП в Харьковской области.
Ярославский заявил, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, находился дома и спал.
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Ой..." прокинули ",.що втік
ПС: Ярославський зразу смикнув, що підстава, і будуть маринувати в СІЗО 2 роки. Правильно зробив, що виїхав. З такою прокуратурою і суддями там шансів немає.
Хто, ми???
Даст родственникам много.
Даст ментам.
Всё затянут и замнут.
Не парься, я понял, машине барыги с мигалкой можно людей давить.
Хто, ми і навіщо???
а сдрыснул
аки
шавка
дишовая
Они все очень храбрые, когда против них те, кто не может им вообще никакого вреда причинить.
Первый собеседник «УП» сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали два автомобиля - оба из кортежа бизнесмена.
Другой источник «УП» отмечает, что видеокамеры на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» зафиксировали проезд двух автомобилей «Mercedes Benz 63 AMG» с похожими номерами - «АХ0018ХО» и «АХ0018МС» - до и после аварии.
Кроме того, по данным обоих источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, во время ДТП был в другом месте.
Монастирський заявив про спробу фальсифікації матеріалів провадження, відкритого за фактом ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, в якому загинула людина.
До слова, сам Ярославський, вилетів з країни.
Мусора опять будут торгувати своею "честю"...
это же скока надо принять на грудь или нанюхаться бодрящего порошка?????