РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5746 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Блокада Азовского моря Война
3 350 19

Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, - посольство США

Под предлогом военных учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует необходимым для экономики морским перевозкам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере заявило посольство США.

"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест и назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях".

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.

Автор: 

Азовское море (1603) посольство (1079) США (26313) Черное море (1470) Морская блокада рф (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Ау? Где все зрадофилы, которые кричали что нельзя было прорывать блокаду российскую в 18 году? Это как бы итог этого всего. Теперь Рсосия блокирует наши порты, а мы ничего не делаем. Всё таки Порошенко понимал что он делает в отличии от тех, кто критиковал его.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:11
+9
Цель была создать прецедент на будущее и наказать Путина в международном судоходстве. Но пришел Зеленский и всё это слил. Порошенко видел угрозы на будущее и готовил нам рычаги влияния. Я не говорю что при нем Россия вела бы себя не так агрессивно, но по крайней мере у него были бы инструменты давления. А эти нихрена не делали три года и остались в итоге без каких-либо инструментов, кроме "может пронесет". Уже не пронесло. Наши порты заблокировали.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:16
+4
Возможно. Но в прорыве он мягко говоря не преуспел.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ау? Где все зрадофилы, которые кричали что нельзя было прорывать блокаду российскую в 18 году? Это как бы итог этого всего. Теперь Рсосия блокирует наши порты, а мы ничего не делаем. Всё таки Порошенко понимал что он делает в отличии от тех, кто критиковал его.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:11 Ответить
Возможно. Но в прорыве он мягко говоря не преуспел.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:13 Ответить
Цель была создать прецедент на будущее и наказать Путина в международном судоходстве. Но пришел Зеленский и всё это слил. Порошенко видел угрозы на будущее и готовил нам рычаги влияния. Я не говорю что при нем Россия вела бы себя не так агрессивно, но по крайней мере у него были бы инструменты давления. А эти нихрена не делали три года и остались в итоге без каких-либо инструментов, кроме "может пронесет". Уже не пронесло. Наши порты заблокировали.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:16 Ответить
Чому нема заяв від єрмаковокулебак?
показать весь комментарий
10.02.2022 21:12 Ответить
Блокада портов это акт войны. Понятное дело, что мы никому войну объявлять не будем, но вот в рот набрали это факт.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:14 Ответить
То понятно, що Юрій - не чітатєль, а пісатєль. Два останні абзаци цієї ж новини можна було б глянути.

У Міністерстві закордонних справ України , зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".

У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу. Джерело:
показать весь комментарий
10.02.2022 21:33 Ответить
пока союзники не поставят в портах Одессы и Николаева "в ознакомительных целях" в рамках дружественных долгосрочных визитов какие-нить престарелые корыта, которые в случае чего не жалко потерять, но с металлоломом, достаточным, чтобы отправить к варягу половину черноморского флота рахитов, покоя здесь не будет...
показать весь комментарий
10.02.2022 21:15 Ответить
ну що там зелені можновладці.... ******* і едідусі)) що їсти будемо без зовнішньої торгівлі...заробітчани всіх не нагодують
показать весь комментарий
10.02.2022 21:21 Ответить
"Все так, але ж теоретично, ну і жила б Московія зі своїми міфами, смоктала нафту, гризла шишки, запиваючи березовим соком, аби не лізла в Україну. Але ні вони хочуть здохнути, аби нас не було - це колективне важке психічне захворювання."(с)
показать весь комментарий
10.02.2022 21:23 Ответить
Зє- тєрпіла вже узяв зє-щоку? А де бадьорі "відосики"?
показать весь комментарий
10.02.2022 21:37 Ответить
Терпил никто не уважает. Гопник. а Мордор именно гопник, уважает только силу. Но это не про ЗЕ-дипломатию...
показать весь комментарий
10.02.2022 21:37 Ответить
атож, блокада портів - це війна

Парламент Великобритании 10 февраля одобрил закон о санкциях против России. Британское правительство сможет ввести их в случае российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-odobrila-sanktsii-protiv-rossii-1644517797.html РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Правительство теперь имеет право ввести новые жесткие санкции против России, после того как сегодня в парламенте был принят закон в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине", - указано в сообщении.

Отмечается, что документ подписал министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Это законо закладывает основу для самого жесткого режима санкций, который Великобритания может ввести против России.

Указано, что правительство Британии теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:41 Ответить
Пусть наши об этом в голос вопят.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:45 Ответить
_Какая международная контора согласовала перекрытие рашистами двух морей?! Их надо немедленно арестовывать и раскручивать - они работают на нового гитлера!
показать весь комментарий
10.02.2022 21:49 Ответить
Якщо заборонити вхід російських кораблів у всі порти всіх іноземних держав на час навчань - навчання закінчаться блискавично 😁👍
показать весь комментарий
10.02.2022 23:06 Ответить
Конвої?
показать весь комментарий
10.02.2022 23:09 Ответить
По сути это чистой воды бандитизм, пиратство и терроризм....
показать весь комментарий
10.02.2022 23:14 Ответить
Для таких комментариев у США есть посольство в РФ.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:57 Ответить
 
 