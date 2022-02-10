Британия ужесточила закон о санкциях против России в случае вторжения в Украину

Великобритания расширила перечень связанных с Россией лиц, которые могут оказаться под санкциями, если Кремль решит вторгнуться в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Новые законы позволят Британии накладывать жесткие наказания на тех, кто приближен к Кремлю и причастен к дестабилизации Украины, подрыву или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости. Это часть международных усилий, чтобы очертить экономические последствия для России.

В нем также установлены полномочия накладывать санкции на тех, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.

Соединенное Королевство теперь может вводить санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России организациям и бизнесу, которые имеют экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцев, директоров и доверенных лиц.

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Великобритания публично не раскрывает возможных целей каких-либо санкций, но предупреждает, что они будут введены в момент любого вторжения.

Определены такие стратегически важные секторы, в пределах которых могут быть введены новые санкции: химическая промышленность, строительство, оборона, электроника, энергетика, добыча, финансовые услуги, информационные, коммуникационные и цифровые технологии и транспорт.