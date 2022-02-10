Два самолета доставили в Украину 130 тонн военной помощи от США, – Резников. ФОТО

Два самолета доставили в Украину партию военной помощи США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, который сегодня был доставлен, составляет около 130 тонн", - написал Резников в фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередной самолет с группой американских десантников прибыл в Польшу

Министр добавил, что в целом на сегодняшний день Украина получила более 1200 тонн военной помощи от США, которая была доставлена ​​15 самолетами.