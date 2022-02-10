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Британия ужесточила закон о санкциях против России в случае вторжения в Украину

Британия ужесточила закон о санкциях против России в случае вторжения в Украину

Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если Кремль решит вторгнуться в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Новые законы позволят Британии накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации Украины, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости. Это часть международных усилий, чтобы очертить экономические последствия для России.

В нем также установлены полномочия накладывать санкции на тех, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.

Соединенное Королевство теперь может вводить санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России организациям и бизнесу, которые имеют экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцев, директоров и доверенных лиц.

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Великобритания публично не раскрывает возможных целей каких-либо санкций, но предупреждает, что они будут введены в момент любого вторжения.

Определены такие стратегически важные секторы, в пределах которых могут быть введены новые санкции: химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, добыча, финансовые услуги, информационные, коммуникационные и цифровые технологии и транспорт.

Автор: 

Великобритания (4912) россия (95308) санкции (11247)


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Топ комментарии
+12
За що люблю британців. спокон віків в них прямо руки чешуться ніжно обійняти за горлишко мухосранців.
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10.02.2022 22:24
+9
}{уйло любит санкции, и они ему полезны. Вводите их ему поглубже...
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10.02.2022 22:26
+4
СЛАВА КОРОЛЕВЕ !!!
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10.02.2022 22:42
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За що люблю британців. спокон віків в них прямо руки чешуться ніжно обійняти за горлишко мухосранців.
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10.02.2022 22:24 Ответить
Британія єдина в Европі встояла проти фашизму
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11.02.2022 07:46 Ответить
}{уйло любит санкции, и они ему полезны. Вводите их ему поглубже...
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10.02.2022 22:26 Ответить
Світ плететься позаду дій параші(

Де попереджуальні дії?
А все зрозуміло, плекали бізнес, тепер запіздно ...
Але, є гарні новини, світ почав розуміти, що з парашею треба працювати на випереджнення.
Може і зрозумів, може і зупинить курву?
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10.02.2022 22:29 Ответить
СЛАВА КОРОЛЕВЕ !!!
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10.02.2022 22:42 Ответить
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11.02.2022 01:24 Ответить
Нехай бояться усі путінци, а особливо їхні жінки, коханки та лічінки, які майже усі живуть та навчаються у Лондоні.
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11.02.2022 01:32 Ответить
Ти про бидлонарод рахи? Лише схвально пойорзають на бутилках. Аплодувати ніхто не наважиться.
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11.02.2022 07:48 Ответить
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11.02.2022 01:34 Ответить
Кацапы просят англичан перестать прятать воров и отмывать их деньги уже много лет. Наконец дело сдвинется с места.
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11.02.2022 03:00 Ответить
Ну да, детей этих воров: Песковых, Путиных, Лавровых и прочей мерзости мельчей пора вернуть в Воронеж
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11.02.2022 07:36 Ответить
В том числе. Пусть знают что если будут вывозить ворованное в Лондон у них все отнимут.
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11.02.2022 08:53 Ответить
 
 