Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, - посольство США

Под предлогом военных учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует необходимым для экономики морским перевозкам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере заявило посольство США.

"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест и назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях".

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.