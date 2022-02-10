Переговоры в Берлине советников лидеров Нормандской четверки продолжаются седьмой час, - ОП

В Берлине 7 часов продолжаются переговоры политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата, в которых принимает участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что брифинг по результатам переговоров Ермак проведет около 23:30 (по киевскому времени) в помещении посольства Украины в Германии.

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