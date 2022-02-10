Главные новости 10 февраля: Морская блокада РФ, кортеж Ярославского сбил человека

Россия собирается перекрыть отдельные районы Черного моря, Москва может эвакуировать часть дипломатов, кортеж Ярославского насмерть сбил человека – главные новости 10 февраля.

Россия решила частично перекрыть Черное и Азовское моря. А потом передумала по поводу Азовского

Перекрыть районы моря русские хотят якобы для проведения военных учений. Коридоров для прохода судов оставлять не собираются. В МИД выразили протест и заявили о сложных последствиях для украинских портов. В ВМС Украины заявили, что блокировка угрожает суверенным правам Украины. Посольство США подчеркнуло, что Россия ограничивает таким образом морской суверенитет Украины. На фоне этих заявлений Россия отменила перекрытие в Азовском море.

ОДКБ заявляет об угрозе эскалации в Украине

"На фоне поставок вооружения Киеву со стороны западных партнеров существует угроза постоянной эскалации конфликта на юго-востоке Украины", - утверждают в Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Москва может эвакуировать часть дипломатов из Киева

"Мы тоже посмотрели на их (англосаксонских коллег) действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой", - заявил министр иностранных дел РФ Лавров. "Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке", - добавили в посольстве.

ДТП с кортежем Ярославского

В ночь с 9 на 10 февраля автомобиль сбил насмерть мужчину в Харьковской области. На месте ДТП обнаружили номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Самолет Ярославского вылетел из Харькова в Лондон. Бизнесмена собираются вызвать на допрос. Он говорит журналистам, что был дома и спал, а расследователи отмечают, что неоднократно фиксировали бизнесмена за рулем.

В совершении аварии признался водитель Ярославского и мужчине сообщили о подозрении. Но выяснилось, что в ДТП он был далеко от места происшествия. Руководителя полиции Харьковщины уволили за попытку сфальсифицировать дело.

Суд отменил приговор Стерненко

Кассационную жалобу политического активиста удовлетворили частично, отменив приговор за незаконное обращение с оружием.

В Беларуси возбудили дело против мэра Днепра Филатова

Его подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной или социальной розни. Все потому, что возле горсовета Днепра государственный флаг Беларуси заменили историческим бело-красно-белым.