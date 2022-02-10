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Новости Нормандские переговоры
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Переговоры в Берлине советников лидеров Нормандской четверки продолжаются седьмой час, - ОП

Переговоры в Берлине советников лидеров Нормандской четверки продолжаются седьмой час, - ОП

В Берлине 7 часов продолжаются переговоры политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата, в которых принимает участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что брифинг по результатам переговоров Ермак проведет около 23:30 (по киевскому времени) в помещении посольства Украины в Германии.

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Автор: 

Берлин (225) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1253) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+13
Козак, єрмак, німак і гімняк
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10.02.2022 22:35
+12
В центре 2 парашных гандона.
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10.02.2022 22:35
+11
Це по-українськи (по-жидівськи), послати щура домовлятися з ворогом. А потім очікувати несподіваного результата.
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10.02.2022 22:50
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Із пустого в порожнє.Із порожнього в пусте. при дєлє.
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10.02.2022 22:26 Ответить
Ты на переговорах?
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10.02.2022 22:44 Ответить
а шо ти від цих переговорів чекаєш ?

Ну, дапустім, самий плюс ?
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10.02.2022 22:48 Ответить
Питання в другому, якого путіна, завхоз Дєрьмак робить на цих перемовинах, де прописано, що воно може відкривати свою піхву і представляти державу. Воно може представляти тільки зеленомордого нарколигу, підноситит папірці і кокс, а цей гебнявий ******** себе позиціонує з держсекретарем. Коли цим зеленомордим заб'ють черевика по самі гланди?
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11.02.2022 08:13 Ответить
До дупи, 8 років балачок(
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10.02.2022 22:32 Ответить
Ну не кажи.

... років не підписували формулу Штайнмайера, а вдруг підписали.

Це вже не балачки, а зобов'язанн
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10.02.2022 23:26 Ответить
"Жириновський під ШВЛ, не впізнає родичів та колег" ©немоё

https://twitter.com/uprav_dom/status/1491539568495050757?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Говорят что жирик прививался Спутником 7 раз...
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10.02.2022 22:33 Ответить
кобзон вперде!
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10.02.2022 22:39 Ответить
Ему сверху учитывают как скидку, то что люто ненавидел коммунистов
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10.02.2022 22:55 Ответить
"шепіт покійників"
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10.02.2022 22:33 Ответить
Ой ли... этот придурок и на том свете наверное не нужен ... черти в аду сами повесятся при одном виде жирика ))))
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10.02.2022 23:05 Ответить
І про шо там дєрьмак може домовитись? Про які українські інтереси?
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10.02.2022 22:34 Ответить
В центре 2 парашных гандона.
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10.02.2022 22:35 Ответить
Козак, єрмак, німак і гімняк
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10.02.2022 22:35 Ответить
Показуха! В итоги Ермак сделает все как нужно Путлеру!
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10.02.2022 22:38 Ответить
Нука, что ж нам Зе-каптерщик натрет...
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10.02.2022 22:38 Ответить
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10.02.2022 22:56 Ответить
ЗЕмикрон
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10.02.2022 23:24 Ответить
Головне, щоб зелений завтра у Харкові не оголосив всім про якусь чергову дурню.
Харків це не те місто де треба щось "проголошувати".
Досить, напроголошувалися там у 2012-2014.
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10.02.2022 22:43 Ответить
Зря ты так.
А вдруг он завтра объявит о 800 миллионах воздушных шаров на фоне Госпрома ?
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10.02.2022 22:50 Ответить
Це той випадок, коли рівновага Неша неможлива. Україні потрібні ******* ракети і засоби ПРО. Тоді можна про щось говорити.
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10.02.2022 22:43 Ответить
Неш, канешна, чувак авторитетный,

но моя рівновага хочет старушку Ким Бессинджер в мою постель,

а єто так же реально, как и современные ПРО
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10.02.2022 22:53 Ответить
😀
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10.02.2022 23:11 Ответить
Может ли ***** улучшить свое положение в ответ на наилучшею стратегию стратегию клоуна? Если у клоуна она вообще есть...
Может ли клоун улучшить то что есть в ответ на наилучшею стратегию *****?
Есть ли стратегии у германии и франции в ответ на стратегии зеленского и***** чтобы улучшить свое положение?
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10.02.2022 23:03 Ответить
Це по-українськи (по-жидівськи), послати щура домовлятися з ворогом. А потім очікувати несподіваного результата.
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10.02.2022 22:50 Ответить
от Украины на переговорах с кремлядями - кремлевский агент дЕрьмак ...
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10.02.2022 22:55 Ответить
Дожились: тут Єрмак, у якого на лобі написано що за тип. З ворожої сторони чистий українець з таким славетним прізвищем. Всі лицарі-козаки в своїх могилах перевертаються.
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10.02.2022 22:56 Ответить
Переговори по Придністровью тривають вже 30 років. За цей час Молдова стала найбіднішою країною Європи. Якщо ми ще декілька років позаймаємось такою ж хернею, то скоро Україна буде найбіднішою країною Європи.
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10.02.2022 23:03 Ответить
Так мы и есть найбидниша
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10.02.2022 23:49 Ответить
Блеф кацапов будет оправдан если дерьмак втюхает нам какую-то хрень а потом окожется что это федерализация Украины.....
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10.02.2022 23:20 Ответить
Як завхоз може нам щось втюхать? Поламаний віник чи обісраний памперс Найвеличнішого?
Так кому воно потрібно?
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10.02.2022 23:44 Ответить
Если советникам вовремя подставлять Шнапс, Баварское, рульки и кнедлики, то советоваться можно до Второго Пришествия. А ещё хорошо бы пригласить музыкально-хореографическое сопровождение - "Трио Арийцев" - Ангелу Хорстовну и Герхарда Фрицевича с гуслями и гармошкой-тальянкой да знатную прима-балерину ляхами дрыгать - Карен Кнайсель, чтобы она под "Камаринскую" танц-пол проломила.
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11.02.2022 09:20 Ответить
 
 