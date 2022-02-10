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Состояние семьи экс-главы УСБУ Николаевщины Герсака после увольнения выросло более чем вдвое, - Bihus.info. ВИДЕО+ФОТО

Состояние семьи экс-главы УСБУ Николаевщины Герсака после увольнения выросло более чем вдвое, - Bihus.info. ВИДЕО+ФОТО

Виталий Герсак был уволен в 2020 году. С тех пор его семья купила несколько квартир на Новопечерских Липках, помещение под салон красоты для жены, а также 6 паркомест.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Виталий Герсак возглавлял Управление СБУ в Николаевской области. Его уволили после того, как журналисты опубликовали расследование о его имуществе на 800 млн долларов и бизнес с уголовным шлейфом.

На момент публикации первого расследования семья Виталия Герсака владела двумя квартирами и паркоместами в столичном ЖК "Французский квартал 2", землей под Киевом, а также автопарком из Toyota Camry, Lexus LX450, BMW X6 и Toyota Tundra.

Причем Toyota Tundra имела персонализированный тюнинг – изображение российских вертолетов и аббревиатуру GVA (инициалы Герсака) на разных частях кузова и салона.

Состояние семьи экс-главы УСБУ Николаевщины Герсака после увольнения выросло более чем вдвое, - Bihus.info 01

По подсчетам журналистов стоимость указанного имущества достигала около 800 тыс. дол.

В декабре 2020 года Герсака уволили из СБУ. А у семьи начали появляться новые активы.

Летом 2021-го Юлия Герсак – жена экс-эсбэушника – стала владелицей разной недвижимости в столичном ЖК премиум-класса "Новопечерские липки". Она приобрела две трехкомнатные квартиры общей площадью около 200 кв. м, шесть машино-мест и нежилое помещение площадью 148 кв. м. Квартиры без ремонта стоят около 660 тыс. долл., помещения без отделки – еще около 650 тыс. долл., места на паркинге – 220 тыс. долл.

Состояние семьи экс-главы УСБУ Николаевщины Герсака после увольнения выросло более чем вдвое, - Bihus.info 02

Также обновился автомобиль Юлии Герсак: в 2020 году она стала владелицей нового BMW X6M, который стоит около 150 тыс. дол.

Состояние семьи экс-главы УСБУ Николаевщины Герсака после увольнения выросло более чем вдвое, - Bihus.info 03

По подсчетам журналистов новая недвижимость и транспорт семьи Герсака стоят около 2 млн дол.

Найти все это помогли публикации сына Виталия Герсака в Instagram и TikTok. В них Кирилл Герсак ездит за рулем уже упомянутых BMW X6M, Toyota Camry и Tundra, несмотря на то, что до февраля 2022 был несовершеннолетним. На Тундре, согласно публикации, в которой обозначен Герсак-младший, он ездил со стробоскопами и сиреной. Управление автомобилями несовершеннолетним и использование спецсигналов запрещено законодательством (штраф – 3400 и 8500 грн. соответственно).

Кроме того, на некоторых фото и видео сына экс-эсбэушника можно увидеть за рулем Volkswagen Touareg третьего поколения, Mercedes-Benz G63 AMG, Mercedes-Benz S500 W223 и Lamborghini Huracan Evo Spyder.

Сам же Виталий Герсак летом 2021 года стал собственником и совладельцем ряда фирм:

ООО "Билдинг констракшн компани", "Охранно-юридический холдинг "Личная безопасность" - охранные услуги, "Охранно-юридический холдинг "Личная безопасность юг", "Юг-Спецтехника".

Также Герсак-старший основал две общественные организации, занимающиеся благотворительностью: "Гайсинская федерация бокса "Золотой панчер" и "Благотворительный фонд Виталия Герсака". Они раздают бесплатные обеды и продуктовые наборы в родном для Герсака Гайсине".

Президент "Золотого панчера" – Юрий Иполитов, которого в 2011 году судили за участие в десятке краж и ограблений. В одном эпизоде ​​он подносил к горлу жертвы нож и порезал ей руку, а в другом угрожал убийством молотком.

Состояние семьи экс-главы УСБУ Николаевщины Герсака после увольнения выросло более чем вдвое, - Bihus.info 04

Кроме этого, в 2020 году медиа публиковали кадры встречи тогда еще действующего главы Николаевской СБУ Герсака с криминальным авторитетом Апти Ислангиревым.



Автор: 

Бигус (189) Герсак Виталий (5)


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Топ комментарии
+9
это для кого-то сюрприз? что СБУ крышует бизнес давно известно...что только позорит репутацию тех ребят которые борются с внутренними врагами...а тут враги прям внутри СБУ...Позор! Вобщем ничего не поменялось...реформа правоохранительных органов так и не случилась...и СБу не исключение...
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10.02.2022 21:33
+8
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10.02.2022 22:09
+7
Нихерасе, служивый развернулся...
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10.02.2022 21:23
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НаріТ, ви бачили хлєбало?

Таки бачили очі, що купували.
Тепер їжте...
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10.02.2022 21:16 Ответить
давайте по годам, когда он пришел в СБУ на руководящую должность, и когда его уволили? чтобы понимать кто там кого крышевал
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10.02.2022 21:45 Ответить
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10.02.2022 22:09 Ответить
нда....
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10.02.2022 21:19 Ответить
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10.02.2022 21:20 Ответить
Нихерасе, служивый развернулся...
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10.02.2022 21:23 Ответить
теща подарила (с)
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10.02.2022 21:24 Ответить
И чё, бабушка не могла семечками наторговать?
У кого-то же получается наколядовать
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10.02.2022 21:27 Ответить
Наркотраффик
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11.02.2022 10:22 Ответить
Лёгким движением руки, брюки превращается... брюки превращается..
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10.02.2022 21:30 Ответить
это для кого-то сюрприз? что СБУ крышует бизнес давно известно...что только позорит репутацию тех ребят которые борются с внутренними врагами...а тут враги прям внутри СБУ...Позор! Вобщем ничего не поменялось...реформа правоохранительных органов так и не случилась...и СБу не исключение...
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10.02.2022 21:33 Ответить
Я уже многократно говорил, если всю быдлоэлитную недвижку в центре Киева снести нахер, порядочные люди не пострадают. Все равно все эти парусы-куярусы, новопечерские липки, французские говнокварталы и прочая ******* уродующая город - это все куплено на краденные деньги.
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10.02.2022 21:42 Ответить
Да расстреляете нах.й его. Это же враг!
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10.02.2022 21:55 Ответить
это просто сотрудник ФСБУ
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10.02.2022 21:55 Ответить
дотепно скомпонували абрівіатуру : )
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10.02.2022 23:19 Ответить
https://polygraf.net/3759-sluzhba-bodjagi-ukrainy-kak-rukovoditel-nikolaevskogo-glavka-sbu-vitalij-gersak-kryshuet-svoj-nelega https://polygraf.net/3759-sluzhba-bodjagi-ukrainy-kak-rukovoditel-nikolaevskogo-glavka-sbu-vitalij-gersak-kryshuet-svoj-nelega

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10.02.2022 22:03 Ответить
Наколядував
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10.02.2022 22:17 Ответить
Зашибись ребята Бакланова служат… прямо любо дорого посмотреть..
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10.02.2022 22:19 Ответить
Шо ж вы творите слуги??? И это ваш цар на второй срок претендует???
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10.02.2022 22:22 Ответить
С такими горе-сбушниками и внешнего врага не надо. Внутренний доведёт страну и людей до писд...ца и выезда за рубеж на пмж от всего ЭТОГО подальше
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10.02.2022 22:36 Ответить
отпишитесь, когда состояние его будет критическое....
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10.02.2022 22:41 Ответить
Оце так отримав "грошову допомогу" при звільненні! Невже ще і "генеральську" пенсію оформив?
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11.02.2022 06:58 Ответить
 
 