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Переговоры в Берлине советников лидеров Нормандской четверки продолжаются седьмой час, - ОП
В Берлине 7 часов продолжаются переговоры политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата, в которых принимает участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что брифинг по результатам переговоров Ермак проведет около 23:30 (по киевскому времени) в помещении посольства Украины в Германии.
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показать весь комментарий10.02.2022 22:35
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Ну, дапустім, самий плюс ?
... років не підписували формулу Штайнмайера, а вдруг підписали.
Це вже не балачки, а зобов'язанн
https://twitter.com/uprav_dom/status/1491539568495050757?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Говорят что жирик прививался Спутником 7 раз...
Харків це не те місто де треба щось "проголошувати".
Досить, напроголошувалися там у 2012-2014.
А вдруг он завтра объявит о 800 миллионах воздушных шаров на фоне Госпрома ?
но моя рівновага хочет старушку Ким Бессинджер в мою постель,
а єто так же реально, как и современные ПРО
Может ли клоун улучшить то что есть в ответ на наилучшею стратегию *****?
Есть ли стратегии у германии и франции в ответ на стратегии зеленского и***** чтобы улучшить свое положение?
Так кому воно потрібно?