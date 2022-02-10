Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, - посольство США
Под предлогом военных учений РФ ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует необходимым для экономики морским перевозкам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере заявило посольство США.
"Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должно дать "сильный ответ" России на ее действия в Черном и Азовском морях.
В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест и назвали решение о блокировании акватории морей частью гибридной войны РФ против Украины, отметив, что "беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях".
В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины заявляют, что РФ злоупотребила международным правом для достижения собственных геополитических целей за счет Украины, перекрыв значительную часть акватории Азовского и Черного морей в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.
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У Міністерстві закордонних справ України , зазначивши, що "безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях".
У Військово-Морських силах Збройних сил України заявляють, що РФ перекривши значну частину акваторії Азовського й Чорного морів у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетну й артилерійську стрільбу. Джерело:
Парламент Великобритании 10 февраля одобрил закон о санкциях против России. Британское правительство сможет ввести их в случае российского вторжения в Украину.
Об этом сообщает https://www.rbc.ua/rus/news/britaniya-odobrila-sanktsii-protiv-rossii-1644517797.html РБК со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
"Правительство теперь имеет право ввести новые жесткие санкции против России, после того как сегодня в парламенте был принят закон в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить кампанию агрессии в Украине", - указано в сообщении.
Отмечается, что документ подписал министр по делам Европы Джеймс Клеверли. Это законо закладывает основу для самого жесткого режима санкций, который Великобритания может ввести против России.
Указано, что правительство Британии теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, включая военную, добывающую, химическую отрасли и сферу финансовых услуг.